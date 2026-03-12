Съветът за сигурност на ООН отхвърли резолюция за Близкия Изток, предложена от Русия

Съветът за сигурност на ООН отхвърли резолюция, предложена от Русия относно конфликта в Близкия изток.

Четири държави подкрепиха резолюцията, а девет се въздържаха. Съединените щати, които имат право на вето, и Латвия гласуваха против нея.

В предложения проект на резолюция Русия призова всички страни в конфликта незабавно да прекратят военните действия и да се въздържат от ескалация. Тя осъди нападенията срещу цивилни лица и инфраструктура, подчерта необходимостта от тяхната защита съгласно международното хуманитарно право и наблегна на важността на гарантирането на сигурността на всички държави в региона.

Постоянният представител на Русия в ООН Василий Небензя нарече гласуването в Съвета за сигурност по руския проект на резолюция за Близкия изток „тест за преценка“, отбелязвайки, че документът не противоречи на резолюцията, предложена от Бахрейн.

„Това гласуване е лакмусов тест и, извинете за израза, тест за преценка“, каза Небензя, цитиран от РИА Новости,. Той нарече руския проект на резолюция необходим и изрази разочарование, че Съветът за сигурност не го е приел.

Съветът за сигурност на ООН одобри резолюция, предложена от Бахрейн, призоваваща Иран да прекрати атаките срещу трети страни, като 13 членове гласуваха „за“, а Русия и Китай се въздържаха.

Резолюцията квалифицира ударите на Техеран като нарушение на международното право и заплаха за мира, изразява съжаление за атаките срещу цивилни цели и жертвите сред цивилното население, изисква незабавно прекратяване на атаките и осъжда всякакви действия или заплахи, които възпрепятстват корабоплаването в Ормузкия проток. В резолюцията не се споменават ударите на САЩ и Израел срещу Иран.