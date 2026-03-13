The New York Times: Иран минира Ормузкия проток

Иран е започнал да поставя мини в Ормузкия проток, съобщи The New York Times, позовавайки се на американски служител.

Изданието отбелязва, че действията на Ислямската република биха могли да усложнят усилията на САЩ за възстановяване на корабоплаването през канала на Персийския залив.

„Докато американските военни твърдяха, че са унищожили по-големите ирански военноморски кораби, които биха могли да бъдат използвани за бързо поставяне на мини в пролива, Иран започна да използва по-малки плавателни съдове за операцията“, се посочва в изданието.

Според вестника, Корпусът на стражите на ислямската революция може да разположи над 1000 малки лодки в пролива, които вече се използват за тормоз на по-големи кораби, включително от ВМС на САЩ.

Междувременно посланикът на Ислямската република в Багдад Мохамад Казем ал-Садег заяви, че иракските танкери могат да преминават през Ормузкия проток "безпрепятствено и безопасно".

На 12 март министърът на финансите на САЩ Скот Бесент обяви, че Съединените щати обмислят сформирането на международна коалиция за ескортиране на кораби в Ормузкия проток.

След атаки от Израел и Съединените щати, Иран обяви ефективното затваряне на Ормузкия проток, един от основните петролни маршрути в света. Ислямската република разшири забраната за всички плавателни съдове, включително търговски кораби и танкери. В резултат на това движението в стратегическия коридор почти спря. Ситуацията доведе до рязко покачване на цените на петрола.