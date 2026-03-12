Цената на барел суров петрол отново тръгна нагоре и надхвърли 100 долара

Цената на барел суров петрол Brent надхвърли 100 долара, сочат търговски данни.
Към 6:26 ч. сутринта цената на майските фючърси се е повишила с 9,42% от предишното затваряне, достигайки 100,64 долара.
Априлските фючърси на WTI се повишиха с 9,26% до 95,33 долара за барел.
Конфликтът между Израел и САЩ с Иран на практика спря корабоплаването през Ормузкия проток, ключов маршрут за енергийни доставки от Персийския залив до световните пазари.
В понеделник цените на суровия петрол Brent се повишиха над 119 долара за барел за първи път от юни 2022 г., което представлява увеличение с 29-31%.
До вечерта на същия ден те започнаха да спадат. Към 17:58 ч. в сряда цената беше 90,86 долара за барел.
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Цомчо Плюнката
Коментиран от #5
06:43 12.03.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 КОТ.ар.АК 😼
До коментар #2 от "Цомчо Плюнката":Козяшко жълтопсветно котенце🙀 явно като го лига вишшш пускаш 3пъти повече слюнка и ме заинтригува .
06:48 12.03.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Макс
06:57 12.03.2026
9 Рестарт
Коментиран от #21
07:09 12.03.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Хмхмхмхмхмхм
Коментиран от #12
07:21 12.03.2026
12 Източна ромелия
До коментар #11 от "Хмхмхмхмхмхм":Да ама бай Ердо вече си го заплашва тоя газ, така, че по-полека
Коментиран от #13, #15
07:24 12.03.2026
13 Източна ромелия
До коментар #12 от "Източна ромелия":Вместо заплашва да се чете заплю
07:25 12.03.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Хмхмхмхмх
До коментар #12 от "Източна ромелия":Нищо не заплашва. България вече го разработва.
07:30 12.03.2026
16 Добре е
07:58 12.03.2026
17 Сзо
08:03 12.03.2026
18 Хи хи хи
А да видим до кога и колко шЪ помогне ???!
Коментиран от #19
08:24 12.03.2026
19 стоян георгиев
До коментар #18 от "Хи хи хи":Киев пада в неделя а в ес почваме да се къпем в реката...хах...
08:28 12.03.2026
20 Оня с коня
08:36 12.03.2026
21 Оня с коня
До коментар #9 от "Рестарт":дано вече гръмне тоя АЕЦ че да затрие тоя продажен български ген
08:37 12.03.2026