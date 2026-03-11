Истината излезе наяве: Защо НАСА е изтрила записите от първото кацане на Луната?

Оригиналните записи с висококачественото предаване от кацането на мисията „Аполо 11“ на Луната са били изтрити, след като магнитните ленти са били съхранявани в архив на НАСА без ясна маркировка и по-късно повторно използвани. Макар други записи от историческата мисия от 1969 г. да са запазени, новината за изчезването на част от видеоматериала през годините подхранва различни конспиративни теории – включително твърдения, че космическата агенция прикрива информация за случилото се по време на полета или дори че кацането на Луната е било инсценирано.
Според анализ на популяризатора на космическата наука Тим Дод, известен в интернет като „Everyday Astronaut“, става дума не за основните записи от мисията, а за резервни магнитни ленти, съдържащи суровия видеосигнал от космоса. Дод обяснява, че по времето на мисията тези резервни копия са били считани за по-малко важни, тъй като цялата ключова информация – видео, аудио и телеметрични данни – вече е била успешно предадена до Контролния център на мисията в Хюстън и излъчена на живо по телевизията.
По думите му лентите са били презаписани през 70-те и 80-те години, когато НАСА е започнала да използва повторно магнитни носители поради недостиг на подобни материали. По това време никой не е предполагал, че бъдещите технологии ще позволят значително подобряване на качеството на старите записи чрез цифрово увеличаване на резолюцията.
Дод коментира темата в подкаста The Danny Jones Podcast, където обяснява подробно как е функционирала системата за предаване на сигнала от Луната към Земята. Живото излъчване от „Аполо 11“ е било приемано от няколко наземни станции, включително съоръжения в пустинята Мохаве в Калифорния, след което сигналът е бил разделян на два потока.
Първият поток е бил изпращан към Контролния център в Хюстън за наблюдение в реално време. Там са записвани телеметричните данни за състоянието на космическия кораб, както и аудио- и видеокомуникацията между астронавтите и наземните екипи. За телевизионното излъчване видеото е било преобразувано от използвания в космическата мисия формат „slow-scan“ към стандартния телевизионен формат NTSC чрез т.нар. „кинескопен“ метод – камера е заснемала изображението от монитор, което след това е било излъчвано по телевизията.
Именно тази преобразувана версия е била видяна от милиони зрители по света през юли 1969 г. Макар качеството ѝ да е било по-ниско от оригиналния сигнал, тя е била напълно достатъчна за телевизионно излъчване по стандартите на времето.
Вторият поток е представлявал резервен запис на суровите данни, съхраняван директно върху широки магнитни ленти с ширина около 30 сантиметра. Тези носители са служели като предпазна мярка в случай, че връзката между космическия кораб и Земята бъде прекъсната и се наложи по-късно анализ на необработените данни.
„Няма ситуация, в която основното излъчване да е прекъснало и те да са изгубили сигнала“, обяснява Дод. Според него твърденията, че НАСА умишлено е унищожила записи от кацането на Луната, са резултат от погрешно тълкуване на фактите.
Въпреки загубата на част от резервните ленти, космическата агенция разполага с огромен архив, доказващ провеждането на мисията. Сред запазените материали са хиляди часове телеметрични данни, аудиозаписи от комуникацията между астронавтите и наземния екип, както и множество видеозаписи, съхранявани в архивите на Хюстън.
Освен това съществуват и изключително висококачествени фотографии и филмови кадри, заснети директно на Луната от астронавтите Нийл Армстронг и Бъз Олдрин. Част от тези изображения са направени на 70-милиметров филм – формат, който и днес се използва при заснемането на високобюджетни IMAX продукции.
Дод отбелязва, че подобни технически подробности често се пропускат в обществените дискусии за лунните мисии. В същото време той признава, че съществува въпрос, който често се използва от скептиците – защо програмата за пилотирани полети до Луната приключва през 1972 г.
Според него основната причина е икономическа. Изстрелването на гигантските ракети Saturn V, използвани в програмата „Аполо“, е изисквало огромни финансови ресурси. По оценки на икономисти общият бюджет на програмата би се равнявал на около 300 милиарда долара в днешни пари.
„Разбирам защо хората се питат защо сме могли да го направим преди повече от половин век, а днес изглежда по-трудно“, казва Дод. По думите му Съединените щати са разполагали с още няколко готови ракети и оборудване за нови мисии, но в крайна сметка политическите и финансовите приоритети са се променили.
След последната мисия „Аполо 17“ през 1972 г. програмата е прекратена, а вниманието на НАСА постепенно се насочва към други проекти, включително космическите совалки и орбиталните станции. Днес космическата агенция се стреми отново да изпрати астронавти на Луната чрез програмата „Артемида“, която предвижда нови пилотирани мисии и създаване на постоянна човешка база на лунната повърхност през следващите десетилетия.
1 Последния Софиянец
Коментиран от #16, #26, #40
18:32 11.03.2026
2 така, де
Коментиран от #20
18:33 11.03.2026
3 Да,бе
18:34 11.03.2026
4 Теория на конспирацията
18:37 11.03.2026
5 Така Така
18:37 11.03.2026
6 Луната:
18:40 11.03.2026
7 хахаха
18:42 11.03.2026
8 пешо
18:43 11.03.2026
9 име
18:44 11.03.2026
10 да да
Коментиран от #27
18:45 11.03.2026
11 CNN - Всички лъжем
18:49 11.03.2026
12 Хейт
18:50 11.03.2026
13 1111
18:51 11.03.2026
14 Софиянец
18:55 11.03.2026
15 Ами
Така, че тезата няма пари за програмата е меко казано смешна.
Всеки с малко над средни познания по физика и астрономия знае,
че дори и с днешните технологии кацане на двама души на Луната
и връщането им живи на Земята е малко вероятно.
Коментиран от #39
18:57 11.03.2026
16 мии
До коментар #1 от "Последния Софиянец":може от лунни ветрове
Коментиран от #31
18:58 11.03.2026
17 коко
18:59 11.03.2026
18 Анани
19:00 11.03.2026
19 Пенчо
19:01 11.03.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Механик
Аз имам само един въпрос. Защо толкова години по късно НАСА все още не е ходила на луната (пак)?
От където идва следващият въпрос, ЗАЩО НАСА си държа космонавтите и не можа да ги прибере преди година-две (че не помня точно кога беше)
Коментиран от #28, #32
19:03 11.03.2026
22 Армстронг Нийл
Летях до там и там летях! От Ямайка чак беше носителя...на ракетата... И кацнахме, и после литнахме... За малко да си счупя шлема в тавана...
Мноооо яка Мара беше...
19:05 11.03.2026
23 Левски
19:06 11.03.2026
24 .....
Коментиран от #29
19:09 11.03.2026
25 Винкело
Как са предпазвали лентите (видео или филмови) от всепроникващи космически лъчения?
Защо руснаците не оспорват нито с дума кацането на Луната? Че кой, ако не те могат да знаят?
19:12 11.03.2026
26 Факти
До коментар #1 от "Последния Софиянец":И тъпите руснаци вместо да разобличат измамата поздравиха официално САЩ за кацането на луната.
19:16 11.03.2026
27 Факти
До коментар #10 от "да да":Могат, ама не искат. Цената е космическа, а ползата никаква. Спечелиха състезанието за луната. Друго не им трябва.
Коментиран от #34
19:18 11.03.2026
28 Винкело
До коментар #21 от "Механик":Зададох същия въпрос на трите интелекта, за които се сетих. И трите ми отговориха еднакво: защото вече ги няма старите инженери. Сегашните са строго профилирани и даже не си говорят, например, докато едните разработват гумени уплътнения, а други - горивни помпи. Някогашните виждали всичко комплексно, сега получават задачите разделно, а трети - напасват резултатите. Накрая - постянно нещо им тече, нещо им се пука, друго им се разхерметизира.
19:19 11.03.2026
29 Йоло Денев
До коментар #24 от ".....":Пич! Луната няма "тъмна страна".
19:23 11.03.2026
30 ДЯДОВИЯТ
19:25 11.03.2026
31 Име
До коментар #16 от "мии":Няма такива!
19:26 11.03.2026
32 Пряко
До коментар #21 от "Механик":"Загубили" са технологиите и чертежите.
19:29 11.03.2026
33 Бла бла бла
19:29 11.03.2026
34 Де бил
До коментар #27 от "Факти":Мисля, че никой не си дава сметка какво преимущество е да имаш лунна база ( най- вече от военна гледна точка) и това,че америте ще пропуснат да се възползват от това .
19:29 11.03.2026
35 Бат Венце Сикаджията
19:33 11.03.2026
36 евгений
19:38 11.03.2026
37 Тити на Кака
Невероятно прозрение😂😂😂
19:43 11.03.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Ким Чен Ун
До коментар #15 от "Ами":Умник, Пентагонът и НАСА нямат общ бюджет. Питай руснаците и китайците кой е кацнал на Луната, а ти си пиши – не пречиш.
19:47 11.03.2026
40 След
До коментар #1 от "Последния Софиянец":като го забиват до, гордо веещия се флаг на Северна Македония.
19:51 11.03.2026
41 ПИТАНКА
20:02 11.03.2026