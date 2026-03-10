Масови шествия в Иран в знак на подкрепа към новия върховен лидер ВИДЕО

Стотици хиляди иранци се включиха в организирани шествия снощи, за да отбележат избирането на Моджтаба Хаменей за нов върховен лидер на страната след смъртта на баща му, аятолах Али Хаменей, съобщиха иранските държавни медии, цитирани от ДПА.
Участниците в шествията се заклеха във вярност на новия лидер въпреки заплахата от американски и израелски атаки.
Държавната телевизия показа хора и автомобили, развяващи иранския флаг. Демонстрантите обещаха да продължат настоящия конфликт със САЩ и Израел „до окончателна победа“.
Петдесет и шестгодишният нов върховен лидер беше назначен да наследи баща си като духовен и политически водач късно вечерта в неделя – десет дни след смъртта на Хаменей, който беше убит при израелски въздушен удар.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хъ хъ хъ
06:25 10.03.2026
2 Боруна Лом
Коментиран от #5
06:29 10.03.2026
3 Аби
06:29 10.03.2026
4 Шопо
Сега всички тези 200 млиона искат да убиват Американци
Коментиран от #8
06:30 10.03.2026
5 Виденов зима
До коментар #2 от "Боруна Лом":Май си я забравил.Егати дъното 2500 българи на почивки по Дубай ,Малдиви, лятото Гърция претъпкана от българи плюс изкупени имотите там.
Търсех свободни места за екскурзия в Монако, Ница, СентТропе всичко заето......ежати дъното.
Виж за мизерните копейки те от дъното никога не са излизали.Те си мечтаят за диктатор да ги управлява и ако могат да откраднат от можещите.
06:37 10.03.2026
6 Слуга на народа
06:45 10.03.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Да добавя...!
До коментар #4 от "Шопо":И израелци...
06:45 10.03.2026
9 Парички като гъбки
Само САЩ на година имат военен бюджет близо 1 трилион долара. Дори цифрата да е по- малко, нека вземем тази стойност само за условията на примера.
За последните 40 години, колкото време съм на земята, само САЩ са изхарчили 40 трилиона долара за военни цели!
Ако тези пари бяха вложени в социални проекти - нужда от войни нямаше да има!
Вземете сега всичките пари на цялото човечество, които се отделят за военни цели и направете същото разсъждение!
Толкова до нашата интелигентност в това отношение!
07:00 10.03.2026
10 Жоро
07:05 10.03.2026
11 Хмм
07:09 10.03.2026