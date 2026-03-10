Шестима ранени при руска атака в Харков

Руски дрон удари район близо до жилищен блок снощи във втория по големина град на Украйна - Харков, като рани шестима души, изпочупи прозорци и подпали автомобили, съобщи кметът на града, цитиран от Ройтерс.

Игор Терехов заяви, че сред ранените има и малко дете.

Харков, разположен на 30 км от руската граница, устоя на първоначалното настъпление на руските сили след пълномащабното им нахлуване през февруари 2022 г. и оттогава често е обект на руски въздушни атаки.

При друг руски обстрел в югоизточния град Днипро бяха ранени седем души, съобщи в приложението Телеграм областният управител Олександър Ганжа.

Той публикува онлайн снимки, показващи отломки по улиците и повредени фасади на сгради.