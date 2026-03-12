Левандовски може да се превърне в трансферна цел на Ювентус

Възможността Роберт Левандовски да премине в Ювентус започва все по-често да се обсъжда, особено след като бъдещето на полския нападател в Барселона изглежда несигурно. Според бившия голмайстор на „бианконерите“ Давид Трезеге трансферът би бил отличен ход за торинския клуб.

„Аз бих взел Левандовски като свободен агент. Той е от друга категория – един от последните истински централни нападатели заедно с Холанд. Може би вече няма физиката от преди, но дори в Барселона, без да играе постоянно, успя да отбележи 14 гола. Той е интелигентен и знае какво се очаква от него – да бележи“, коментира французинът.

Настоящият сезон показва, че ролята на поляка в каталунския тим вече не е толкова недосегаема, колкото беше в началото на престоя му. Самият футболист все още не е взел окончателно решение за бъдещето си, но индикации за възможна раздяла дойдоха и от съпругата му Анна, която призна, че това вероятно ще бъде последният му сезон в клуба.

Една от основните причини е финансовата тежест на договора му за Барселона. Заплатата на Левандовски достига около 16 милиона евро нето на сезон плюс бонуси – сума, която натоварва сериозно бюджета на каталунците.

Пред 36-годишния нападател има няколко възможни посоки. Интерес към него има от клубове в Мейджър лийг сокър, като най-често се споменава Чикаго. Опции съществуват и от Турция и Саудитска Арабия, където финансовите условия са значително по-изгодни. Освен това Милан и Ювентус също следят ситуацията около поляка.

Въпросът е дали Левандовски ще предпочете т.нар. „златна пенсия“ в по-екзотично първенство или ще избере още един-два сезона на най-високо ниво в Европа. Подобен избор направиха в последните години играчи като Лука Модрич или Златан Ибрахимович, който през 2020 година се завърна в Милан, за да продължи да се състезава на най-високото ниво.