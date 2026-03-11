Новини
Атанас Славов: Всички знаем, че главните прокурори не се избират просто от ВСС. Винаги са се назначавали по втория начин

Атанас Славов: Всички знаем, че главните прокурори не се избират просто от ВСС. Винаги са се назначавали по втория начин

11 Март, 2026 08:39

"Днес има заседание на прокурорска колегия. Тя просто трябва да приложи закона. Просто трябва да определи друг изпълняващ прокурор. Прокурорите са 1500 човека. От 1500 поне няколко стотин имат правото да заемат тази длъжност.“, коментира още бившият правосъден министър

Снимка: БНТ
Снимка: БНТ
Ани Ефремова

Изпълняващият функциите главен прокурор Борислав Сарафов продължава да заема поста в нарушение на закона. Това заяви бившият министър на правосъдието и депутат от ПП–ДБ Атанас Славов в ефира на БНТ. Според него решението е прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет да приложи закона и да избере временно изпълняващ длъжността.

Славов коментира ситуацията около ръководството на прокуратурата в деня, в който прокурорската колегия на ВСС заседава по темата. Той заяви, че според него настоящото положение е незаконно.

Той за нас е незаконно изпълняващ функциите и нелегитимно изпълняващ функциите, затова са и тези протести, които не са спирали дълго време“, коментира бившият правосъден министър.

По думите му законът може да бъде приложен сравнително лесно, ако прокурорската колегия вземе решение.

„Днес има заседание на прокурорска колегия. Тя просто трябва да приложи закона. Просто трябва да определи друг изпълняващ прокурор. Прокурорите са 1500 човека. От 1500 поне няколко стотин имат правото да заемат тази длъжност.“

Славов обаче изрази съмнение, че това ще се случи.

„Моите очаквания са, че няма да бъде приложен закона. Защото поръчителите, тези, които контролират върховете на прокуратурата, а това е олигархичният тандем Борисов и Пеевски, за тях господин Сарафов е много удобен.“

Според него проблемът с избора на главен прокурор е системен и традиционно се решава чрез политически договорки.

„Всички знаем, че главните прокурори не се избират просто от Висш съдебен съвет. Винаги са се назначавали по втория начин. С политическо участие, със скрити разговори, задкулисни сделки.“

По думите му следващият главен прокурор трябва да бъде избран от нов състав на Висшия съдебен съвет.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    7 3 Отговор
    Изходът е съдиите, прокурорите и шефовете на МВР да се избират пряко от народа като кметовете и така ще се изчисти системата.Хората знаят кой какъв е.

    Коментиран от #7

    08:45 11.03.2026

  • 2 Пешо

    5 5 Отговор
    Тази сутрин гледам се ПП-пейци по телевизиите.В едната Славов в другата новият съдебен министър.То бива натягане, ама чак толкова.Пък и не всичко е пари.Малко има нужда и от обективност на мненията.

    08:45 11.03.2026

  • 3 Майора

    5 5 Отговор
    Славов , поне вие от Партията на кеша и пудела с пачките имайте кумова срама! Не Пеевски и Борисов , а вие искахте овладяване на цялата власт в страната , със свое МВР , свои началник служби и свой главен прокурор! И това го прилагате чрез вашия кабинет Гюров!Засрамете се , не може НПО на Сорос , към които сте и вие да иска нов и свой главен прокурор!

    Коментиран от #14

    08:46 11.03.2026

  • 4 Атанасе

    6 3 Отговор
    Видяхме те какви некадърни закони наоиса и сега се чудят всички какво да правят за да върви изобщо работата. Толкова раЗбираш инот главния прокурор. Мънка сумата години за всесилния главен прокурор и само за една седмица го смениха което опроверга твоите тези и потврди тезата на Гешев. Проблемите на правосъдието са законодателни писани закони на коляно с лобисти соросоиди и експертизите

    08:46 11.03.2026

  • 5 АГАТ а Кристи

    3 1 Отговор
    То и държавата ни беше създадена "по вторият начин" през 1944г !

    08:48 11.03.2026

  • 6 очевидец

    5 0 Отговор
    „Ако погледнете автопарка пред офисите на големите фирми, ще си помислите, че сме най-богатата държава. Но влезете ли вътре в производството, често ще видите машини от времето на социализма!"

    08:48 11.03.2026

  • 7 ма ДУРО

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Гениални мисли те изпълват - във всяко село местен съдя, местен прокурор и т.н.

    08:55 11.03.2026

  • 8 А бе

    5 3 Отговор
    Мека китка си,Славов! Затова и съдебните ви реформи са същите..

    08:57 11.03.2026

  • 9 жаолпя

    4 3 Отговор
    Тоя плешивия некадърник на ПП и ДБ педофили е мъка и да го гледаш и да го слушаш. Беше Министър и резултата е видим. Нищо. Тотален боклук и некадърник дето и не може без да мънка 1 изречение да направи. Всичките им боклуци на ПП и ДБ е хвани единия и удари другия. Некадърници и все някои друг им е виновен. Слава на Господ Иисус Христос освен проостите софиянци, друг на глупостите им не се връзва. Време е да бъдат изритани и никога повече такива доказани некадърници да не се допират до власт. Да ходят да се сглобяват с крадците от ГЕРБ извън властта.

    08:58 11.03.2026

  • 10 Oня с коня

    3 0 Отговор
    Тъй като ВЕЧЕ БИВШИЯТ правосъден Министър не харесва "Вторият начин" за избор на Гл.Прокурор,ВЕЛИКОДУШНО ще бъде приложен "Третият начин",което вероятно също няма да му хареса но...Проблемът си е негов.

    09:01 11.03.2026

  • 11 Ти да видиш

    4 0 Отговор
    ППДБ-или, какво ви дреме кой е Главен прокурор, нали съдът е ваш?
    На колко меко казано "странни" решения сме се нагледали.

    09:03 11.03.2026

  • 12 Хехе

    2 0 Отговор
    Доста са се изприщили от ППДБ.От сутрин до вечер обикалят медиите,но изглежда Сарафов пак ще ги надживее.Мисля ,че шарлатаните,лека им пръст, ще си тръгнат преди него.

    09:08 11.03.2026

  • 13 Марио

    1 0 Отговор
    Така си е. Но като гледам работата на Славов и Киселина си мисля че и доцент се става по вторият начин.

    09:14 11.03.2026

  • 14 Ти да видиш

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Майора":

    А, може, може. Наглостта и безочието им нямат граници. И което е жалко - получава им се, лека полека. И МВР е тяхно, и Обл. управители и всичко, що е власт. Така че, бъдете сигурни - предстоят ни "най - честните" избори в цялата ни история.

    09:14 11.03.2026

  • 15 Рамбо

    2 0 Отговор
    Някой вярва ли на тоя поръчков НПО шарлатанин от педофилската секта на другаря Боташ.

    09:14 11.03.2026

