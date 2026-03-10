Спортът по ТВ във вторник (10 март)

05.00 Тенис, турнир в Индиън Уелс МАХ Спорт 1
11.00 Япония – Виетнам (жени) Нова спорт
12.00 Мачида – Гангвон Диема спорт 3
14.05 Колоездене: Тирено Адриатико, втори етап, мъже Евроспорт 2
14.15 Бурирам – Мелбърн Нова спорт
16.45 Колоездене: Париж Ница, трети етап, мъже Евроспорт 2
19.45 Галатасарай – Ливърпул МАХ Спорт 3
21.45 Баскетбол, Париж – Олимпиакос МАХ Спорт 1
22.00 Аталанта – Байерн МАХ Спорт 2
22.00 Нюкасъл – Барселона МАХ Спорт 3
22.00 Атлетико – Тотнъм МАХ Спорт 4
22.00 Стоук – Ипсуич Диема спорт 2
00.00 Тенис, турнир в Индиън Уелс МАХ Спорт 1
02.30 Ботафого – Барселона (Гуяакил) МАХ Спорт 4
04.00 НХЛ, Колорадо – Едмънтън МАХ Спорт 2
