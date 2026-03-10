Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Масови шествия в Иран в знак на подкрепа към новия върховен лидер ВИДЕО

Масови шествия в Иран в знак на подкрепа към новия върховен лидер ВИДЕО

10 Март, 2026 07:18, обновена 10 Март, 2026 06:21 1 049 11

  • иран-
  • шествия-
  • подкрепа-
  • аятолах

В проявите се включиха стотици хиляди иранци

Масови шествия в Иран в знак на подкрепа към новия върховен лидер ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
БТА БТА

Стотици хиляди иранци се включиха в организирани шествия снощи, за да отбележат избирането на Моджтаба Хаменей за нов върховен лидер на страната след смъртта на баща му, аятолах Али Хаменей, съобщиха иранските държавни медии, цитирани от ДПА.

Участниците в шествията се заклеха във вярност на новия лидер въпреки заплахата от американски и израелски атаки.

Държавната телевизия показа хора и автомобили, развяващи иранския флаг. Демонстрантите обещаха да продължат настоящия конфликт със САЩ и Израел „до окончателна победа“.

Петдесет и шестгодишният нов върховен лидер беше назначен да наследи баща си като духовен и политически водач късно вечерта в неделя – десет дни след смъртта на Хаменей, който беше убит при израелски въздушен удар.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хъ хъ хъ

    16 4 Отговор
    Не бе, това е бленуваният митинг на дончовата опозиция дето иска да сваля режима.😂

    06:25 10.03.2026

  • 2 Боруна Лом

    8 5 Отговор
    ПЕРСИ, САМО НЕ ДУМКАЙТЕ В БЪЛГАРИЯ, ЧЕ И БЕЗ ТОВА СМЕ ЗЛЕ! ЗА 37 ГОДИНИ ДЕМОКРАЦИЯ, УДАРИХМЕ ДЪНОТО!

    Коментиран от #5

    06:29 10.03.2026

  • 3 Аби

    9 3 Отговор
    Е нали само 20% подкрепа имаше режима. Или тия са ги подкупили с пари, че да излязат

    06:29 10.03.2026

  • 4 Шопо

    17 4 Отговор
    Към 2009 г. последователите на шиитския ислям наброяват над 200 милиона души.
    Сега всички тези 200 млиона искат да убиват Американци

    Коментиран от #8

    06:30 10.03.2026

  • 5 Виденов зима

    4 12 Отговор

    До коментар #2 от "Боруна Лом":

    Май си я забравил.Егати дъното 2500 българи на почивки по Дубай ,Малдиви, лятото Гърция претъпкана от българи плюс изкупени имотите там.
    Търсех свободни места за екскурзия в Монако, Ница, СентТропе всичко заето......ежати дъното.
    Виж за мизерните копейки те от дъното никога не са излизали.Те си мечтаят за диктатор да ги управлява и ако могат да откраднат от можещите.

    06:37 10.03.2026

  • 6 Слуга на народа

    8 2 Отговор
    Къде изчезна синът на последния Шах? Нали казваше от САЩ, че в Иран скандирали неговото име и щял да се връща, за да ги оправи.

    06:45 10.03.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Да добавя...!

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Шопо":

    И израелци...

    06:45 10.03.2026

  • 9 Парички като гъбки

    3 1 Отговор
    Ако се замислите всички!
    Само САЩ на година имат военен бюджет близо 1 трилион долара. Дори цифрата да е по- малко, нека вземем тази стойност само за условията на примера.
    За последните 40 години, колкото време съм на земята, само САЩ са изхарчили 40 трилиона долара за военни цели!

    Ако тези пари бяха вложени в социални проекти - нужда от войни нямаше да има!

    Вземете сега всичките пари на цялото човечество, които се отделят за военни цели и направете същото разсъждение!

    Толкова до нашата интелигентност в това отношение!

    07:00 10.03.2026

  • 10 Жоро

    1 1 Отговор
    Това са стари кадри бе пропаганда нещастна!Медиите са враг на народа!

    07:05 10.03.2026

  • 11 Хмм

    1 0 Отговор
    религиозен режим трудно се сваля, в Либия, Ирак и Сирия свалиха светско управление, събряха бедняците от селата, въоръжиха ги, дори им помогнаха в убийството на държавните лидери, спаси се само Асад, защото потърси помощ от Русия

    07:09 10.03.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания