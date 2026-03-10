Иран твърди, че не е изстрелвал ракети към Турция

Турският президент Реждеп Тайип Ердоган и иранският президент Масуд Пезешкиан проведоха телефонен разговор, в който иранският президент заяви пред турския си колега, че Иран не е източник на ракетите, навлезли във въздушното пространство на Турция и че бъде извършено всеобхватно разследване по случая, съобщиха от Дирекцията по комуникации към президентството на Република Турция, предаде БТА.
"Пезешкиан каза, че Иран не е източник на ракетите, навлезли във въздушното пространство на Турция и че ще извършат всеобхватно разследване по случая", пише в официалното съобщение за телефонния разговор. От него става ясно също така, че той е проведен по искане на иранската страна.
На 9 март Министерството на отбраната на Турция съобщи за изстреляна от Иран балистична ракета, която е навлязла в турското въздушно пространство и е била свалена от системите за противовъздушна и противоракетна отбрана на НАТО в Източното Средиземноморие. Това е втори подобен случай през последните дни на фона на събитията в Близкия изток, след като на 4 март Министерството също съобщи за прехващане на иранска балистична ракета, която се е била насочила към турското въздушно пространство, след като е прелетяла над въздушното пространство на Ирак и Сирия.
Ердоган изрази несъгласие с намесата в Иран, определяйки я като незаконна и бе категоричен, че не намира за правилно атакуването от Иран на трети, братски страни в региона. Турският президент каза на Пезешкиян, че това няма да бъде от полза за никого и че трябва да бъде сложен край на подобни действия.
"Президентът Ердоган заяви, че Турция търпи последствията от конфликт, в който не е страна и каквато и да бъде причината, няма да бъде извинено навлизането във въздушното пространство на страната ни, както и че Турция ще продължава да взима всички мерки срещу това", съобщиха от Дирекцията по комуникации към Президентството на Република Турция.
Ердоган подчерта необходимостта от преговори и усилията, които Турция полага за подновяването им. Турският президент изрази и тъгата си от загубата на човешки животи, сред които и тези на децата, които загинаха в следствие ракетен удар над училище в иранския град Минаб.
Турският държавен глава изказа и съболезнования за смъртта на аятолах Али Хаменей и изрази надежда, че избирането на Моджтаба Хаменей за нов духовен водач на Иран ще донесе мир в региона.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Oпааа
Коментиран от #7
07:13 10.03.2026
4 Пич
07:14 10.03.2026
5 Тарзан
07:14 10.03.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Гост
До коментар #3 от "Oпааа":Може някое от прокситата на иран да е може иран да е а може и израел.. едва ли ще разберем
07:16 10.03.2026
8 Сигурно
07:16 10.03.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 ПИТАЙТЕ ЦИОН
07:22 10.03.2026
12 Сзо
Коментиран от #21
07:28 10.03.2026
13 Жоро
07:30 10.03.2026
14 Че то
Коментиран от #33
07:33 10.03.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Анонимен
Коментиран от #19
07:35 10.03.2026
17 Кооо
07:36 10.03.2026
18 Твоя проток
До коментар #9 от "Дончо го т у р н а на чалмите":ли отвориха?
А иранския командващ каза, че не са затваряли Ормузкия проток, а просто кораби не минават от там:)
Освен кораби за Китай и други приятелски към Иран държави
Коментиран от #25
07:36 10.03.2026
19 Люти чушки
До коментар #16 от "Анонимен":Защо анонимниците толкова се интересувате от израелските дела? Нямате ли си други интереси? Цял ден се занимавате с Израел?
Коментиран от #37, #49
07:39 10.03.2026
20 Перо
07:39 10.03.2026
21 Аяаа
До коментар #12 от "Сзо":Като гледам индийците и китайците, какви измамници са се чудя, защо всички обвиняват евреите?
07:41 10.03.2026
22 гост
07:44 10.03.2026
23 Летящата чалма
Коментиран от #28, #40
07:44 10.03.2026
24 Ракетите
Но турците не са украинци!
Коментиран от #73
07:45 10.03.2026
25 Мишел
До коментар #18 от "Твоя проток":Иран обяви, че ще пропусне през пролива само корабите на държави, които са изгонили посланиците на САЩ и Израел.
07:49 10.03.2026
26 Урсул фон РептиЛайнян🐍
07:51 10.03.2026
27 стоян георгиев
07:52 10.03.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Банан
07:54 10.03.2026
30 Стивън Дарси...
Ясно е вече на всеки,че докато има евреи ще има и воини и проблеми, а няма ли евреи-няма повече да има ни войни ,ни гадости ни проблеми по света. ..
07:57 10.03.2026
31 резервист
07:57 10.03.2026
32 Учуден
Някое от нашите козячета ще ми обясни ли как така се получи втората по големина армия в "силното им и сплотено" НАТО е срещу първата по големина.
Коментиран от #41
08:00 10.03.2026
33 Туй
До коментар #14 от "Че то":ако е вярно..... на nycлеpa му е спукано канчето.
08:01 10.03.2026
34 КОЙ Е ИРАН???
Кой е Иран дето го е казал това?
08:01 10.03.2026
35 Иран твърди, че не е изстрелвал ракети
РАКЕТАТА НЕ Е ИЗСТРЕЛЯНА СРЕЩУ ТУРЦИЯ. БЕШЕ ИЗСТРЕЛЯНА ЗА КАРЛИК ПО СЛУЧАЙ 8-МИ МАРТ, МЕЖДУНАРОДНИЯ ПРАЗНИК НА ВСИЧКИ ПУСИТА. ИСКАХМЕ ДА НАПРАВИМ ЗАРЯ.
08:03 10.03.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Зевзек
До коментар #19 от "Люти чушки":"Защо анонимниците толкова се интересувате от израелските дела?"
В канчето на господарите не дават ли да се гледа - никой не трябва даже и да се интересува какви ги вършат. Позволено е само по Русия, Иран и Китай да се плюе.
08:04 10.03.2026
38 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
08:04 10.03.2026
39 А МОЧАТА?
Коментиран от #42
08:05 10.03.2026
40 Зевзек
До коментар #23 от "Летящата чалма":Той е готов - попиля украинците както иранците попиляха евреите и краварите
08:07 10.03.2026
41 НЕ СЕ ЧУДИ КОПЕЙКА
До коментар #32 от "Учуден":ТАКА, КАКТО БЕЛАРУС НЕ ИСКА ДА СТАНЕ РУСКА ГУБЕРНИЯ, ТАКА И ТУРЦИЯ НЕ ИСКА ДА Е ЩАТ НА САЩ.
Коментиран от #43
08:08 10.03.2026
42 А Где
До коментар #39 от "А МОЧАТА?":силното и сплотено НАТО - МОЧАТА срещу НАТО - сделката ми се види добра.
08:08 10.03.2026
43 Учуден
До коментар #41 от "НЕ СЕ ЧУДИ КОПЕЙКА":"ТАКА И ТУРЦИЯ НЕ ИСКА ДА Е ЩАТ НА САЩ"
А защо нашите евроатлантици ни направиха колония на краварника - и то същите които навремето искаха да ни правят "руска губерния". Май евроатлантиците и козячетата не могат да живеят без господар на когото да се кланят.
Коментиран от #52
08:11 10.03.2026
44 И в Иран
08:12 10.03.2026
45 Вервайте им
Толкоз със съветските им технологии.
Коментиран от #47
08:12 10.03.2026
46 Турският президент каза на Пезешкиян
ПЕЗЕШКИЯН НЕ Е ЛИ ЗАБРАНЕНА ДУМА, КАТО МАН@GAL?
08:15 10.03.2026
47 Антитрол
До коментар #45 от "Вервайте им":"заблудена ракета Х-55"
Ха ха ха - трябва да се лъже че да има за баничка - само че не е Х-55 а Томахоук което ясно се вижда на клипа.
Коментиран от #61
08:15 10.03.2026
48 някой яко се напъва да вкара
Коментиран от #51
08:16 10.03.2026
49 То и Радой Ралин
До коментар #19 от "Люти чушки":Се правеше на интересен но видяхме какво ни докара .
08:17 10.03.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Помнещ
До коментар #48 от "някой яко се напъва да вкара":Те краварите ако не са коалиция от поне 30+ държави да нападнат някоя малка държава като Ирак или Либия не ги бива - когато са сами ги видяхме във Виетнам и Афганистан.
Коментиран от #55
08:19 10.03.2026
52 КОПЕЙКА ПИТАЙ
До коментар #43 от "Учуден":МИТРОФАНОВА ЧИЯ КОЛОНИЯ СМЕ! МОЖЕ И ЖИРИНОВСКИ ДА ПОПИТАШ!
Коментиран от #57
08:19 10.03.2026
53 Сганта
08:21 10.03.2026
54 Тва е дело само на юдеите
08:21 10.03.2026
55 ПОМНЕЩ, ПОМНИШ ЛИ КОЙ
До коментар #51 от "Помнещ":ПЪРВИ НАПУСНА АФГАНИСТАН С ПОДВИТА ОПАШКА?
Коментиран от #64
08:22 10.03.2026
56 усс.ран русофил
08:25 10.03.2026
57 Учуден
До коментар #52 от "КОПЕЙКА ПИТАЙ":Що трябва да питам нягого - аз за разлика от нашите козячета имам мозък и мога сам да преценя на кого сме колония като видя кои имат 4 бази в България и кои ни назначават началници на служби от посолството и кои одобряват министерския съвет от същото посолство и кои си разполагат самолетите на на националното ни летище без даже и да ни питат.
Ама на някои мисленето им е трудно и даже невъзможно.
Коментиран от #60, #66
08:25 10.03.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Да си копейка е Божие наказание
Коментиран от #68
08:27 10.03.2026
60 шоп
До коментар #57 от "Учуден":мозако ти е изтекъл.
08:28 10.03.2026
61 Вервайте ми
До коментар #47 от "Антитрол":Томахоук удря военна цел до училището и това се вижда от иранските кадри. Друго разрушава училището.
Също като тая заблудена ракета в Турция. Келява електроника с части от Али Експрес.
Коментиран от #63, #70
08:29 10.03.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 стар ракетчик
До коментар #61 от "Вервайте ми":Ма много ти верваме . Бая време си прекарал плейстейшъна.
08:32 10.03.2026
64 Помнещ
До коментар #55 от "ПОМНЕЩ, ПОМНИШ ЛИ КОЙ":Помня помня много добре - тогава талибаните ви бяха "братята ни талибани" и въпреки че господарите им помагаха и въоръжаваха руснаците оставиха проруско правителство което просъществува до нападението на господарите ти. А въпреки че никой не помагаше на талибаните след това господарите ти панически избягаха като изоставиха даже и въоръжението си.
Коментиран от #71, #72
08:32 10.03.2026
65 Кухоглава копейка
08:33 10.03.2026
66 КОПЕЙКА ИМАШЕ НЯКОГА МОЗЪК
До коментар #57 от "Учуден":И БРЪМБАРИТЕ ГО ПОТВЪРДИХА И ЧАВКИТЕ СЪЩО. Е НИЩО ДЕ, ЩЕ СЕ НАРЕДИШ НА РЕДИЧКАТА ДО "ГЕНИИТЕ" - КАРЛИК, МЪЖЪТ МУ И ДРУГИТЕ СИ ГЕРОИ...
Коментиран от #74
08:35 10.03.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 да си пр03д козляк е наказание за
До коментар #59 от "Да си копейка е Божие наказание":всички близки . До живот !
08:36 10.03.2026
69 Техеран за три дена ..
Последно за колко ще превземат Иран ?
08:37 10.03.2026
70 Антитрол
До коментар #61 от "Вервайте ми":"Томахоук удря военна цел до училището и това се вижда от иранските кадри"
И каква е тази "военна цел до училището" - то на 300 метра от него няма нищо. Спуснали са ви опорки и ги повтаряте ама никой не казва каква е тази "военна цел до училището". Има достатъчно снимки на разрушеното училища, има клип на удара ама задачата е да оправдавате зверствата на господарите че да има за баничка.
08:38 10.03.2026
71 Ало дименция
До коментар #64 от "Помнещ":Талибани и руснаци никога не са воювали. Талибаните са от 90те години, дядо с дименция.
08:39 10.03.2026
72 ПОМНЕЩ, ТОЛКОВА ПОМНИШ,
До коментар #64 от "Помнещ":ЧЕ СЕ НАРЕДИ НА РЕДИЧКАТА ДО УЧУДЕНАТА КОПЕЙКА. ЛИЧИ СИ, ЧЕ И ТИ СИ ХРАНИЛ БРЪМБАРИТЕ И ЧАВКИТЕ-
08:40 10.03.2026
73 Анонимен
До коментар #24 от "Ракетите":Обиждаш турците, че не могат да различат израелска от иранска ракета. Кой е тъпия?
08:41 10.03.2026
74 Учуден
До коментар #66 от "КОПЕЙКА ИМАШЕ НЯКОГА МОЗЪК":Като не можеш да обориш опонента си по стар комунистически обичай се почва плюене по него и не се коментира какво е казал - нали така бе господа евроатлантици бивши комуняги и ченгета от ДС.
08:42 10.03.2026