Цената на барел суров петрол отново тръгна нагоре и надхвърли 100 долара

Цената на барел суров петрол Brent надхвърли 100 долара, сочат търговски данни.

Към 6:26 ч. сутринта цената на майските фючърси се е повишила с 9,42% от предишното затваряне, достигайки 100,64 долара.

Априлските фючърси на WTI се повишиха с 9,26% до 95,33 долара за барел.

Конфликтът между Израел и САЩ с Иран на практика спря корабоплаването през Ормузкия проток, ключов маршрут за енергийни доставки от Персийския залив до световните пазари.

В понеделник цените на суровия петрол Brent се повишиха над 119 долара за барел за първи път от юни 2022 г., което представлява увеличение с 29-31%.

До вечерта на същия ден те започнаха да спадат. Към 17:58 ч. в сряда цената беше 90,86 долара за барел.