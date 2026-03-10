Новини
Спортът по ТВ във вторник (10 март)

Спортът по ТВ във вторник (10 март)

10 Март, 2026

  • спорт тв-
  • тв спорт-
  • спорт-
  • футбол

Ето какво може да гледаме днес

Спортът по ТВ във вторник (10 март) - 1
Павел Ковачев

05.00 Тенис, турнир в Индиън Уелс МАХ Спорт 1

11.00 Япония – Виетнам (жени) Нова спорт

12.00 Мачида – Гангвон Диема спорт 3

14.05 Колоездене: Тирено Адриатико, втори етап, мъже Евроспорт 2

14.15 Бурирам – Мелбърн Нова спорт

16.45 Колоездене: Париж Ница, трети етап, мъже Евроспорт 2

19.45 Галатасарай – Ливърпул МАХ Спорт 3

21.45 Баскетбол, Париж – Олимпиакос МАХ Спорт 1

22.00 Аталанта – Байерн МАХ Спорт 2

22.00 Нюкасъл – Барселона МАХ Спорт 3

22.00 Атлетико – Тотнъм МАХ Спорт 4

22.00 Стоук – Ипсуич Диема спорт 2

00.00 Тенис, турнир в Индиън Уелс МАХ Спорт 1

02.30 Ботафого – Барселона (Гуяакил) МАХ Спорт 4

04.00 НХЛ, Колорадо – Едмънтън МАХ Спорт 2


