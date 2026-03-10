Президентът ще почете 83 години от спасяването на българските евреи

Държавният глава ще участва в отбелязването на годишнината от спасяването на българските евреи, съобщиха от президентството.
На 10 март, вторник, президентът Илияна Йотова ще участва в отбелязването на 83 години от спасяването на българските евреи.
От 09.30 часа държавният глава ще вземе участие в церемония по полагане на цветя пред Паметните плочи на спасителите на българските евреи до катедралата „Света София“.
От 10.00 часа Илияна Йотова ще отдаде почит пред Паметника на спасението в градината „Св. Климент Охридски“ и ще произнесе слово.
1 Гост
Коментиран от #5, #6
08:10 10.03.2026
3 Само питам
08:11 10.03.2026
4 Фройд
08:12 10.03.2026
5 Реалист
До коментар #1 от "Гост":Защото сме колония и е лоялна само на чичо Сорос
Коментиран от #28
08:13 10.03.2026
6 честен ционист
До коментар #1 от "Гост":Защото повече няма да може да нагъва суфгания на корем на Ханука.
08:13 10.03.2026
7 1488
08:14 10.03.2026
9 Бесен - Язовец
08:15 10.03.2026
10 Сталин
Коментиран от #20
08:15 10.03.2026
11 Сталин
АЛЕКСАНДЪР СОЛЖЕНИЦИН
08:16 10.03.2026
12 прокопи
08:16 10.03.2026
13 Сталин
АЛЕКСАНДЪР СОЛЖЕНИЦИН
08:16 10.03.2026
15 Сталин
08:17 10.03.2026
16 Сталин
08:18 10.03.2026
17 Бай ОНЯ
08:19 10.03.2026
18 иван костов
08:20 10.03.2026
19 Боруна Лом
08:20 10.03.2026
20 име
До коментар #10 от "Сталин":Доказано е че няма масови убийства с газ. От глад и изтощение в лагерите са умирали, но не и от отравяне с газ.
През 1988г. Fred Leuchter, производител на оборудване за газовите камери за смъртни наказания в американските затвори, взима 48 проби от "камерите" в Аушвиц-Биркенау. Пробите са изследвани за наличие на цианид в Cornell University, щата Ню Йорк. Само в една от тях, взета от малка газова камера за обезпаразитяване на дрехи, са намерени следи от цианид. По-късно Germar Rudolf, немски химик от института Макс План в Щутгадт, прави дисертация на тази тема и доказва че дори и след 50г би трябвало във варта и тухлите да има наличие на химични съединения, доказващи използването на цианид в т.нар. газови камери.
08:22 10.03.2026
21 Да,бе
08:22 10.03.2026
22 Тая е позор
08:23 10.03.2026
23 Еврейте бяха спасени
08:24 10.03.2026
24 Перо
08:25 10.03.2026
25 Нафталинка
08:27 10.03.2026
26 С народни пари
08:30 10.03.2026
27 адаша
На една маса седи китаец и се храни. Евреина взима таблата му и го удря по главата.
- Ама това , защо?! - пита китаеца
- Това е за Пърл Харбър! - отговаря евреина .
- Ама там бяха японците ...
- Японци, китайци - всички сте ми еднакви и сяда на масата да се храни.
Китаеца става и удря евреина с неговата табла.
- А ти защо ?! - пита евреина.
- Това ти е за Титаник.
- Ама там е било айсберг!
. Айсберг, Блумберг... - всички сте ми еднакви, му отговаря китаеца.
08:31 10.03.2026
28 Зъл пес
До коментар #5 от "Реалист":Щото народа си е избрал лекета.С мунчо са еднакви.Не ми е минавало през акъла да гласувам за дръти комуняги.
08:32 10.03.2026
29 Сапунджията
08:37 10.03.2026
30 Двоен Евроатлантически Аршин
На този ден е взривено самоделно взривно устройство, поставено във вагона за майки с деца на бързият влак Бургас - София през Карлово.
В атентата загиват 7 души - 3 деца и 4 жени. Ранени са тежко 9 души. Сред тях има 2 деца. Атентатът е дело на членове на нелегална организация, наречена Турско национално-освободително движение в България. Впоследствие атентаторите са заловени и осъдени на смърт.
Паметта на убитите бе почетена само от политици на Възраждане. И нито по фалшивите медии, нито по небългарската БНТ отразиха почитането на загиналите. Но преди два месеца същите медии обстойно отразиха как мирчев и божанов от ДБ бяха на Тюркян чешма, да почетат дете - жертва на инцидент, и по вина на своите безразсъдни родители.
По своите действия може лесно да познаете, КОИ политици за КОГО работят.
08:37 10.03.2026
31 Милена
Не е ли редно спасеният ( ако желае) да отдаде благодарност към спасителя си?
Къде другаде по света има такава простотия?
08:43 10.03.2026
32 мдаа
08:44 10.03.2026