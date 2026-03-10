Партията на Петро се нуждае от партньори, за да проведе обещаните реформи след победата на изборите в Колумбия

На 8 март 2026 г. в Колумбия се проведоха ключови парламентарни избори, които отбелязаха началото на важна изборна година за страната.

Партията на президента Густаво Петро постигна победа, но ще трябва да изгради коалиция с други партии, за да осъществи обявените реформи, включително спорното предложение за пренаписване на конституцията на страната, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.



Партията „Исторически съюз: Колумбия може“ на Петро спечели почти една четвърт от местата в Сената на изборите в неделя - повече от всяка друга партия.



Но и най-яростните ѝ противници увеличиха представителството си, като партията „Демократичен център“ - консервативната формация, водена от бившия президент Алваро Урибе - получи 17 места в 103-членния Сенат.



В Камарата на представителите „Демократичният център“ получи най-много гласове общо, а „Историческият съюз“ се нареди на пето място. Гласовете в Камарата обаче не винаги съответстват пряко на броя на местата. След прилагането на формула за разпределяне на местата между различните региони партията на Петро може да получи по-голямо представителство.



Традиционните партии, включително либералите и консерваторите, загубиха позиции в Сената, а Зелената партия също отбеляза по-слабо представяне.



Парламентарните избори се произведоха само два месеца преди президентските избори в Колумбия, които ще бъдат ключови за политиките в областта на сигурността и за продължаването на икономическите реформи на сегашното правителство, отбелязва АП.



По време на четирите години на власт администрацията на Петро настоява за преговори с останалите бунтовнически групировки в страната и промени в трудовото законодателство, включително увеличение на минималната заплата с 23%, въпреки че инфлацията миналата година беше 5%.



Петро заяви също, че иска да национализира здравната система на Колумбия, така че частните застрахователни компании вече да не управляват плащанията по социалното осигуряване. Той настоява и за промени в пенсионната система, които да позволят на държавата да управлява по-голяма част от пенсионните плащания.



Противниците на Петро заплашиха да отменят част от тези реформи, които според тях водят до разточителни държавни разходи.

Американските власти избраха 17 „слаби държави без опит“ в борбата с производството на наркотици за алианса, създаден на срещата на върха „Щитът на Америка“ в Маями, заяви колумбийският президент Густаво Петро, ​​който не беше поканен на срещата.

„Не бяхме в Маями. Няма да критикувам никого за създаването на политически съюзи. Но мисля, че е невъзможно да се създаде „южен щит“ ​​със 17 малки, слаби държави без опит в борбата с кокаина – той просто ще има дупки“, каза Петро, ​​говорейки на 69-ата сесия на Комисията на ООН по наркотичните вещества във Виена.

Той вярва, че Колумбия ще играе важна роля в коалицията за борба с наркотиците. „Вярвам, че предвид нашия опит и факта, че сме сформирали съюз със 75 полицейски агенции в Европа, Азия и други региони на света, включително Съединените щати, ние сме по-подходящи да сформираме антикокаинов щит“, каза той.

По време на речта си Петро повтори, че за ефективна борба с трафика на наркотици е необходимо предимно да се борим с престъпните мрежи и проблема с потреблението, а не с местните производители.

На 7 март президентът на САЩ Доналд Тръмп беше домакин на лидерите на няколко латиноамерикански държави на срещата на върха „Щитът на Америка“ в Маями. Сред тях бяха лидерите на Аржентина, Боливия, Хондурас, Коста Рика, Панама, Парагвай, Ел Салвадор, Еквадор и новоизбраният президент на Чили.

Лидерите на Бразилия, Колумбия, Мексико и Куба не бяха поканени на срещата. По време на срещата на върха американският лидер обяви създаването на международна военна коалиция срещу наркокартелите. Според шефа на Пентагона, 18 държави вече са се присъединили към коалицията.