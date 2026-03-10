The Washington Post: САЩ са похарчили $5,6 милиарда само за първите два дни удари срещу Иран

Американските военни са похарчили приблизително 5,6 милиарда долара за боеприпаси през първите два дни от военната операция срещу Иран, съобщи The Washington Post, позовавайки се на източници в американската администрация.
Според изданието, служители на Пентагона са представили тези данни на членове на Конгреса на САЩ на 9 март. Източници на вестника казват, че се очаква администрацията да внесе искане за допълнително военно финансиране от десетки милиарди долари до законодателите тази седмица.
Медията отбелязва, че оценките на Пентагона „само са засилили опасенията сред някои законодатели относно това колко бързо американските военни изгарят ограничените си запаси от най-модерните оръжия“. В същото време, според зам.-министъра на отбраната по връзките с обществеността Шон Парнел, цитиран от The Washington Post, американските военни „разполагат с всичко необходимо, за да изпълнят всяка мисия, по всяко време и навсякъде“.
Същото издание по-рано цитира оценки, че Съединените щати са похарчили общо приблизително 6 милиарда долара през първата седмица от военната операция в Иран, от които приблизително 4 милиарда долара са похарчени за боеприпаси.
