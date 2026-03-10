Новини
Водата - опасният залог във войната в Близкия изток

Водата - опасният залог във войната в Близкия изток

10 Март, 2026 07:56 1 293 15

Инсталация за обезсоляване в Бахрейн беше повредена вчера при атака на ирански дрон, потвърдиха местните власти

Атаките срещу водни ресурси не са често срещано явление по време на война, но станаха факт при конфликта в Близкия изток с ударите по съоръжения за обезсоляване на морска вода, които са жизненоважни за милиони хора в региона, пише Франс прес, предаде БТА.

Инсталация за обезсоляване в Бахрейн беше повредена вчера при атака на ирански дрон, потвърдиха местните власти. Това се случи ден след обвиненията на Иран за подобен удар на остров Кешм, който според информацията е нарушил водоснабдяването на 30 села.

Тези атаки все още подлежат на овладяване, но „първият, който се осмели да атакува водоснабдяването, ще предизвика война, далеч по-мащабна от тази, на която сме свидетели днес“, предупреждава в интервю за АФП Естер Крозер-Делбург, икономист по водните ресурси.

Защо обезсолената вода е толкова важна?

Според Световната банка в един от най-сухите региони в света, където наличието на вода е десет пъти по-малко от средното за света, инсталациите за обезсоляване играят жизненоважна роля в икономиката и снабдяването с питейна вода за милионите му жители.

Приблизително 42 на сто от световния капацитет за обезсоляване на морска вода се намира в Близкия изток, според неотдавнашно проучване, публикувано в списание „Нейчър“. В ОАЕ 42 на сто от питейната вода идва от тези инсталации, 90 на сто в Кувейт, 86 на сто в Оман и 70 на сто в Саудитска Арабия, се посочва в доклад от 2022 г. на Френския институт за международни отношения (Ifri).

„Там, без обезсолена вода, няма нищо“, обобщава Естер Крозер-Делбург. Това е от особена стратегическа важност в големи градове като Дубай и Рияд.

През 2010 г. анализ на ЦРУ посочва, че „прекъсването на работата на съоръженията за обезсоляване в повечето арабски страни може да има по-сериозни последици от загубата на която и да е друга индустрия или суровина“.

Какво заплашва съоръженията за обезсоляване на вода?

В допълнение към ударите, нанесени през изминалия уикенд, тези инсталации са уязвими и към прекъсвания на електрозахранването и потенциално замърсяване на морската вода, особено от петролни разливи, казаха няколко експерта пред АФП.

„Засилихме сигурността и контрола на достъпа в непосредствена близост до заводите“, обясни пред АФП Филип Бурдо, директор на регионалния офис за Африка/Близкия изток на френската компания „Веолия“ (Veolia), която доставя обезсолена вода за регионите Маскат, Сур и Салала в Оман и Джубайл в Саудитска Арабия. „Последните събития със сигурност изискват да бъдем много внимателни. Следим отблизо ситуацията в съоръженията“, добави той, уточнявайки, че „в някои страни властите са разположили ракетни батареи около най-големите заводи срещу заплахата от дронове или ракети“.

При петролни разливи операторите разполагат с инструменти, с които да минимизират щетите.

Какви са прецедентите?

През последните 10 години е имало няколко атаки срещу инсталации за обезсоляване: Йемен и Саудитска Арабия са се атакували взаимно, а Газа е пострадала от израелски удари, съобщава калифорнийският мозъчен тръст „Пасифик инститют“ (Pacific Institute), който поддържа регистър на конфликтите, свързани с водни източници.

Преди 2016 г. човек трябва да се върне към 1991 г. и войната в Персийския залив, за да открие подобни атаки.

Какви са последиците от една атака?

Те могат да варират от временни прекъсвания до много по-сериозни последици, ако ударите продължат.

„Потенциално ще видим големи градове, в които населението масово напуска. А след това ще бъдат въведени дажби“, прогнозира Естер Крозер-Делбург, с ефект на доминото върху редица сектори на икономиката - туризъм, промишленост и центрове за данни, всички от които са големи потребители на вода за охлаждане.

Според Филип Бурдо от „Веолия“ инсталациите за обезсоляване често са взаимосвързани, което може да ограничи последиците от спирането на една инсталация.

Той добавя, че съоръженията обикновено имат резерв за потребление от няколко дни, от два до седем, който е достатъчен за овладяване на недостига, стига прекъсванията да не продължат твърде дълго.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    32 2 Отговор
    Това което е ясно видимо е, че на САЩ и Израел въобще не им пука, че арабите могат да измрат от глад и жажда !!! Буквално !!! Това което не схващм е , защо арабите са застанали на страната на Израел ?! Оп..... схванах !!! Защото са повече алчни, отколкото религиозни!!!

    08:00 10.03.2026

  • 2 Факти

    25 2 Отговор
    Това е ВОЕННО ПРЕСТЪПЛЕНИЕ ! Първи започнаха американците, затова последва веднага отговора на Иран.

    08:01 10.03.2026

  • 3 Владимир Путин, президент

    7 11 Отговор
    Руснак вода не близва !!!
    Твърдението е риторично ☝️😁

    08:03 10.03.2026

  • 4 Ами да, да е ва и политико стратиджери

    16 1 Отговор
    анализите.🤣

    He само водата, раната е под въпрос за арабските петролни държави, 80% до 90% от хранителните продукти за арабите в близкият изток преминават през Ормузкия проток, са до две седмици и държавите в Арабския Gulf ще са гладни и без вода, са всички знаем че раната прави борбата.

    Коментиран от #6

    08:05 10.03.2026

  • 5 име

    19 1 Отговор
    Иранците са опукали брата на Хитлеряху, а министъра на националната сигурност бен гавир е тежко ранен. Ционистчетата не смеят да се съберат в парламента, че железния гевгир свршил ракетите

    08:10 10.03.2026

  • 6 Хохо Бохо

    14 1 Отговор

    До коментар #4 от "Ами да, да е ва и политико стратиджери":

    При 200 долара за барел борбата ще е повсеместна. Урсулестите ще висят по уличните лампи поне вятъра да показват от де дуа

    08:13 10.03.2026

  • 7 колдрекс

    6 0 Отговор
    А избитите ирански цивилни за Агресора ПАПЛАЧ ?!

    08:16 10.03.2026

  • 8 ама кои пие вода?

    0 2 Отговор
    водата има микроби

    Коментиран от #12

    08:16 10.03.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Баба Гошка

    6 0 Отговор
    Ще им духнат под камилската опашка. Кат са си дали пустините на чичо им Сам, да са мислили какви "миротворци" епщаййновски компроматковци, първи дружки на бибита могат да дойдат и да им разтурят камилския каттун, опакован в станьол и поръсен с шоколад дубайски стил. Да ги няма, снобарски чар шаффи, обичащи лукса и да лежат по гръб по цял ден. Че и от цял свят безполезници, любители на лукса изпонасъбраха. Да ги изпуукват и да си останат с пясъка, където няма ски-ризорти

    08:21 10.03.2026

  • 11 Как се познава професионалния журналист

    4 0 Отговор
    "Инсталация за обезсоляване в Бахрейн беше повредена вчера при атака на ирански дрон"
    и
    "Това се случи ден след обвиненията на Иран за подобен удар на остров Кешм"

    Значи едното се е случило а за другото има само обвинения!
    Интересното е обаче, защо след като Иран информира за атаката срещу тяхната инсталация, Мара чак сега се побара??? Чак когато иранците отвърнаха! С какъв акъл Израелците пак започнаха първи и то с този мръсен номер?
    Това сега е само предупреждения към Израел и САЩ. Ако не капитулират наред ще е Израел. А и сигнал арабите да разчистят американските бази.
    И да помогна с информация. Израел разчита за водоснабдяването си 70% от такива инсталации, а Иран само 2%.
    Арабските държави около 80% зависимост.

    08:23 10.03.2026

  • 12 За тоалерните

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "ама кои пие вода?":

    Трябва вода

    08:31 10.03.2026

  • 13 Когато бе по иранска инсталация

    0 0 Отговор
    Няма как да има статия: "Водата - опасният залог"
    Сега е друго! Така пише в учебниците по журналистика.

    08:32 10.03.2026

  • 14 Баба Гошка

    1 0 Отговор
    Не е устойчиво по пустиняците да има милиони туристи и стотици хиляди прислужващ персонал, докарани от май нна си райй на. От дет са дошли, натам са си отишли. А местните ще се върнат към пустинния живот кат им свърши нафтата

    08:33 10.03.2026

  • 15 Ванга

    0 0 Отговор
    Каза затваряйте вода в буркани по СКЪПа от златото ще стане за съжаление всички минерални извори са изкупени на концесия от пазарски фирми справка минерална вода Девин Банкя Бачково....

    08:37 10.03.2026

