The Washington Post: САЩ са похарчили $5,6 милиарда само за първите два дни удари срещу Иран

10 Март, 2026 06:33, обновена 10 Март, 2026 06:40 717 20

  • сащ-
  • иран-
  • разходи-
  • война

Според изданието, служители на Пентагона са представили тези данни на членове на Конгреса на САЩ на 9 март

The Washington Post: САЩ са похарчили $5,6 милиарда само за първите два дни удари срещу Иран - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Американските военни са похарчили приблизително 5,6 милиарда долара за боеприпаси през първите два дни от военната операция срещу Иран, съобщи The Washington Post, позовавайки се на източници в американската администрация.

Според изданието, служители на Пентагона са представили тези данни на членове на Конгреса на САЩ на 9 март. Източници на вестника казват, че се очаква администрацията да внесе искане за допълнително военно финансиране от десетки милиарди долари до законодателите тази седмица.

Медията отбелязва, че оценките на Пентагона „само са засилили опасенията сред някои законодатели относно това колко бързо американските военни изгарят ограничените си запаси от най-модерните оръжия“. В същото време, според зам.-министъра на отбраната по връзките с обществеността Шон Парнел, цитиран от The Washington Post, американските военни „разполагат с всичко необходимо, за да изпълнят всяка мисия, по всяко време и навсякъде“.

Същото издание по-рано цитира оценки, че Съединените щати са похарчили общо приблизително 6 милиарда долара през първата седмица от военната операция в Иран, от които приблизително 4 милиарда долара са похарчени за боеприпаси.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 6 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    19 28 Отговор
    Ще си ги изкарат от скъпите горива за ЕС.Пак ние ще платим войната като в Украйна.

    Коментиран от #3

    06:41 10.03.2026

  • 4 Лост

    14 27 Отговор
    Това да само изхарчените,а колко бази дадоха фира?

    Коментиран от #9

    06:44 10.03.2026

  • 5 хехе

    13 24 Отговор
    в ударената база на краварите в Бахрейн смърди на препечен рибай стек.

    Коментиран от #13

    06:44 10.03.2026

  • 6 а милярдите

    5 23 Отговор
    които Иран ги направи на скраб в базите :D

    06:50 10.03.2026

  • 9 Някой

    10 2 Отговор

    До коментар #4 от "Лост":

    И колко бази? На фона на това какво ще спечелят от нефт в следващите 50 години само от Иран и Венецуела....ама то трябва и да се мисли!

    Коментиран от #17, #18

    06:56 10.03.2026

  • 10 Бате Дончо

    0 3 Отговор
    САЩ да спре да си играе с Иран и да почва да млати здраво. Само с два самолетоносача жали Иран. Да праща 5 и бомбардиравките да са денонощни.
    До почва като Путин да бомби гари, детски болници, родилни домове, училища, жилищни квартали. Да превърне Иран като Донбас в пустиня.

    Коментиран от #20

    06:57 10.03.2026

  • 11 Техновот

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "Оня с коня":

    Ти с продажния ген можеш да се обесиш. Няма нужда да замърсяваме природата.

    06:58 10.03.2026

  • 12 Браво!

    5 3 Отговор
    Който има... харчи без да се ограничава. Целта оправдава средствата.

    Коментиран от #16

    06:58 10.03.2026

  • 13 Хо ха

    2 3 Отговор

    До коментар #5 от "хехе":

    Така мирише в Донбас край мобилните руски крематориуми, които не спират работа вече пета година.

    Коментиран от #15

    06:59 10.03.2026

  • 14 Зевзек

    1 1 Отговор
    "Съединените щати са похарчили общо приблизително 6 милиарда долара през първата седмица от военната операция в Иран, от които приблизително 4 милиарда долара са похарчени за боеприпаси"

    Останалите 2 милиарда са отишли за отпушване на тоалетните и за памперси.

    07:00 10.03.2026

  • 15 Учуден

    3 0 Отговор

    До коментар #13 от "Хо ха":

    Че защо тогава разменят телата на 14 000 укри срещу 158 руснака - май "огромните" руски загуби са само в козяшката пропаганда.

    07:02 10.03.2026

  • 16 Зевзек

    2 3 Отговор

    До коментар #12 от "Браво!":

    "Който има... харчи без да се ограничава"

    Какво има - огромен външен дълг ли от близо 40 трилиона и огромен вътрешен дълг от близо 70 трилиона.

    07:04 10.03.2026

  • 18 Читател

    0 1 Отговор

    До коментар #9 от "Някой":

    "На фона на това какво ще спечелят от нефт в следващите 50 години само от Иран"

    Като гледам от Иран нищо няма "да спечелят".

    07:08 10.03.2026

  • 19 Сто дни или три месеца, докато да,

    1 0 Отговор
    да по-течат доставките от Ка тар към EU, и кофти руски газ нема, евтин но коф-ти щот Урсула така го поиска, са Путин е дал заповед Газ та да отива за Азия, там където е по скъпа и доставките са предвидими, да европейците искат газ и ако може по ефтина газ, ама нема никаква нито евтина, нито скъпа газ, и петрол нема, аве нищо нема.

    Са, да повангувам малко, 🤔🤣😂,
    затварям си очите, изпружвам си рацете напред и със загадъчен глас казвам,
    виждам, виждам там напред много скъпи кубчета и скапи коли, виждам, виждам там напред много газ гъ-злърс 4/5/6 литрови автомобили паркирани на трупчета за много дълго време.😆🤣😁

    07:12 10.03.2026

  • 20 Военен

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Бате Дончо":

    "САЩ да спре да си играе с Иран и да почва да млати здраво"

    Да млати ама като не могат - това им беше силицата и като гледам Иран тях почна да млати.

    07:13 10.03.2026