Президентът ще почете 83 години от спасяването на българските евреи

10 Март, 2026 08:09

От 10.00 часа Илияна Йотова ще отдаде почит пред Паметника на спасението в градината „Св. Климент Охридски“ и ще произнесе слово

Държавният глава ще участва в отбелязването на годишнината от спасяването на българските евреи, съобщиха от президентството.

На 10 март, вторник, президентът Илияна Йотова ще участва в отбелязването на 83 години от спасяването на българските евреи.

От 09.30 часа държавният глава ще вземе участие в церемония по полагане на цветя пред Паметните плочи на спасителите на българските евреи до катедралата „Света София“.

От 10.00 часа Илияна Йотова ще отдаде почит пред Паметника на спасението в градината „Св. Климент Охридски“ и ще произнесе слово.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    42 0 Отговор
    А защо непочете 170 деца под 10 години, които еврейте убиха с ракета в училище?

    Коментиран от #5, #6

    08:10 10.03.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Само питам

    34 1 Отговор
    Що не почете жертвите в Gаза и 6те от Ястребино?

    08:11 10.03.2026

  • 4 Фройд

    26 0 Отговор
    Голямя грешка !

    08:12 10.03.2026

  • 5 Реалист

    30 0 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Защото сме колония и е лоялна само на чичо Сорос

    Коментиран от #28

    08:13 10.03.2026

  • 6 честен ционист

    17 0 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Защото повече няма да може да нагъва суфгания на корем на Ханука.

    08:13 10.03.2026

  • 7 1488

    22 0 Отговор
    еврейн на турски значи мошеник, бандит, лош човек

    08:14 10.03.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Бесен - Язовец

    21 1 Отговор
    Госпожа,, Отворено Общество "

    08:15 10.03.2026

  • 10 Сталин

    14 0 Отговор
    Пак 6 милиона лъжи Китай кремират 1200 тела на ден с модерни инсталации за кремиране.Това общо прави 438 000 на година .Това означава че ще им трябват 15 години да кремират 6 милиона души.Интересно как за 2 години през втората световна война са изгорени "6 милиона" евреи в един концлагер с допотопна технология

    Коментиран от #20

    08:15 10.03.2026

  • 11 Сталин

    16 2 Отговор
    " Вие трябва да разберете ,че водещите Болшевики които превзеха Русия,не бяха Руснаци.Те мразеха Руснаците.Те мразеха християните.Водени от етническа омраза те измъчваха и избиваха милиони Руснаци без частица от човешко разкаяние.Евреийския Болшевизъм извърши най голямото човешко клане на всички времена.Факта че по голяма част от света е в неведение и невежество за това огромно престъпление е доказателство че световните медии са в ръцете на извършителите."

    АЛЕКСАНДЪР СОЛЖЕНИЦИН

    08:16 10.03.2026

  • 12 прокопи

    19 1 Отговор
    Изглежда, че е било грешка това спасяване ...

    08:16 10.03.2026

  • 13 Сталин

    7 2 Отговор
    " Вие трябва да разберете ,че водещите Болшевики които превзеха Русия,не бяха Руснаци.Те мразеха Руснаците.Те мразеха християните.Водени от етническа омраза те измъчваха и избиваха милиони Руснаци без частица от човешко разкаяние.Евреийския Болшевизъм извърши най голямото човешко клане на всички времена.Факта че по голяма част от света е в неведение и невежество за това огромно престъпление е доказателство че световните медии са в ръцете на извършителите."

    АЛЕКСАНДЪР СОЛЖЕНИЦИН

    08:16 10.03.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Сталин

    24 0 Отговор
    А кога ще отбележим геноцида на 3 милиона в България от кошерната демокрация

    08:17 10.03.2026

  • 16 Сталин

    22 0 Отговор
    Колко пъти на година ще "празнуваме" кошерните терористи

    08:18 10.03.2026

  • 17 Бай ОНЯ

    19 0 Отговор
    Май сме направили ГОЛЯМА грешка с това спасяване. Тези дето не са го спасявали сега са доста по-напред от България. А Биби (Нетаняху) защо още не е задържан и изправен пред МНС след като има заповед?

    08:19 10.03.2026

  • 18 иван костов

    18 0 Отговор
    Днес българите се срамуваме като гледаме, какво вършат наследниците на спасените!☹️

    08:20 10.03.2026

  • 19 Боруна Лом

    11 0 Отговор
    МАЙ СЕ ОКАЗА ГОООЛЯМА ГРЕШКА

    08:20 10.03.2026

  • 20 име

    5 1 Отговор

    До коментар #10 от "Сталин":

    Доказано е че няма масови убийства с газ. От глад и изтощение в лагерите са умирали, но не и от отравяне с газ.
    През 1988г. Fred Leuchter, производител на оборудване за газовите камери за смъртни наказания в американските затвори, взима 48 проби от "камерите" в Аушвиц-Биркенау. Пробите са изследвани за наличие на цианид в Cornell University, щата Ню Йорк. Само в една от тях, взета от малка газова камера за обезпаразитяване на дрехи, са намерени следи от цианид. По-късно Germar Rudolf, немски химик от института Макс План в Щутгадт, прави дисертация на тази тема и доказва че дори и след 50г би трябвало във варта и тухлите да има наличие на химични съединения, доказващи използването на цианид в т.нар. газови камери.

    08:22 10.03.2026

  • 21 Да,бе

    10 0 Отговор
    В съвременният контекст е пределно ясно,че сме извършили престъпление,като сме ги спасили...Трябвало е да ги пратим на германците да ги спасяват.

    08:22 10.03.2026

  • 22 Тая е позор

    11 0 Отговор
    Що не почете жертвите на гара Буново и избитите палестинци от еврейските ционисти Радев и той е същия б....к...ук

    08:23 10.03.2026

  • 23 Еврейте бяха спасени

    11 0 Отговор
    И вече осемдесет години извършват геноцит над цялото човечество!

    08:24 10.03.2026

  • 24 Перо

    7 0 Отговор
    От кога евреите признават спасението? Питам, защото във всички музеи за Холокоста, вкл. най-големия Яд Вешим в Йерусалим, БГ фигурира с над 11400 избити еврей. За тях няма значение юрисдикцията в окупираните от Германия съседни страни и действащите в БГ закони, по това време, нито исторически и правно издържаното изявление от НС по тази тема, което не се приема от евреите! За тях няма държава и държавна политика за тяхното спасение, само отделни физически лица са праведни, т.е. всички са виновни и трябва да почитат и уважават “жертвите” и най-вече всички да прощават нарушения и прегрешения, да имат за всичко смекчаващи обстоятелства! Руснаците са дали 5 пъти повече жертви, но само те си се почитат! Поредния слугинаж на ПП, в лицето на Йотова! Почита ли се нещо за другите малцинства?

    08:25 10.03.2026

  • 25 Нафталинка

    9 0 Отговор
    Тази продажна никаквица да заяви кой я заплаши та си промени представите от 9 години,и като се чувства еврейка да си ходи в Израел. Жалко ,че не са били заличени тотално още през 1939 год. въпреки,че и сега не е късно.

    08:27 10.03.2026

  • 26 С народни пари

    5 0 Отговор
    Идийотова,а защо мъжът ти го кара на работа държавно BMW с охрана,и същите ти го прибират в къщи,пак с наши пари?А и разбрах че здраво цуцурка,дори и в раб. време?

    08:30 10.03.2026

  • 27 адаша

    3 0 Отговор
    Сащ. Американски евреин влиза в китайски ресторант.
    На една маса седи китаец и се храни. Евреина взима таблата му и го удря по главата.
    - Ама това , защо?! - пита китаеца
    - Това е за Пърл Харбър! - отговаря евреина .
    - Ама там бяха японците ...
    - Японци, китайци - всички сте ми еднакви и сяда на масата да се храни.
    Китаеца става и удря евреина с неговата табла.
    - А ти защо ?! - пита евреина.
    - Това ти е за Титаник.
    - Ама там е било айсберг!
    . Айсберг, Блумберг... - всички сте ми еднакви, му отговаря китаеца.

    08:31 10.03.2026

  • 28 Зъл пес

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Реалист":

    Щото народа си е избрал лекета.С мунчо са еднакви.Не ми е минавало през акъла да гласувам за дръти комуняги.

    08:32 10.03.2026

  • 29 Сапунджията

    0 0 Отговор
    Затова вече нямам суровина!

    08:37 10.03.2026

  • 30 Двоен Евроатлантически Аршин

    3 0 Отговор
    Къде бе тази вчера? Където преди реди 41 години на 9.03.1985г. е извършен най-кървавият атентат в историята на българските железници.
     На този ден е взривено самоделно взривно устройство, поставено във вагона за майки с деца на бързият влак Бургас - София през Карлово.
     В атентата загиват 7 души - 3 деца и 4 жени. Ранени са тежко 9 души. Сред тях има 2 деца. Атентатът е дело на членове на нелегална организация, наречена Турско национално-освободително движение в България. Впоследствие атентаторите са заловени и осъдени на смърт.

    Паметта на убитите бе почетена само от политици на Възраждане. И нито по фалшивите медии, нито по небългарската БНТ отразиха почитането на загиналите. Но преди два месеца същите медии обстойно отразиха как мирчев и божанов от ДБ бяха на Тюркян чешма, да почетат дете - жертва на инцидент, и по вина на своите безразсъдни родители.

    По своите действия може лесно да познаете, КОИ политици за КОГО работят.

    08:37 10.03.2026

  • 31 Милена

    0 0 Отговор
    Не е ли смешно и нелепо ние да отбелязваме и отдаваме благодарност за това, че сме спасили някого ?!
    Не е ли редно спасеният ( ако желае) да отдаде благодарност към спасителя си?
    Къде другаде по света има такава простотия?

    08:43 10.03.2026

  • 32 мдаа

    0 0 Отговор
    Йотова е доказала, че няма никакъв усет за приличие. Докато беше вицепрезидент се разхождаше на някакви тамплиерски сбирки с бял чаршаф и прие наградата за рицар-тамплиер на годината. Сега, вместо да се скатае с някакво оправдание, тя се изтипосва да чества годишнина от спасяването на българските евреи, в момент, в който светът е настръхнал срещу Израел. Тя може и да не се усеща, ама толкова ли няма кой да я посъветва да внимава с изявите си?

    08:44 10.03.2026

