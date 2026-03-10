Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
Украйна »
Шестима ранени при руска атака в Харков
  Тема: Украйна

Шестима ранени при руска атака в Харков

10 Март, 2026 06:59, обновена 10 Март, 2026 06:03 633 7

  • украйна-
  • харков-
  • атака-
  • русия-
  • ранени

Сред пострадалите има дете

Шестима ранени при руска атака в Харков - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
БТА БТА

Руски дрон удари район близо до жилищен блок снощи във втория по големина град на Украйна - Харков, като рани шестима души, изпочупи прозорци и подпали автомобили, съобщи кметът на града, цитиран от Ройтерс.

Игор Терехов заяви, че сред ранените има и малко дете.

Харков, разположен на 30 км от руската граница, устоя на първоначалното настъпление на руските сили след пълномащабното им нахлуване през февруари 2022 г. и оттогава често е обект на руски въздушни атаки.

При друг руски обстрел в югоизточния град Днипро бяха ранени седем души, съобщи в приложението Телеграм областният управител Олександър Ганжа.

Той публикува онлайн снимки, показващи отломки по улиците и повредени фасади на сгради.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 4 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Фейкове и маниполации?

    6 2 Отговор
    Фейкове и маниполации

    Коментиран от #3

    06:12 10.03.2026

  • 3 манипОлатор

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Фейкове и маниполации?":

    купи си букварче,макар че вече ти е късно за това!

    06:36 10.03.2026

  • 4 смотань бандерець..

    1 0 Отговор
    Зеления мухал се изцепи и каза че чака с удоволствие от урсулците близо сто млрда евраци за да потънат в бандерската му гуша

    Коментиран от #5

    06:45 10.03.2026

  • 5 а бе..

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "смотань бандерець..":

    Бандерскио комик е много хитър и знае кога да пусне езиче на дъртио джендър урсуль,първо в мюнхехе а на пфайзерската старуха и хареса и долете в кiеве само седмица след това и право у бункеро на банкова за нещо по така и по нанадольце

    06:54 10.03.2026

  • 6 хикочко..

    1 0 Отговор
    Що ги нема бандерските бг-та да ми кажат дали 90 млрда от урсулците ще стигнат на шмъркач комиков да си върне поне запорожкио аец..на стойност 60 млрда$ хи хи

    07:02 10.03.2026

  • 7 Урсул фон дер Бандер

    1 0 Отговор
    Не е вярно, Зелен Съсел каза: 200дрона, 5 ракети, 2 гугутки и 3 консерви Русенско варено...всичко бе свалено.

    07:03 10.03.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания