Върнаха в САЩ и седмия загинал при операцията срещу Иран американски войник ВИДЕО

10 Март, 2026 07:53, обновена 10 Март, 2026 06:57 609 18

  • джей ди ванс-
  • вицепрезидент-
  • тленни останки-
  • войник-
  • сащ-
  • иран

Вицепрезидентът Джей Ди Ванс присъства на церемонията по посрещането на тленните му останки

Снимка: YouTube
Фокус Фокус

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс присъства на тържествената церемония по посрещането на тленните останки на седмия загинал американски войник при операцията в Иран, предава Sky News.

Във военновъздушната база Дувър в Делауеър беше и министърът на отбраната Пийт Хегсет.

26-годишният сержант Бенджамин Пенингтън почина от нараняванията си след иранска атака срещу военновъздушната база Принц Султан в Саудитска Арабия. Другите шестима американски войници загинаха при директен удар от ирански дрон в база в Кувейт през миналата седмица.

В изказването си днес във Флорида президентът Доналд Тръмп коментира и въпрос за допустимите жертви във военния конфликт с думите на родители на загиналите войници: "Просто довършете започнатото“.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Атлантист+

    1 14 Отговор
    Поклон ! Загинал е за свободата на иранския народ

    07:01 10.03.2026

  • 5 Историк

    10 0 Отговор
    А останалите войници които са се поизпарили или потънали, нямало кай да върнат.

    07:01 10.03.2026

  • 6 хехе

    4 2 Отговор
    нали знаете кога се лъже най-много.

    07:01 10.03.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Бонев

    9 2 Отговор
    Няма добра война.Млад човек умрял заради войната на 80годишни изперкали папардаци.

    07:02 10.03.2026

  • 9 Удавена Риба

    7 1 Отговор
    Ако навлязат в сухопътна акция в Иран , жертвите при агресорите ще са многократно повече. Затова и стрелят с ракети и бомби и по спортни зали и училища. Така се прави като се бориш за "демокрация" и искаш да наложиш "своите правила и ценности" при народи с различна култура и светоусщане.

    07:03 10.03.2026

  • 10 гошо

    8 1 Отговор
    А на нас кога ще върнете откраднатите милиарди за нелетящите кочини от 70та година : Ф-16 блок 70?

    Коментиран от #16, #17

    07:04 10.03.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Шопо

    2 3 Отговор
    Замириса на рибай стек (кравешко печено).

    07:04 10.03.2026

  • 13 Някой

    5 0 Отговор
    А останалите над 500 убити американски солджъри, кога? И не ми разправяйте, че няма такива. Има!

    07:05 10.03.2026

  • 14 Приказки от 1001 нощи

    3 1 Отговор
    САЩ погребали седмият загинал, а Зеленото 55001 -ят.

    07:05 10.03.2026

  • 15 сайко килър

    4 0 Отговор
    Какъв ли ПРОЦЕНТ жертви са предвидили американците ? Сред местното население и сред своите хора ?Статистиката им каква е ?
    Едно сухо число , зад което стоят съдби , животи , мечти на хилядити , които ще са жертва на една игра на ВОЙНА на няколко луди и психопатични хора !

    07:07 10.03.2026

  • 16 Когато...!

    0 1 Отговор

    До коментар #10 от "гошо":

    Цъфнат налъмите на Тагарев...

    07:07 10.03.2026

  • 17 СлънчогледкА

    3 0 Отговор

    До коментар #10 от "гошо":

    Тези пари са се оттекли и в чекмеджетата на един нашенски тулупест простак ! Все пак той ги поръча и плати предварително години наприд.
    Получихме ги сле много време ....неработещи на 100 % и без някакви си системи.
    А сега за капак и гърците пратиха 2 свои самолети да ни пазят !
    Щото поръчаните от Тиквата не вършат работа ли ? ЗАЩО ?

    07:10 10.03.2026

  • 18 пРОСИЯ Е КОЧ.ИНА

    0 0 Отговор
    Е блатарите почти не връщат умрялите орки от Украйна,те си гният спокойно и стават на слънчоглед,много едър става и после го слагат на салата,дори и техните подлоги,по-евтин идва.....🤣🤣🤣😂😂😂

    07:12 10.03.2026