Водата - опасният залог във войната в Близкия изток

Атаките срещу водни ресурси не са често срещано явление по време на война, но станаха факт при конфликта в Близкия изток с ударите по съоръжения за обезсоляване на морска вода, които са жизненоважни за милиони хора в региона, пише Франс прес, предаде БТА.

Инсталация за обезсоляване в Бахрейн беше повредена вчера при атака на ирански дрон, потвърдиха местните власти. Това се случи ден след обвиненията на Иран за подобен удар на остров Кешм, който според информацията е нарушил водоснабдяването на 30 села.

Тези атаки все още подлежат на овладяване, но „първият, който се осмели да атакува водоснабдяването, ще предизвика война, далеч по-мащабна от тази, на която сме свидетели днес“, предупреждава в интервю за АФП Естер Крозер-Делбург, икономист по водните ресурси.

Защо обезсолената вода е толкова важна?

Според Световната банка в един от най-сухите региони в света, където наличието на вода е десет пъти по-малко от средното за света, инсталациите за обезсоляване играят жизненоважна роля в икономиката и снабдяването с питейна вода за милионите му жители.

Приблизително 42 на сто от световния капацитет за обезсоляване на морска вода се намира в Близкия изток, според неотдавнашно проучване, публикувано в списание „Нейчър“. В ОАЕ 42 на сто от питейната вода идва от тези инсталации, 90 на сто в Кувейт, 86 на сто в Оман и 70 на сто в Саудитска Арабия, се посочва в доклад от 2022 г. на Френския институт за международни отношения (Ifri).

„Там, без обезсолена вода, няма нищо“, обобщава Естер Крозер-Делбург. Това е от особена стратегическа важност в големи градове като Дубай и Рияд.

През 2010 г. анализ на ЦРУ посочва, че „прекъсването на работата на съоръженията за обезсоляване в повечето арабски страни може да има по-сериозни последици от загубата на която и да е друга индустрия или суровина“.

Какво заплашва съоръженията за обезсоляване на вода?

В допълнение към ударите, нанесени през изминалия уикенд, тези инсталации са уязвими и към прекъсвания на електрозахранването и потенциално замърсяване на морската вода, особено от петролни разливи, казаха няколко експерта пред АФП.

„Засилихме сигурността и контрола на достъпа в непосредствена близост до заводите“, обясни пред АФП Филип Бурдо, директор на регионалния офис за Африка/Близкия изток на френската компания „Веолия“ (Veolia), която доставя обезсолена вода за регионите Маскат, Сур и Салала в Оман и Джубайл в Саудитска Арабия. „Последните събития със сигурност изискват да бъдем много внимателни. Следим отблизо ситуацията в съоръженията“, добави той, уточнявайки, че „в някои страни властите са разположили ракетни батареи около най-големите заводи срещу заплахата от дронове или ракети“.

При петролни разливи операторите разполагат с инструменти, с които да минимизират щетите.

Какви са прецедентите?

През последните 10 години е имало няколко атаки срещу инсталации за обезсоляване: Йемен и Саудитска Арабия са се атакували взаимно, а Газа е пострадала от израелски удари, съобщава калифорнийският мозъчен тръст „Пасифик инститют“ (Pacific Institute), който поддържа регистър на конфликтите, свързани с водни източници.

Преди 2016 г. човек трябва да се върне към 1991 г. и войната в Персийския залив, за да открие подобни атаки.

Какви са последиците от една атака?

Те могат да варират от временни прекъсвания до много по-сериозни последици, ако ударите продължат.

„Потенциално ще видим големи градове, в които населението масово напуска. А след това ще бъдат въведени дажби“, прогнозира Естер Крозер-Делбург, с ефект на доминото върху редица сектори на икономиката - туризъм, промишленост и центрове за данни, всички от които са големи потребители на вода за охлаждане.

Според Филип Бурдо от „Веолия“ инсталациите за обезсоляване често са взаимосвързани, което може да ограничи последиците от спирането на една инсталация.

Той добавя, че съоръженията обикновено имат резерв за потребление от няколко дни, от два до седем, който е достатъчен за овладяване на недостига, стига прекъсванията да не продължат твърде дълго.