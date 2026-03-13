Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
The New York Times: Иран минира Ормузкия проток

The New York Times: Иран минира Ормузкия проток

13 Март, 2026 05:33, обновена 13 Март, 2026 05:45 1 480 10

  • ормузки проток-
  • иран-
  • сащ-
  • кораби

Това може да усложни усилията на САЩ за възстановяване на корабоплаването през канала на Персийския залив, пише изданието

The New York Times: Иран минира Ормузкия проток - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Иран е започнал да поставя мини в Ормузкия проток, съобщи The New York Times, позовавайки се на американски служител.

Изданието отбелязва, че действията на Ислямската република биха могли да усложнят усилията на САЩ за възстановяване на корабоплаването през канала на Персийския залив.

„Докато американските военни твърдяха, че са унищожили по-големите ирански военноморски кораби, които биха могли да бъдат използвани за бързо поставяне на мини в пролива, Иран започна да използва по-малки плавателни съдове за операцията“, се посочва в изданието.

Според вестника, Корпусът на стражите на ислямската революция може да разположи над 1000 малки лодки в пролива, които вече се използват за тормоз на по-големи кораби, включително от ВМС на САЩ.

Междувременно посланикът на Ислямската република в Багдад Мохамад Казем ал-Садег заяви, че иракските танкери могат да преминават през Ормузкия проток "безпрепятствено и безопасно".

На 12 март министърът на финансите на САЩ Скот Бесент обяви, че Съединените щати обмислят сформирането на международна коалиция за ескортиране на кораби в Ормузкия проток.

След атаки от Израел и Съединените щати, Иран обяви ефективното затваряне на Ормузкия проток, един от основните петролни маршрути в света. Ислямската република разшири забраната за всички плавателни съдове, включително търговски кораби и танкери. В резултат на това движението в стратегическия коридор почти спря. Ситуацията доведе до рязко покачване на цените на петрола.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Д-р Ментал

    19 9 Отговор
    Да благодарим на миротвореца Тръмп за предстоящата световна икономическа криза!

    05:42 13.03.2026

  • 2 Вашето мнение

    16 7 Отговор
    Иран нищо не е минирал, китайски кораби си плават спокойно. Сащ просто нямат достъп до там, защото никаква война не са спечелили, освен в тик ток.

    05:44 13.03.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Сега ще му минират главата на Иран

    9 16 Отговор
    Новият Айтолах Камикадзев що не се показва??
    Нещо шубе май има от някой?
    След първото интервю ще живее 18 часа

    Коментиран от #7

    05:47 13.03.2026

  • 6 Хи их хи

    15 6 Отговор
    На снимката е ирански катер с контейнери за изстрелване на ракети, мини не виждам. Джурналята пак баламосват електората от аборигени!

    05:47 13.03.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 9342

    14 5 Отговор

    До коментар #3 от "Маймуна с картечница":

    Трябва да помислите за по-мръсните неща, които САЩ правят по целия свят!

    Коментиран от #9

    05:52 13.03.2026

  • 9 То хубаво

    9 4 Отговор

    До коментар #8 от "9342":

    да помисли, ама няма с какво.

    05:55 13.03.2026

  • 10 Може

    5 0 Отговор
    и да минират.Имат пари,угаждат си хората.

    06:22 13.03.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания