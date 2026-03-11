Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Истината излезе наяве: Защо НАСА е изтрила записите от първото кацане на Луната?

Истината излезе наяве: Защо НАСА е изтрила записите от първото кацане на Луната?

11 Март, 2026 18:31 2 937 41

Новината за изчезването на част от видеоматериала през годините подхранва различни конспиративни теории

Истината излезе наяве: Защо НАСА е изтрила записите от първото кацане на Луната? - 1
Снимка: Shutterstock
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Оригиналните записи с висококачественото предаване от кацането на мисията „Аполо 11“ на Луната са били изтрити, след като магнитните ленти са били съхранявани в архив на НАСА без ясна маркировка и по-късно повторно използвани. Макар други записи от историческата мисия от 1969 г. да са запазени, новината за изчезването на част от видеоматериала през годините подхранва различни конспиративни теории – включително твърдения, че космическата агенция прикрива информация за случилото се по време на полета или дори че кацането на Луната е било инсценирано.

Според анализ на популяризатора на космическата наука Тим Дод, известен в интернет като „Everyday Astronaut“, става дума не за основните записи от мисията, а за резервни магнитни ленти, съдържащи суровия видеосигнал от космоса. Дод обяснява, че по времето на мисията тези резервни копия са били считани за по-малко важни, тъй като цялата ключова информация – видео, аудио и телеметрични данни – вече е била успешно предадена до Контролния център на мисията в Хюстън и излъчена на живо по телевизията.

По думите му лентите са били презаписани през 70-те и 80-те години, когато НАСА е започнала да използва повторно магнитни носители поради недостиг на подобни материали. По това време никой не е предполагал, че бъдещите технологии ще позволят значително подобряване на качеството на старите записи чрез цифрово увеличаване на резолюцията.

Дод коментира темата в подкаста The Danny Jones Podcast, където обяснява подробно как е функционирала системата за предаване на сигнала от Луната към Земята. Живото излъчване от „Аполо 11“ е било приемано от няколко наземни станции, включително съоръжения в пустинята Мохаве в Калифорния, след което сигналът е бил разделян на два потока.

Първият поток е бил изпращан към Контролния център в Хюстън за наблюдение в реално време. Там са записвани телеметричните данни за състоянието на космическия кораб, както и аудио- и видеокомуникацията между астронавтите и наземните екипи. За телевизионното излъчване видеото е било преобразувано от използвания в космическата мисия формат „slow-scan“ към стандартния телевизионен формат NTSC чрез т.нар. „кинескопен“ метод – камера е заснемала изображението от монитор, което след това е било излъчвано по телевизията.

Именно тази преобразувана версия е била видяна от милиони зрители по света през юли 1969 г. Макар качеството ѝ да е било по-ниско от оригиналния сигнал, тя е била напълно достатъчна за телевизионно излъчване по стандартите на времето.

Вторият поток е представлявал резервен запис на суровите данни, съхраняван директно върху широки магнитни ленти с ширина около 30 сантиметра. Тези носители са служели като предпазна мярка в случай, че връзката между космическия кораб и Земята бъде прекъсната и се наложи по-късно анализ на необработените данни.

„Няма ситуация, в която основното излъчване да е прекъснало и те да са изгубили сигнала“, обяснява Дод. Според него твърденията, че НАСА умишлено е унищожила записи от кацането на Луната, са резултат от погрешно тълкуване на фактите.

Въпреки загубата на част от резервните ленти, космическата агенция разполага с огромен архив, доказващ провеждането на мисията. Сред запазените материали са хиляди часове телеметрични данни, аудиозаписи от комуникацията между астронавтите и наземния екип, както и множество видеозаписи, съхранявани в архивите на Хюстън.

Освен това съществуват и изключително висококачествени фотографии и филмови кадри, заснети директно на Луната от астронавтите Нийл Армстронг и Бъз Олдрин. Част от тези изображения са направени на 70-милиметров филм – формат, който и днес се използва при заснемането на високобюджетни IMAX продукции.

Дод отбелязва, че подобни технически подробности често се пропускат в обществените дискусии за лунните мисии. В същото време той признава, че съществува въпрос, който често се използва от скептиците – защо програмата за пилотирани полети до Луната приключва през 1972 г.

Според него основната причина е икономическа. Изстрелването на гигантските ракети Saturn V, използвани в програмата „Аполо“, е изисквало огромни финансови ресурси. По оценки на икономисти общият бюджет на програмата би се равнявал на около 300 милиарда долара в днешни пари.

„Разбирам защо хората се питат защо сме могли да го направим преди повече от половин век, а днес изглежда по-трудно“, казва Дод. По думите му Съединените щати са разполагали с още няколко готови ракети и оборудване за нови мисии, но в крайна сметка политическите и финансовите приоритети са се променили.

След последната мисия „Аполо 17“ през 1972 г. програмата е прекратена, а вниманието на НАСА постепенно се насочва към други проекти, включително космическите совалки и орбиталните станции. Днес космическата агенция се стреми отново да изпрати астронавти на Луната чрез програмата „Артемида“, която предвижда нови пилотирани мисии и създаване на постоянна човешка база на лунната повърхност през следващите десетилетия.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    55 10 Отговор
    Щото американското знаме се вее гордо на вятъра.

    Коментиран от #16, #26, #40

    18:32 11.03.2026

  • 2 така, де

    64 9 Отговор
    Защото няма такова кацане на Луната!

    Коментиран от #20

    18:33 11.03.2026

  • 3 Да,бе

    55 5 Отговор
    Защото още не е осъществено първото кацане на луната,а шансът да го направят американци е клонящ към чиста нула.

    18:34 11.03.2026

  • 4 Теория на конспирацията

    42 5 Отговор
    Ами Кубрик го няма и си е взел записите от студиото.Кацането на Луната нанайси.

    18:37 11.03.2026

  • 5 Така Така

    41 8 Отговор
    Вече истината всички я знаят. Холивуд е спасил мисията до Луната от провал :)))) добър филм също като истински ама не е. То подскоци то ветровве :))) холивуд пикчърс

    18:37 11.03.2026

  • 6 Луната:

    8 31 Отговор
    Тук дойдоха само пияни балалайки...ей,на...опикаха и оповръщаха всьо, ше ги еа руснаците.

    18:40 11.03.2026

  • 7 хахаха

    29 5 Отговор
    Холивуд, здравей, здравей.

    18:42 11.03.2026

  • 8 пешо

    36 7 Отговор
    още ли има балъци да вярват че краварите са кацнали на луната

    18:43 11.03.2026

  • 9 име

    30 4 Отговор
    Явно на изчезналите ленти има ясни доказателства за това в кое конкретно студио е снимано кацането на Луната

    18:44 11.03.2026

  • 10 да да

    37 5 Отговор
    1969 г отишли, след 57г не могат. Как да го разбираме. Аха, изгубили чертежите.

    Коментиран от #27

    18:45 11.03.2026

  • 11 CNN - Всички лъжем

    23 1 Отговор
    Шарлатани...

    18:49 11.03.2026

  • 12 Хейт

    20 3 Отговор
    Една малка крачка за Кравария, една голяма простотия за човечеството!

    18:50 11.03.2026

  • 13 1111

    21 2 Отговор
    Мдааа, резервните ленти изчезнали, а другите ги няма...

    18:51 11.03.2026

  • 14 Софиянец

    23 2 Отговор
    След тези абсурдни обяснения, мисля, че вече никой не се съмнява дали са кацали на луната 😂

    18:55 11.03.2026

  • 15 Ами

    21 3 Отговор
    300 милиарда са под една трета от бюджета на Пентагона.
    Така, че тезата няма пари за програмата е меко казано смешна.
    Всеки с малко над средни познания по физика и астрономия знае,
    че дори и с днешните технологии кацане на двама души на Луната
    и връщането им живи на Земята е малко вероятно.

    Коментиран от #39

    18:57 11.03.2026

  • 16 мии

    6 3 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    може от лунни ветрове

    Коментиран от #31

    18:58 11.03.2026

  • 17 коко

    18 2 Отговор
    никога не е имало такова кацане на луната, дори не можаха да пратят човек в космоса а стигнс до стратосферата

    18:59 11.03.2026

  • 18 Анани

    15 3 Отговор
    Детето ми е на 8 години, и то не вярва на тези лъжи.

    19:00 11.03.2026

  • 19 Пенчо

    14 3 Отговор
    Винаги са ни вземали за калинки! Даже и сега!

    19:01 11.03.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Механик

    14 1 Отговор
    Ако трябва да отсеем плявата от същественото, статията ни казва, че ОРИГИНАЛНИТЕ материали са изтрити като "второстепенни" и са останали само тия материали, които са били ПОДХОДЯЩО обработени.
    Аз имам само един въпрос. Защо толкова години по късно НАСА все още не е ходила на луната (пак)?
    От където идва следващият въпрос, ЗАЩО НАСА си държа космонавтите и не можа да ги прибере преди година-две (че не помня точно кога беше)

    Коментиран от #28, #32

    19:03 11.03.2026

  • 22 Армстронг Нийл

    8 3 Отговор
    Абе, бех там бе! Вервайте ми!
    Летях до там и там летях! От Ямайка чак беше носителя...на ракетата... И кацнахме, и после литнахме... За малко да си счупя шлема в тавана...
    Мноооо яка Мара беше...

    19:05 11.03.2026

  • 23 Левски

    7 3 Отговор
    Защото никога не е кацала.

    19:06 11.03.2026

  • 24 .....

    3 0 Отговор
    Ванга казва, че не са казали и една трета от това, което са видели на тъмната страна на Луната 🌒.

    Коментиран от #29

    19:09 11.03.2026

  • 25 Винкело

    5 4 Отговор
    Имам два въпроса, засягащи на пръв поглед двете противоположни твърдения:
    Как са предпазвали лентите (видео или филмови) от всепроникващи космически лъчения?
    Защо руснаците не оспорват нито с дума кацането на Луната? Че кой, ако не те могат да знаят?

    19:12 11.03.2026

  • 26 Факти

    1 6 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    И тъпите руснаци вместо да разобличат измамата поздравиха официално САЩ за кацането на луната.

    19:16 11.03.2026

  • 27 Факти

    3 6 Отговор

    До коментар #10 от "да да":

    Могат, ама не искат. Цената е космическа, а ползата никаква. Спечелиха състезанието за луната. Друго не им трябва.

    Коментиран от #34

    19:18 11.03.2026

  • 28 Винкело

    3 1 Отговор

    До коментар #21 от "Механик":

    Зададох същия въпрос на трите интелекта, за които се сетих. И трите ми отговориха еднакво: защото вече ги няма старите инженери. Сегашните са строго профилирани и даже не си говорят, например, докато едните разработват гумени уплътнения, а други - горивни помпи. Някогашните виждали всичко комплексно, сега получават задачите разделно, а трети - напасват резултатите. Накрая - постянно нещо им тече, нещо им се пука, друго им се разхерметизира.

    19:19 11.03.2026

  • 29 Йоло Денев

    3 3 Отговор

    До коментар #24 от ".....":

    Пич! Луната няма "тъмна страна".

    19:23 11.03.2026

  • 30 ДЯДОВИЯТ

    5 2 Отговор
    Кацнали са на

    19:25 11.03.2026

  • 31 Име

    2 1 Отговор

    До коментар #16 от "мии":

    Няма такива!

    19:26 11.03.2026

  • 32 Пряко

    3 1 Отговор

    До коментар #21 от "Механик":

    "Загубили" са технологиите и чертежите.

    19:29 11.03.2026

  • 33 Бла бла бла

    4 1 Отговор
    Стъпили те ама в Холивуд ха ха ха

    19:29 11.03.2026

  • 34 Де бил

    2 1 Отговор

    До коментар #27 от "Факти":

    Мисля, че никой не си дава сметка какво преимущество е да имаш лунна база ( най- вече от военна гледна точка) и това,че америте ще пропуснат да се възползват от това .

    19:29 11.03.2026

  • 35 Бат Венце Сикаджията

    2 1 Отговор
    Кацалите на луната колкот аз съм си видел кафявата точка без огледало.

    19:33 11.03.2026

  • 36 евгений

    3 0 Отговор
    Това разбрах но друго не ми е ясно как така преди няколко години целият Архив около 500 кг които показваха кацването на Луната изчезнаха бяха на съхранение в архива на Пентагона и така не са открити до ден днешен ? Кой ще проникне в архива на Пентагона и ще изнесе 500 кг незабелязано когато навсякъде охрана и хиляди камери ? Това не ли много странно ?

    19:38 11.03.2026

  • 37 Тити на Кака

    0 0 Отговор
    Ааааааааа, чак сега се сетих как са изчезнали и конструктивните чертежи на кораба и лунния модууууул - по време на кризата с тоалетната хартия са отишли в кенефите на НАСА!
    Невероятно прозрение😂😂😂

    19:43 11.03.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Ким Чен Ун

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Ами":

    Умник, Пентагонът и НАСА нямат общ бюджет. Питай руснаците и китайците кой е кацнал на Луната, а ти си пиши – не пречиш.

    19:47 11.03.2026

  • 40 След

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    като го забиват до, гордо веещия се флаг на Северна Македония.

    19:51 11.03.2026

  • 41 ПИТАНКА

    0 0 Отговор
    Да допуснем, че апаратът Аполо е кацнал там,... А КАК Е УСЯЛ ДА ИЗЛЕТИ ОТ ЛУНАТА

    20:02 11.03.2026