Върнаха в САЩ и седмия загинал при операцията срещу Иран американски войник ВИДЕО

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс присъства на тържествената церемония по посрещането на тленните останки на седмия загинал американски войник при операцията в Иран, предава Sky News.

Във военновъздушната база Дувър в Делауеър беше и министърът на отбраната Пийт Хегсет.

26-годишният сержант Бенджамин Пенингтън почина от нараняванията си след иранска атака срещу военновъздушната база Принц Султан в Саудитска Арабия. Другите шестима американски войници загинаха при директен удар от ирански дрон в база в Кувейт през миналата седмица.

В изказването си днес във Флорида президентът Доналд Тръмп коментира и въпрос за допустимите жертви във военния конфликт с думите на родители на загиналите войници: "Просто довършете започнатото“.