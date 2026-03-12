Новини
Екзекутираха мъж от Тексас, убил приятелката си и 8-годишния й син ВИДЕО

12 Март, 2026 07:12, обновена 12 Март, 2026 06:16 494 0

Престъплението било извършено през 2013 г.

Екзекутираха мъж от Тексас, убил приятелката си и 8-годишния й син ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
БТА БТА

Мъж от Тексас беше екзекутиран вчера вечерта за убийството на приятелката си и 8-годишния ѝ син преди почти 13 години, предаде Асошиейтед прес.

51-годишният Седрик Рикс беше обявен за мъртъв след смъртоносна инжекция в затвора в Хънтсвил.

Той беше осъден на смърт за убийствата през май 2013 г. на 30-годишната Роксан Санчес и сина ѝ Антъни Фигероа в апартамента им в предградието на Далас-Форт Уърт, Бедфорд. 12-годишният син на Санчес, Маркъс Фигероа, също беше намушкан, но оцеля.

Прокурорите заявиха, че Рикс и Санчес са се карали в апартамента си, когато двамата сина на жената от предишен брак се опитали да прекратят кавгата. Рикс взел нож от кухнята и започнал да мушка Санчес многократно, както показва съдебният протокол.

Маркъс Фигероа изтичал към спалнята си и се опитал да се обади на полицията. След като убил Антъни Фигероа, Рикс започва да мушка Маркъс Фигероа, който се престорил на мъртъв, докато нападателят му напусне апартамента. Рикс не посегнал на собствения си 9-месечен син Исая, според съдебните документи.

Рикс избягал и по-късно бил арестуван в Оклахома.


