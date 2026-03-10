Треньорът на Левски: Липса на уважение е Монтана - Лудогорец да се играе в Разград

Треньорът на Левски Хулио Веласкес коментира "гостуването" на Лудогорец на Монтана днес. Испанският специалист изрази мнение, че е липса на уважение този мач да се изиграе в Разград, без значение от резултата в него.

"Ако бяхме загубили, нямаше да си позволя този коментар, за да не ме разберете погрешно. Искам да го кажа заради уважението, което изпитвам към себе си. Отговорността към професията и поста, който заемам и преди всичко заради уважение към моя клуб, моите футболисти, към служителите и най-вече към привържениците на Левски. За всички, които работим 24/7, за да даваме най-доброто. Уважавайки всякакъв род и вид ситуации, защото ми харесва винаги да съм уважителен към всички. Струва ми се липса на каквото и да било уважение днешният мач Монтана - Лудогорец да се играе на стадиона на Лудогорец. Винаги подхождам с уважение, но ако не споделя нещо по темата, няма да покажа уважение към моя клуб, футболисти и нашите привърженици.

Независимо кой ще спечели първенството, аз със сигурност ще ги поздравя. Ако този мач се беше играл на неутрален терен, Лудогорец може да победи с 10:0. Не е въпрос на резултат и не става въпрос двата отбора да се разберат да играят на стадиона "Х". В момент, в който този стадион принадлежи на съперника, ми се струва липса на уважение не само към нашия отбор, а към всички, които участват в това първенство. При цялото ми уважение и от моя гледна точка. Ако искаме да има израстване на всеки вид ниво, тези ситуации не са най-добрият пример. На първо място трябва да покажа уважение към моя клуб, играчите и нашите фенове. Считам, че трябва да го споделя. В определени моменти треньорът трябва да гласност. Въпросът не е кой е спечелил, а да бъдеш или просто да съществуваш", каза Веласкес.

Цялото изказване на Хулио Веласкес пред медиите след победата на Левски с 1:0 над Локомотив Пловдив може да видите в прикаченото видео.