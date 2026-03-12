Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Български производител на балистична защита сигнализира прокуратурата и европейски институции за блокиране на износ

12 Март, 2026 14:11, обновена 12 Март, 2026 14:19

След като българска институция блокира износа ни, се наложи да преместим част от производството си извън България

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Тактикъл Експортс“ ЕООД – български производител на бронежилетки и системи за балистична защита, сигнализира български и европейски институции за действия, които според компанията фактически блокират международната ѝ дейност.

Дружеството е основано през 2014 г. и работи основно за износ към държави от Европейския съюз, най-вече Германия. Негови продукти се използват и от структури на Министерство на вътрешните работи на България, като в момента фирмата изпълнява три договора за доставка на бронежилетки и тактически жилетки. Това се посочва в официална позиция на компанията.

През 2024 г. компанията кандидатства за лиценз за експорт и удостоверение за трансфер на продукти, свързани с отбраната, пред Междуведомствения съвет към Министерски съвет на Република България. Съгласно процедурата лицата, участващи в дейността, подлежат на съгласуване от Държавна агенция „Национална сигурност“.

Лицензът е издаден, но според компанията той не е могъл да бъде използван нито веднъж, тъй като необходимите съгласувания впоследствие са били отказвани. След опит за получаване на разрешение за износ на ограничен брой бронежилетки за участие в международно търговско изложение в чужбина е последвало решение за спиране на действието на лиценза.

Според информация, представена в рамките на съдебно производство, мотивите са свързани с предполагаем риск за националната сигурност. Компанията оспорва това решение по съдебен ред и съобщава, че на първа инстанция съдът се е произнесъл в нейна полза. Делото продължава след подадена жалба от страна на Министерство на икономиката и индустрията на България.

От „Тактикъл Експортс“ посочват, че в резултат на ограниченията са били принудени да създадат съвместно дружество с германски партньор и да прехвърлят част от производството си в Германия, за да могат да изпълняват поръчки за европейски клиенти, включително структури на полицията и въоръжените сили.

„След като българска институция блокира износа ни, се наложи да преместим част от производството си извън България, за да изпълняваме договорите си с европейски партньори. Това поставя въпроса в чий интерес се вземат подобни решения“, заяви управителят на компанията Юлиан Тошмаков.

От дружеството заявяват, че сигналите са подадени заради съмнения за злоупотреба със служебно положение и институционален натиск, довел до блокиране на български износ в стратегически сектор.

„Имаме информация, че друга фирма, която се занимава с производство на бронежилетки, и която е много близка до властта, не търпи конкуренция.“

Това каза адвокатът на компанията Борис Велев пред журналисти, без да упоменава коя е тази друга фирма.

Случаят поставя и по-широк въпрос - дали действията на институциите не водят до изнасяне на българско производство в чужбина и до загуба на позиции на български компании на европейските пазари.

По случая компанията е сезирала Прокуратура на Република България, както и Европейска комисия и Европейски парламент, с искане за проверка на действията на институциите.

От дружеството заявяват, че сигналите са подадени заради съмнения за възможна злоупотреба със служебно положение и институционален натиск, довел до блокиране на български износ в стратегически сектор.

„Тактикъл Експортс“ е българска компания, инвестирала значителни средства в оборудване и производствени мощности и създаваща работни места в страната в сектор, който често се определя като стратегически за икономиката и отбраната.

Компанията заявява, че остава на разположение за допълнителна информация и въпроси.


София / България
Оценка 4.5 от 11 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Милиони

    11 3 Отговор
    от войни....

    14:16 12.03.2026

  • 2 м да

    15 1 Отговор
    Не са покрили "интереса" на някой отговорен другар поставен на правилното място. Ще се научат.

    Коментиран от #3

    14:16 12.03.2026

  • 3 Дебелаците им ИЗКАТ БИЗНЕСА

    13 2 Отговор

    До коментар #2 от "м да":

    НЕ СА ЛИ РАЗБРАЛИ ОЩЕЕЕЕЕЕ....

    14:19 12.03.2026

  • 4 Хипотетично

    6 2 Отговор
    ДАНС танцува и съгласува и износ на противо балистична защита си е оголване на нашето небе, малелеее , но небило ракети, а защитни жилетки, ехеее... подвеждаща формулировка ...

    14:22 12.03.2026

  • 6 665

    6 2 Отговор
    Така става ,като не давате под масата на мицифайците. И те требен да ручат.

    14:37 12.03.2026

  • 7 патил

    7 1 Отговор
    Без да си платите рекета на тикви и свини - няма да ви позволят търговия !! !!

    14:51 12.03.2026

  • 8 гост

    2 1 Отговор
    България се управлява от КЛЕПТОКРАЦИЯТА на която трябва да намажеш филията и от двете страни!

    15:19 12.03.2026

  • 9 Дзак

    0 0 Отговор
    Добре е да коментират знаещи, а не информирани!

    15:32 12.03.2026

  • 10 хипи

    0 0 Отговор
    Български производител на балистична ракета.

    15:34 12.03.2026

