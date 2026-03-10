Пеевски: Служебното правителство незабавно да приеме 5% увеличение на заплатите за работещите в “Български пощи”

"Настояваме служебното правителство да отговори на исканията на работещите в “Български пощи” за увеличение на скандално ниските им заплати с 5%. Това трябва да стане незабавно, с приемането на т.нар. удължителен бюджет".
Това заявяват в позиция ДПС-НОВО НАЧАЛО.
"Ако служебният кабинет няма воля да направи това, ПГ на ДПС-НОВО НАЧАЛО ще внесе това предложение при обсъждането на бюджета в Народното събрание, точно както беше поискано от протестиращите - с 5% увеличение, със задна дата от 1 януари.
Защото за тези 7000 работещи в “Български пощи”, 5100 от които на минимална работна заплата нямат никакво значение политическите интриги, в които са се омотали служебните министри", смятат в партията.
Безспорно, това е един от най-ниско платените сектори в страната и е наложително да се действа адекватно и своевременно.
До коментар #1 от "кой му дреме":В Дубай знаеш ли какъв бой изяде, та беше свалил 40 кила
08:29 10.03.2026
08:29 10.03.2026
