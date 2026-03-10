Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Иран твърди, че не е изстрелвал ракети към Турция

Иран твърди, че не е изстрелвал ракети към Турция

10 Март, 2026

На 9 март Министерството на отбраната на Турция съобщи за изстреляна от Иран балистична ракета, която е навлязла в турското въздушно пространство и е била свалена

Турският президент Реждеп Тайип Ердоган и иранският президент Масуд Пезешкиан проведоха телефонен разговор, в който иранският президент заяви пред турския си колега, че Иран не е източник на ракетите, навлезли във въздушното пространство на Турция и че бъде извършено всеобхватно разследване по случая, съобщиха от Дирекцията по комуникации към президентството на Република Турция, предаде БТА.

"Пезешкиан каза, че Иран не е източник на ракетите, навлезли във въздушното пространство на Турция и че ще извършат всеобхватно разследване по случая", пише в официалното съобщение за телефонния разговор. От него става ясно също така, че той е проведен по искане на иранската страна.

На 9 март Министерството на отбраната на Турция съобщи за изстреляна от Иран балистична ракета, която е навлязла в турското въздушно пространство и е била свалена от системите за противовъздушна и противоракетна отбрана на НАТО в Източното Средиземноморие. Това е втори подобен случай през последните дни на фона на събитията в Близкия изток, след като на 4 март Министерството също съобщи за прехващане на иранска балистична ракета, която се е била насочила към турското въздушно пространство, след като е прелетяла над въздушното пространство на Ирак и Сирия.

Ердоган изрази несъгласие с намесата в Иран, определяйки я като незаконна и бе категоричен, че не намира за правилно атакуването от Иран на трети, братски страни в региона. Турският президент каза на Пезешкиян, че това няма да бъде от полза за никого и че трябва да бъде сложен край на подобни действия.

"Президентът Ердоган заяви, че Турция търпи последствията от конфликт, в който не е страна и каквато и да бъде причината, няма да бъде извинено навлизането във въздушното пространство на страната ни, както и че Турция ще продължава да взима всички мерки срещу това", съобщиха от Дирекцията по комуникации към Президентството на Република Турция.

Ердоган подчерта необходимостта от преговори и усилията, които Турция полага за подновяването им. Турският президент изрази и тъгата си от загубата на човешки животи, сред които и тези на децата, които загинаха в следствие ракетен удар над училище в иранския град Минаб.

Турският държавен глава изказа и съболезнования за смъртта на аятолах Али Хаменей и изрази надежда, че избирането на Моджтаба Хаменей за нов духовен водач на Иран ще донесе мир в региона.


  • 3 Oпааа

    58 9 Отговор
    Айде, пак! Ако не е иранска, каква ли ще да е ракетата?! Израелска, май?! Опитват се да въвлечат още държави в техните мръсни дела.

    Коментиран от #7

    07:13 10.03.2026

  • 4 Пич

    64 8 Отговор
    Твърде вероятно е, Иран да казва истината!!! Има много подстрекатели към развитието на тотална война, които могат да скроят такъв номер!!!

    07:14 10.03.2026

  • 5 Тарзан

    66 9 Отговор
    Еврейско краварска провокация!

    07:14 10.03.2026

  • 7 Гост

    25 8 Отговор

    До коментар #3 от "Oпааа":

    Може някое от прокситата на иран да е може иран да е а може и израел.. едва ли ще разберем

    07:16 10.03.2026

  • 8 Сигурно

    48 6 Отговор
    100% са евреите !

    07:16 10.03.2026

  • 11 ПИТАЙТЕ ЦИОН

    36 7 Отговор
    Той знае кой е направил тези провокации.

    07:22 10.03.2026

  • 12 Сзо

    45 7 Отговор
    Има ли евреин в схемата, ясно е кой е виновен.

    Коментиран от #21

    07:28 10.03.2026

  • 13 Жоро

    12 8 Отговор
    Клоуни сър.Тия трябва и ще бъдат премахнати от лицето на Земята!

    07:30 10.03.2026

  • 14 Че то

    33 6 Отговор
    От колко време Тръмпи се хвали че разполагат с най мощните технологии. Ако не могат една ракета да отклонят или да откраднат ще излезе че са слабаци. Гледат да набутат Турция иначе излизане няма от кашата на циониста

    Коментиран от #33

    07:33 10.03.2026

  • 16 Анонимен

    32 6 Отговор
    Всеки може, ако иска, да се поинтересува и да попрочете каква дълга и черна история имат Израел с false flag операциите. Няма по добри от тях. Способни са на всичко само за да изманипулират други да играят по тяхната гайда.

    Коментиран от #19

    07:35 10.03.2026

  • 17 Кооо

    19 6 Отговор
    Попитайте духа на Хитлер знае всичко

    07:36 10.03.2026

  • 18 Твоя проток

    20 5 Отговор

    До коментар #9 от "Дончо го т у р н а на чалмите":

    ли отвориха?

    А иранския командващ каза, че не са затваряли Ормузкия проток, а просто кораби не минават от там:)
    Освен кораби за Китай и други приятелски към Иран държави

    Коментиран от #25

    07:36 10.03.2026

  • 19 Люти чушки

    8 23 Отговор

    До коментар #16 от "Анонимен":

    Защо анонимниците толкова се интересувате от израелските дела? Нямате ли си други интереси? Цял ден се занимавате с Израел?

    Коментиран от #37, #49

    07:39 10.03.2026

  • 20 Перо

    28 6 Отговор
    Вероятно е ционистка провокация срещу Турция!

    07:39 10.03.2026

  • 21 Аяаа

    8 22 Отговор

    До коментар #12 от "Сзо":

    Като гледам индийците и китайците, какви измамници са се чудя, защо всички обвиняват евреите?

    07:41 10.03.2026

  • 22 гост

    27 5 Отговор
    Атаките срещу Азърбайджан и Турция са на тези, които си думнаха кулите на 11 септември за да вкарат тези страни във войната срещу Иран!

    07:44 10.03.2026

  • 23 Летящата чалма

    9 21 Отговор
    Да се готви Пуся.

    Коментиран от #28, #40

    07:44 10.03.2026

  • 24 Ракетите

    28 8 Отговор
    са от Израел,искат да вкарат Турция да им вади кестените.
    Но турците не са украинци!

    Коментиран от #73

    07:45 10.03.2026

  • 25 Мишел

    17 8 Отговор

    До коментар #18 от "Твоя проток":

    Иран обяви, че ще пропусне през пролива само корабите на държави, които са изгонили посланиците на САЩ и Израел.

    07:49 10.03.2026

  • 26 Урсул фон РептиЛайнян🐍

    19 6 Отговор
    Изстрелват ги подлите жидове -сатанисти,които искат да вкарат Турция във войната им срещу Иран..

    07:51 10.03.2026

  • 27 стоян георгиев

    16 8 Отговор
    Ционисткатаизмет иска да вкара пуйките във войната им, Октаченяху губи 😂

    07:52 10.03.2026

  • 29 Банан

    18 9 Отговор
    ИРАН не ми се вярвя да лъжат, като евреите.

    07:54 10.03.2026

  • 30 Стивън Дарси...

    12 6 Отговор
    За да престанат войните и гадостите в света ,трябва кардинално да се разреши един път за винаги еврейския въпрос.
    Ясно е вече на всеки,че докато има евреи ще има и воини и проблеми, а няма ли евреи-няма повече да има ни войни ,ни гадости ни проблеми по света. ..

    07:57 10.03.2026

  • 31 резервист

    15 6 Отговор
    Справка - "руската балистична ракета" убила двама поляци преди време и писъците на Зеленски за незабавен военен отговор на НАТО. После се оказа украинска ракета от ПВО система. Това си е чиста израелска машинация.

    07:57 10.03.2026

  • 32 Учуден

    8 6 Отговор
    "Турският държавен глава изказа и съболезнования за смъртта на аятолах Али Хаменей и изрази надежда, че избирането на Моджтаба Хаменей за нов духовен водач на Иран ще донесе мир в региона"

    Някое от нашите козячета ще ми обясни ли как така се получи втората по големина армия в "силното им и сплотено" НАТО е срещу първата по големина.

    Коментиран от #41

    08:00 10.03.2026

  • 33 Туй

    6 12 Отговор

    До коментар #14 от "Че то":

    ако е вярно..... на nycлеpa му е спукано канчето.

    08:01 10.03.2026

  • 34 КОЙ Е ИРАН???

    6 5 Отговор
    Президента явно не е. Алтоляха също.
    Кой е Иран дето го е казал това?

    08:01 10.03.2026

  • 35 Иран твърди, че не е изстрелвал ракети

    7 7 Отговор
    Иран твърди, че не е изстрелвал ракети към Турция
    РАКЕТАТА НЕ Е ИЗСТРЕЛЯНА СРЕЩУ ТУРЦИЯ. БЕШЕ ИЗСТРЕЛЯНА ЗА КАРЛИК ПО СЛУЧАЙ 8-МИ МАРТ, МЕЖДУНАРОДНИЯ ПРАЗНИК НА ВСИЧКИ ПУСИТА. ИСКАХМЕ ДА НАПРАВИМ ЗАРЯ.

    08:03 10.03.2026

  • 37 Зевзек

    8 7 Отговор

    До коментар #19 от "Люти чушки":

    "Защо анонимниците толкова се интересувате от израелските дела?"

    В канчето на господарите не дават ли да се гледа - никой не трябва даже и да се интересува какви ги вършат. Позволено е само по Русия, Иран и Китай да се плюе.

    08:04 10.03.2026

  • 38 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    8 5 Отговор
    Намериха ли главата на аятолаха?

    08:04 10.03.2026

  • 39 А МОЧАТА?

    6 6 Отговор
    Възстановиха ли МОЧАТА?А?

    Коментиран от #42

    08:05 10.03.2026

  • 40 Зевзек

    5 5 Отговор

    До коментар #23 от "Летящата чалма":

    Той е готов - попиля украинците както иранците попиляха евреите и краварите

    08:07 10.03.2026

  • 41 НЕ СЕ ЧУДИ КОПЕЙКА

    6 9 Отговор

    До коментар #32 от "Учуден":

    ТАКА, КАКТО БЕЛАРУС НЕ ИСКА ДА СТАНЕ РУСКА ГУБЕРНИЯ, ТАКА И ТУРЦИЯ НЕ ИСКА ДА Е ЩАТ НА САЩ.

    Коментиран от #43

    08:08 10.03.2026

  • 42 А Где

    3 4 Отговор

    До коментар #39 от "А МОЧАТА?":

    силното и сплотено НАТО - МОЧАТА срещу НАТО - сделката ми се види добра.

    08:08 10.03.2026

  • 43 Учуден

    9 3 Отговор

    До коментар #41 от "НЕ СЕ ЧУДИ КОПЕЙКА":

    "ТАКА И ТУРЦИЯ НЕ ИСКА ДА Е ЩАТ НА САЩ"

    А защо нашите евроатлантици ни направиха колония на краварника - и то същите които навремето искаха да ни правят "руска губерния". Май евроатлантиците и козячетата не могат да живеят без господар на когото да се кланят.

    Коментиран от #52

    08:11 10.03.2026

  • 44 И в Иран

    9 2 Отговор
    има боклуци като нашите евроатлантици но хванат ли ги дупе да им е яко!

    08:12 10.03.2026

  • 45 Вервайте им

    4 8 Отговор
    Те и заблудена ракета Х-55 не са изстрелвали по девическото училище, но гръмнаха децата.

    Толкоз със съветските им технологии.

    Коментиран от #47

    08:12 10.03.2026

  • 46 Турският президент каза на Пезешкиян

    3 3 Отговор
    Турският президент каза на Пезешкиян
    ПЕЗЕШКИЯН НЕ Е ЛИ ЗАБРАНЕНА ДУМА, КАТО МАН@GAL?

    08:15 10.03.2026

  • 47 Антитрол

    7 2 Отговор

    До коментар #45 от "Вервайте им":

    "заблудена ракета Х-55"

    Ха ха ха - трябва да се лъже че да има за баничка - само че не е Х-55 а Томахоук което ясно се вижда на клипа.

    Коментиран от #61

    08:15 10.03.2026

  • 48 някой яко се напъва да вкара

    11 1 Отговор
    Турция във войната . И това не са персите .

    Коментиран от #51

    08:16 10.03.2026

  • 49 То и Радой Ралин

    4 1 Отговор

    До коментар #19 от "Люти чушки":

    Се правеше на интересен но видяхме какво ни докара .

    08:17 10.03.2026

  • 51 Помнещ

    5 0 Отговор

    До коментар #48 от "някой яко се напъва да вкара":

    Те краварите ако не са коалиция от поне 30+ държави да нападнат някоя малка държава като Ирак или Либия не ги бива - когато са сами ги видяхме във Виетнам и Афганистан.

    Коментиран от #55

    08:19 10.03.2026

  • 52 КОПЕЙКА ПИТАЙ

    1 1 Отговор

    До коментар #43 от "Учуден":

    МИТРОФАНОВА ЧИЯ КОЛОНИЯ СМЕ! МОЖЕ И ЖИРИНОВСКИ ДА ПОПИТАШ!

    Коментиран от #57

    08:19 10.03.2026

  • 53 Сганта

    4 0 Отговор
    От Сащ е!

    08:21 10.03.2026

  • 54 Тва е дело само на юдеите

    5 0 Отговор
    Тва с ракетата е дело на юдеите

    08:21 10.03.2026

  • 55 ПОМНЕЩ, ПОМНИШ ЛИ КОЙ

    1 1 Отговор

    До коментар #51 от "Помнещ":

    ПЪРВИ НАПУСНА АФГАНИСТАН С ПОДВИТА ОПАШКА?

    Коментиран от #64

    08:22 10.03.2026

  • 56 усс.ран русофил

    1 3 Отговор
    Аз съм силно възмутен!

    08:25 10.03.2026

  • 57 Учуден

    3 1 Отговор

    До коментар #52 от "КОПЕЙКА ПИТАЙ":

    Що трябва да питам нягого - аз за разлика от нашите козячета имам мозък и мога сам да преценя на кого сме колония като видя кои имат 4 бази в България и кои ни назначават началници на служби от посолството и кои одобряват министерския съвет от същото посолство и кои си разполагат самолетите на на националното ни летище без даже и да ни питат.

    Ама на някои мисленето им е трудно и даже невъзможно.

    Коментиран от #60, #66

    08:25 10.03.2026

  • 59 Да си копейка е Божие наказание

    1 2 Отговор
    Мда.

    Коментиран от #68

    08:27 10.03.2026

  • 60 шоп

    0 1 Отговор

    До коментар #57 от "Учуден":

    мозако ти е изтекъл.

    08:28 10.03.2026

  • 61 Вервайте ми

    0 3 Отговор

    До коментар #47 от "Антитрол":

    Томахоук удря военна цел до училището и това се вижда от иранските кадри. Друго разрушава училището.

    Също като тая заблудена ракета в Турция. Келява електроника с части от Али Експрес.

    Коментиран от #63, #70

    08:29 10.03.2026

  • 63 стар ракетчик

    2 0 Отговор

    До коментар #61 от "Вервайте ми":

    Ма много ти верваме . Бая време си прекарал плейстейшъна.

    08:32 10.03.2026

  • 64 Помнещ

    1 1 Отговор

    До коментар #55 от "ПОМНЕЩ, ПОМНИШ ЛИ КОЙ":

    Помня помня много добре - тогава талибаните ви бяха "братята ни талибани" и въпреки че господарите им помагаха и въоръжаваха руснаците оставиха проруско правителство което просъществува до нападението на господарите ти. А въпреки че никой не помагаше на талибаните след това господарите ти панически избягаха като изоставиха даже и въоръжението си.

    Коментиран от #71, #72

    08:32 10.03.2026

  • 65 Кухоглава копейка

    1 1 Отговор
    Ще се мериееее!

    08:33 10.03.2026

  • 66 КОПЕЙКА ИМАШЕ НЯКОГА МОЗЪК

    2 2 Отговор

    До коментар #57 от "Учуден":

    И БРЪМБАРИТЕ ГО ПОТВЪРДИХА И ЧАВКИТЕ СЪЩО. Е НИЩО ДЕ, ЩЕ СЕ НАРЕДИШ НА РЕДИЧКАТА ДО "ГЕНИИТЕ" - КАРЛИК, МЪЖЪТ МУ И ДРУГИТЕ СИ ГЕРОИ...

    Коментиран от #74

    08:35 10.03.2026

    3 1 Отговор

    До коментар #59 от "Да си копейка е Божие наказание":

    всички близки . До живот !

    08:36 10.03.2026

  • 69 Техеран за три дена ..

    2 1 Отговор
    Техеран за три седмици . Техеран за три месеца ..
    Последно за колко ще превземат Иран ?

    08:37 10.03.2026

  • 70 Антитрол

    1 0 Отговор

    До коментар #61 от "Вервайте ми":

    "Томахоук удря военна цел до училището и това се вижда от иранските кадри"

    И каква е тази "военна цел до училището" - то на 300 метра от него няма нищо. Спуснали са ви опорки и ги повтаряте ама никой не казва каква е тази "военна цел до училището". Има достатъчно снимки на разрушеното училища, има клип на удара ама задачата е да оправдавате зверствата на господарите че да има за баничка.

    08:38 10.03.2026

  • 71 Ало дименция

    0 0 Отговор

    До коментар #64 от "Помнещ":

    Талибани и руснаци никога не са воювали. Талибаните са от 90те години, дядо с дименция.

    08:39 10.03.2026

  • 72 ПОМНЕЩ, ТОЛКОВА ПОМНИШ,

    0 0 Отговор

    До коментар #64 от "Помнещ":

    ЧЕ СЕ НАРЕДИ НА РЕДИЧКАТА ДО УЧУДЕНАТА КОПЕЙКА. ЛИЧИ СИ, ЧЕ И ТИ СИ ХРАНИЛ БРЪМБАРИТЕ И ЧАВКИТЕ-

    08:40 10.03.2026

  • 73 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Ракетите":

    Обиждаш турците, че не могат да различат израелска от иранска ракета. Кой е тъпия?

    08:41 10.03.2026

  • 74 Учуден

    0 0 Отговор

    До коментар #66 от "КОПЕЙКА ИМАШЕ НЯКОГА МОЗЪК":

    Като не можеш да обориш опонента си по стар комунистически обичай се почва плюене по него и не се коментира какво е казал - нали така бе господа евроатлантици бивши комуняги и ченгета от ДС.

    08:42 10.03.2026

