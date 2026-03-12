Новини
Съветът за сигурност на ООН отхвърли резолюция за Близкия Изток, предложена от Русия

12 Март, 2026 06:57, обновена 12 Март, 2026 07:01

  • оон-
  • резолюция-
  • русия-
  • иран

САЩ и Латвия гласуваха срещу документа

Съветът за сигурност на ООН отхвърли резолюция за Близкия Изток, предложена от Русия - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Съветът за сигурност на ООН отхвърли резолюция, предложена от Русия относно конфликта в Близкия изток.

Четири държави подкрепиха резолюцията, а девет се въздържаха. Съединените щати, които имат право на вето, и Латвия гласуваха против нея.

В предложения проект на резолюция Русия призова всички страни в конфликта незабавно да прекратят военните действия и да се въздържат от ескалация. Тя осъди нападенията срещу цивилни лица и инфраструктура, подчерта необходимостта от тяхната защита съгласно международното хуманитарно право и наблегна на важността на гарантирането на сигурността на всички държави в региона.

Постоянният представител на Русия в ООН Василий Небензя нарече гласуването в Съвета за сигурност по руския проект на резолюция за Близкия изток „тест за преценка“, отбелязвайки, че документът не противоречи на резолюцията, предложена от Бахрейн.

„Това гласуване е лакмусов тест и, извинете за израза, тест за преценка“, каза Небензя, цитиран от РИА Новости,. Той нарече руския проект на резолюция необходим и изрази разочарование, че Съветът за сигурност не го е приел.

Съветът за сигурност на ООН одобри резолюция, предложена от Бахрейн, призоваваща Иран да прекрати атаките срещу трети страни, като 13 членове гласуваха „за“, а Русия и Китай се въздържаха.

Резолюцията квалифицира ударите на Техеран като нарушение на международното право и заплаха за мира, изразява съжаление за атаките срещу цивилни цели и жертвите сред цивилното население, изисква незабавно прекратяване на атаките и осъжда всякакви действия или заплахи, които възпрепятстват корабоплаването в Ормузкия проток. В резолюцията не се споменават ударите на САЩ и Израел срещу Иран.


САЩ
Оценка 2 от 22 гласа.
Оценка 2 от 22 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 4 Наблюдател

    18 2 Отговор
    За Кон - закончета.
    За кончета - Закон.

    07:05 12.03.2026

  • 5 Испански

    29 4 Отговор
    То това ООН трябва да го закрият, само лафове си разменят.

    07:06 12.03.2026

  • 6 Спокойно

    22 5 Отговор

    До коментар #2 от "Владимир Путин, президент":

    Първо ФАЩ ЩЕ изритат.

    07:06 12.03.2026

  • 7 Тъкър Карлсън

    37 5 Отговор
    Ако Сащ атакуват училище, не си струва да воюваме за Америка.

    Коментиран от #11

    07:06 12.03.2026

  • 8 Ха Ха

    31 4 Отговор

    До коментар #2 от "Владимир Путин, президент":

    Не става без Русия и Китай мой друг - за щастие на неатлантическото човечество

    Коментиран от #41

    07:07 12.03.2026

  • 9 Механик

    4 32 Отговор
    Удри копейката с фаража!!

    07:08 12.03.2026

  • 10 Ами нека Раша

    6 36 Отговор
    спре да се занимава с Украйна, за да има тежест мнението и. Иначе е двоен аршин.

    Коментиран от #16

    07:08 12.03.2026

  • 11 Владимир Путин, президент

    5 33 Отговор

    До коментар #7 от "Тъкър Карлсън":

    Така е....
    Най си струва копейките да войват ПЕТ года за "руските земи" от басните, ама де тоя късмет.....😁

    07:09 12.03.2026

  • 14 Ами да!

    4 15 Отговор
    Този не прилича на човек.

    07:11 12.03.2026

  • 15 Всяка сутрин милиарди хора се събуждат

    6 29 Отговор
    Щастливи,че не са се родили руснаци.

    07:12 12.03.2026

  • 16 Владимир Путин, президент

    6 29 Отговор

    До коментар #10 от "Ами нека Раша":

    ".....нека Раша спре да се занимава с Украйна..."

    Това е изключено !!!
    Щот след това идва автоматично изплащането на Репарации и СЪД за руските престъпници и участници в СВО ☝️

    07:12 12.03.2026

  • 17 Руснак без крак

    6 24 Отговор

    До коментар #12 от "Добро утро руски sвине":

    Утре влизам в Киев! Ако остана с глава.

    07:12 12.03.2026

  • 19 Владимир Путин, президент

    5 20 Отговор

    До коментар #12 от "Добро утро руски sвине":

    "...Добро утро руски sвине...."

    Доброе утро от коТчината.
    Оправи ми деня 👍😁

    07:14 12.03.2026

  • 20 Омазана ватенка

    4 25 Отговор
    Абе нали Митрофанова щеше да затваря руското посолство?

    07:14 12.03.2026

  • 21 Чемодан, вокзал-

    4 16 Отговор

    До коментар #18 от "Олга":

    Дрисчанск!

    07:15 12.03.2026

  • 22 САМО ПИТАМ ❓

    6 26 Отговор

    До коментар #3 от "Ами":

    ?



    Русия ли точно ги предлага тези работи? Тя точно не ги ли нарушава всичките вече 5-а година?



    ?

    Коментиран от #36

    07:16 12.03.2026

  • 23 Буха ха

    27 6 Отговор
    ООН е толкова изпразнена от смисъл и съдържание, че най добре да я закрият

    Коментиран от #26, #27, #31

    07:16 12.03.2026

  • 24 От редакцията

    10 3 Отговор

    До коментар #18 от "Олга":

    Оплачи се на арменският поп.

    Коментиран от #39

    07:16 12.03.2026

  • 25 Ай кю с минус.

    10 3 Отговор
    Само 3 човека с ай кю под нула замърсяват целия форум.

    Коментиран от #29

    07:22 12.03.2026

  • 29 Копеи не философствай!

    1 20 Отговор

    До коментар #25 от "Ай кю с минус.":

    Отивай да пълниш снаряди за Украйна.Заплаща се сравнително добре за гладна копейка.В евро!
    Марш!!!

    07:24 12.03.2026

  • 30 Факти

    3 11 Отговор
    Играят театър. Путин беше на път да свърши парите и Тръмп вдигна цената на петрола. Тия двамата са заедно през цялото време.

    07:25 12.03.2026

  • 31 Владимир Путин, президент

    3 18 Отговор

    До коментар #23 от "Буха ха":

    Cтъпи ли някъде pycнaк - зaкpивай ☝️

    07:25 12.03.2026

  • 33 Ха ха ха ха

    3 17 Отговор
    Тоя на снимката - представителя на РФ в ООН - е украинец. Пък нашите копейки твърдят, че нямало украинци. Небензята сам си призна в ООНто, че е укра. И какво излиза, че евреинът Путин е поверил на украинеца Небензя да защитава интересите на Хазарския Московски хаганат пред Съвета на нациите.

    А по темата - московците вече никой не ги бръсне за нищо.

    Коментиран от #42

    07:26 12.03.2026

  • 34 ПРИПОМНЕТЕ МИ

    13 1 Отговор
    Защо беше нападнат Иран?

    Коментиран от #38

    07:27 12.03.2026

  • 35 Да си руснак е Божие наказание

    2 18 Отговор
    Факт.

    07:27 12.03.2026

  • 36 Хъц

    4 14 Отговор

    До коментар #22 от "САМО ПИТАМ ❓":

    Русия ги нарушава още с нападението на Чечня. Освободителката Русия - не дава свобода на Чечня, даже изби стотици хиляди от тях и тури един корумпиран диктатор Кадиров за чеченски цар, обаче така победи, че сега им плаща милиарди годишно, с които Кадиров си купува имоти в Дубай.

    Язък... Иран ще му ги срути с ракети. Ха ха

    07:29 12.03.2026

  • 37 Стария Юда

    15 1 Отговор
    Еврейските банкери не искат мир а война. Никаква резолюция не може да ги усмири, докато мангизите се управляват от тях.

    Коментиран от #44

    07:30 12.03.2026

  • 38 Моряк

    4 10 Отговор

    До коментар #34 от "ПРИПОМНЕТЕ МИ":

    Защото изнасят тероризъм и пиратска идеология! Техни подлоги изпиратстваха български кораб, нали помниш?

    07:30 12.03.2026

  • 39 Олга

    4 1 Отговор

    До коментар #24 от "От редакцията":

    На теб ти съветвам да се обърнеш за помощ на “Лигата на сексуални реформи ”, тъй като нямаш качества на мъж.Там на такива непълноценни помагат.Май, си “трасформер”.

    Коментиран от #43

    07:32 12.03.2026

  • 40 О Не Не

    15 1 Отговор
    Егати тъпото!

    Значи, две държави нарушават устава и нападат трета, която предварително е предупредила до какво ще доведе това, и в крайна сметка тя е виновна, за дето са я нападнали и се отбранява, удряйки по бази на агресора в региона!

    Този Путин е велик! Досега, ако аз бях там щях да им пусна САРМАТ-а …

    Егати тъп@тя цивилизация сме!!!

    Помнете Дойран !!!

    07:34 12.03.2026

  • 41 Хунвейбин

    2 14 Отговор

    До коментар #8 от "Ха Ха":

    Такива като теб заслужавате да живеете в китайско-руски свят, вместо да живеете в Западната цивилизация.
    Да бачкаш като китаец по 16 часа 7 дни седмично или да лежиш в окопа до шия в кал като руснак.

    И не забравяй - топлиш се с американска газ и си зареждаш телефона с ток от американско ядрено гориво. Токът е измислен от американците, както интернетът и телефона.

    07:34 12.03.2026

  • 42 Владимир Путин, президент

    3 9 Отговор

    До коментар #33 от "Ха ха ха ха":

    "...Тоя на снимката - представителя на РФ в ООН .."

    Така като го гледам тая Нибензя е чист Фашист....от руските, да му имам и името гнясно 😄
    Плаче за Бърза процедура, без съд и Изпълнителен лист

    07:34 12.03.2026

  • 43 Хи хи

    2 6 Отговор

    До коментар #39 от "Олга":

    Защо не се върнеш във вашата си държава, колонизаторка убийца на сибирски индианци?

    07:35 12.03.2026

  • 44 Св. Св. Петър и Павел

    7 1 Отговор

    До коментар #37 от "Стария Юда":

    Разруха, после заемче, и евреите продължават да дърпат конците на света !!!

    Името му е Баал / Иблис / Сатана

    07:35 12.03.2026

  • 45 ха ха ха ...

    6 1 Отговор
    Краварите натириха пуделите в Ооо..Оооо..Нееее... да се жалват от лошите Иранци ...
    Само дето никой не пита , а чий го дирят там ...

    07:47 12.03.2026

  • 46 смех баце

    11 1 Отговор
    Великата сила Латвия , решава Световните проблеми .
    Държава с един милион население ще оправя близкия изток !

    07:50 12.03.2026

  • 47 ....

    2 3 Отговор
    Няма такива нагляри като руснаците. Не е истина. Точно те да говорят за това. Точно те...

    08:11 12.03.2026