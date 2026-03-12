Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Цената на барел суров петрол отново тръгна нагоре и надхвърли 100 долара

12 Март, 2026 06:36, обновена 12 Март, 2026 06:40 1 189 21

Към 6:26 ч. сутринта цената на майските фючърси се е повишила с 9,42% от предишното затваряне

Цената на барел суров петрол отново тръгна нагоре и надхвърли 100 долара - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Цената на барел суров петрол Brent надхвърли 100 долара, сочат търговски данни.

Към 6:26 ч. сутринта цената на майските фючърси се е повишила с 9,42% от предишното затваряне, достигайки 100,64 долара.

Априлските фючърси на WTI се повишиха с 9,26% до 95,33 долара за барел.

Конфликтът между Израел и САЩ с Иран на практика спря корабоплаването през Ормузкия проток, ключов маршрут за енергийни доставки от Персийския залив до световните пазари.

В понеделник цените на суровия петрол Brent се повишиха над 119 долара за барел за първи път от юни 2022 г., което представлява увеличение с 29-31%.

До вечерта на същия ден те започнаха да спадат. Към 17:58 ч. в сряда цената беше 90,86 долара за барел.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 2 Цомчо Плюнката

    20 10 Отговор
    Руският петрол пуска 3 пъти повече бензин.

    Коментиран от #5

    06:43 12.03.2026

  • 5 КОТ.ар.АК 😼

    18 1 Отговор

    До коментар #2 от "Цомчо Плюнката":

    Козяшко жълтопсветно котенце🙀 явно като го лига вишшш пускаш 3пъти повече слюнка и ме заинтригува .

    06:48 12.03.2026

  • 8 Макс

    20 0 Отговор
    Така е , защото думите на Тръмп вече нямат никаква тежест .

    06:57 12.03.2026

  • 9 Рестарт

    11 4 Отговор
    Очаквайте сценария за рестарт, който наблюдавахме и при Ковид - локдауни поради липса на енергия, помощи от държавата за засегнатите, финансирани с печатане на пари, хоум офис и т.н. В определен момент обаче ще има и дефлация за кратко /например цените на колите с двг ще спаднат, както и имотите/ като при ковида, последвана от рязък скок на инфлацията и икономически растеж. Рестартът се използва за лечение на анемичната икономика.

    Коментиран от #21

    07:09 12.03.2026

  • 11 Хмхмхмхмхмхм

    3 12 Отговор
    Да се знае- България ИМА находище на газови хидрати в Черно море, в нашата ИИЗ, което се изчислява на 400 години БВП на България., Ние наистина ставаме водородната долина на Европа и е отлична новина, че досега не се вдигаше умишлено шум затова и бяхме оставени относително на спокойствие да си развиваме дейността. На много руски тро///ло///ве това не им харесва, но България не ги пита, а просто си развива проекта по експлоатацията на находището.

    Коментиран от #12

    07:21 12.03.2026

  • 12 Източна ромелия

    5 3 Отговор

    До коментар #11 от "Хмхмхмхмхмхм":

    Да ама бай Ердо вече си го заплашва тоя газ, така, че по-полека

    Коментиран от #13, #15

    07:24 12.03.2026

  • 13 Източна ромелия

    3 2 Отговор

    До коментар #12 от "Източна ромелия":

    Вместо заплашва да се чете заплю

    07:25 12.03.2026

  • 15 Хмхмхмхмх

    3 4 Отговор

    До коментар #12 от "Източна ромелия":

    Нищо не заплашва. България вече го разработва.

    07:30 12.03.2026

  • 16 Добре е

    2 0 Отговор
    Цената тази сутрин е с 4 цента нагоре 1.49 дизел , 1.36 бензин

    07:58 12.03.2026

  • 17 Сзо

    1 0 Отговор
    А защо няма статия че към 08:00 часа, котировките на сорта брент са паднали до 98 долара за барел?....може би това не е новина....

    08:03 12.03.2026

  • 18 Хи хи хи

    2 0 Отговор
    Искаха да премажат персите, ама те им резнаха гърлото. И сеге сите извадиха лейкопласт, отвориха държавните ререрви де,....
    А да видим до кога и колко шЪ помогне ???!

    Коментиран от #19

    08:24 12.03.2026

  • 19 стоян георгиев

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Хи хи хи":

    Киев пада в неделя а в ес почваме да се къпем в реката...хах...

    08:28 12.03.2026

  • 20 Оня с коня

    0 0 Отговор
    1300 години безмислено съществевание

    08:36 12.03.2026

  • 21 Оня с коня

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Рестарт":

    дано вече гръмне тоя АЕЦ че да затрие тоя продажен български ген

    08:37 12.03.2026