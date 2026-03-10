Върнаха в САЩ и седмия загинал при операцията срещу Иран американски войник ВИДЕО

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс присъства на тържествената церемония по посрещането на тленните останки на седмия загинал американски войник при операцията в Иран, предава Sky News.
Във военновъздушната база Дувър в Делауеър беше и министърът на отбраната Пийт Хегсет.
26-годишният сержант Бенджамин Пенингтън почина от нараняванията си след иранска атака срещу военновъздушната база Принц Султан в Саудитска Арабия. Другите шестима американски войници загинаха при директен удар от ирански дрон в база в Кувейт през миналата седмица.
В изказването си днес във Флорида президентът Доналд Тръмп коментира и въпрос за допустимите жертви във военния конфликт с думите на родители на загиналите войници: "Просто довършете започнатото“.
4 Атлантист+
07:01 10.03.2026
5 Историк
07:01 10.03.2026
6 хехе
07:01 10.03.2026
8 Бонев
07:02 10.03.2026
9 Удавена Риба
07:03 10.03.2026
10 гошо
Коментиран от #16, #17
07:04 10.03.2026
12 Шопо
07:04 10.03.2026
13 Някой
07:05 10.03.2026
14 Приказки от 1001 нощи
07:05 10.03.2026
15 сайко килър
Едно сухо число , зад което стоят съдби , животи , мечти на хилядити , които ще са жертва на една игра на ВОЙНА на няколко луди и психопатични хора !
07:07 10.03.2026
16 Когато...!
До коментар #10 от "гошо":Цъфнат налъмите на Тагарев...
07:07 10.03.2026
17 СлънчогледкА
До коментар #10 от "гошо":Тези пари са се оттекли и в чекмеджетата на един нашенски тулупест простак ! Все пак той ги поръча и плати предварително години наприд.
Получихме ги сле много време ....неработещи на 100 % и без някакви си системи.
А сега за капак и гърците пратиха 2 свои самолети да ни пазят !
Щото поръчаните от Тиквата не вършат работа ли ? ЗАЩО ?
07:10 10.03.2026
18 пРОСИЯ Е КОЧ.ИНА
07:12 10.03.2026