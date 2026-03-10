Новини
България »
Пеевски: Служебното правителство незабавно да приеме 5% увеличение на заплатите за работещите в “Български пощи”

10 Март, 2026 08:23 482 17

Ако служебният кабинет няма воля да направи това, ПГ на ДПС-НОВО НАЧАЛО ще внесе това предложение при обсъждането на бюджета в Народното събрание

Пеевски: Служебното правителство незабавно да приеме 5% увеличение на заплатите за работещите в “Български пощи” - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"Настояваме служебното правителство да отговори на исканията на работещите в “Български пощи” за увеличение на скандално ниските им заплати с 5%. Това трябва да стане незабавно, с приемането на т.нар. удължителен бюджет".

Това заявяват в позиция ДПС-НОВО НАЧАЛО.

"Ако служебният кабинет няма воля да направи това, ПГ на ДПС-НОВО НАЧАЛО ще внесе това предложение при обсъждането на бюджета в Народното събрание, точно както беше поискано от протестиращите - с 5% увеличение, със задна дата от 1 януари.

Защото за тези 7000 работещи в “Български пощи”, 5100 от които на минимална работна заплата нямат никакво значение политическите интриги, в които са се омотали служебните министри", смятат в партията.

Безспорно, това е един от най-ниско платените сектори в страната и е наложително да се действа адекватно и своевременно.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 кой му дреме

    22 0 Отговор
    в дубай 🐖 е известен като Домуз Ага

    Коментиран от #7

    08:24 10.03.2026

  • 2 отзад

    28 0 Отговор
    Глигана пак се е развихрил да оправя държавта

    08:25 10.03.2026

  • 3 1488

    9 7 Отговор
    5% от 600 евро са 30 евро
    на неработещите давате 55 за великден

    08:26 10.03.2026

  • 4 ккк

    24 0 Отговор
    не е работа на служебното правителство да се занимава с заплати доходи и т.н , то трябва да организира изборите и да не хвърля държавата в хаос

    08:28 10.03.2026

  • 5 Наивник на средна възраст

    17 0 Отговор
    Мда - то само държавните на ханилка имат нужда от увеличение,някои с 70%,за другите сега 5%,в това число и тея с 70%.Кой си ти едно - да откраднеш билиони от нас и после да крякаш ко трябвало да бъде....много загрижен за хората и "не на омразата".....Не си за мразене - за Китай на стадиона си и при Хан Крум става,капиши......

    08:28 10.03.2026

  • 6 Абе

    19 0 Отговор
    дубайски магнитски с-и-чуг върни милионите за щандове за хората които окраде б-к-ук

    08:28 10.03.2026

  • 7 Гост

    19 0 Отговор

    До коментар #1 от "кой му дреме":

    В Дубай знаеш ли какъв бой изяде, та беше свалил 40 кила

    Коментиран от #13

    08:29 10.03.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 ООрана държава

    16 0 Отговор
    Докато бяхте на власт защо не го свършихте? Защо не гласувахте великденските добавки докато кабинетът беше ваш? Сега предизборното квичене е фарс

    08:31 10.03.2026

  • 10 Брях

    7 0 Отговор
    Че и незабавно даже написали журналите му.

    08:33 10.03.2026

  • 11 Сус бе

    4 0 Отговор
    Хайван

    08:35 10.03.2026

  • 12 палицай

    2 0 Отговор
    домус ага ни обича и ни вдигна със 100%, другите се оправяйте сами

    08:38 10.03.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 ма ДУРО

    3 0 Отговор
    С Фински пуполист за лапни шарани

    08:39 10.03.2026

  • 15 Бфгф

    3 0 Отговор
    Докато ГЕРБ и ДПС бяха на власт защо не вдигнаха пенсиите и заплатите? Тия в пощите, като куриери и по селата, работят от 8 до 14 часа, администрацията и на гише са с нормално работно време. Та за половин работен ден каква заплата?

    08:41 10.03.2026

  • 16 Гост

    1 0 Отговор
    5% ли бе, прасок! С твоите кражби, от нас, съвсем спокойно можеш да издържаш всички пощи, на територията на тая държава, и да вдигнеш заплатите с 200% поне.

    08:42 10.03.2026

  • 17 Правителството

    0 0 Отговор
    веднага да ревизира сметките за ток, какви са тези надписани двойно киловатчаса на половината Територия. Правителството да намали цената на водата. Правителството да спре чудовищната инфлация, чудовищното повишаване на цени. Референдум за лъв и да забравим, че някога са съществували ГЕРБ, СДС, БКП, ИТН, ДБ и ПП. Каквото можахте унищожихте Конституция, Граници, Български Лъв, Енергетика, Водонапоителни системи, Белене, ЮП, Б. А., Чирен, Павец, АЕЦ некачествени мембрани и гориво. Каквото можахте унищожихте. Служебните редкоземни метали, неизгодни договори газ, още концесии. Ходете си бре хора, харчете си милиардите със здраве.

    08:44 10.03.2026

