Белият дом към медиите: Не плашете американците с измислици за атаки на ирански дронове срещу САЩ!

13 Март, 2026 05:24, обновена 13 Март, 2026 05:31 918 13

Каролайн Левит настоя ABC News да премахне материал за потенциално иранско нападение срещу Западното крайбрежие

Белият дом към медиите: Не плашете американците с измислици за атаки на ирански дронове срещу САЩ! - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Прессекретарят на Белия дом Каролайн Левит поиска от ABC News да премахне репортаж, в който се твърди, че Федералното бюро за разследвания е предупредило калифорнийската полиция за опасност от удари на ирански дронове.

„Този ​​репортаж и публикация трябва да бъдат незабавно премахнати от ABC News“, написа тя в социалната медийна платформа X.

Според говорителя на Белия дом те представят невярна информация, целяща да сплаши американските граждани. Тя отбеляза, че материалът се основава на непроверена информация.

Левит също така подчерта, че подобна заплаха от Иран за Съединените щати „не съществува и никога не е съществувала“.

На 11 март ФБР отказа да коментира медийните съобщения за издаване на предупреждение до полицейските управления на Калифорния за евентуални ирански удари с дронове.

ABC съобщи за разпространението от агенцията на бюлетина, в който се обсъжда евентуален ирански удар с дронове по западното крайбрежие на Съединените щати.


Поставете оценка:
Оценка 1.3 от 8 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Д-р Ментал

    19 0 Отговор
    Тръмп е за лудницата, а не за Белия дом

    Коментиран от #10

    05:32 13.03.2026

  • 2 Карго 200

    2 8 Отговор
    Бях на път да кажа, че не съм виждал касетъчни боеприпаси от 1 година...
    Вероятно първото визуално потвърждение за наличието на касетъчни боеприпаси DPICM, доставени от САЩ, в украинските войски. Показва неуспешно руско настъпление близо до Красногоровка.

    47°5806"N 37°3142"E

    Коментиран от #9

    05:40 13.03.2026

  • 3 О, ще има

    12 1 Отговор
    Ще има. Дойде и вашият край. Евтини дронове и бързи ракети вече произвеждат всички. Идват корабчета и подводници близко до вашият бряг и вие изпитвате същото, като другите, когато видят вашите авионосци....

    05:40 13.03.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 да бе да

    6 0 Отговор
    щото е много трудно дроновете да са вече там натоварени на контейнери Както с камиони дронове на украинците удариха летищата и бяха стигнали почти москва НЕМА МЯСТО ЗА УПЛАХ СЪВСЕМ РЕАЛНА СИТУАЦИЯ .То американците имат бази в близкия изток защо пък ИРАН да няма някой склад за дронове или завод в африка

    05:48 13.03.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Цената на пет трола

    0 1 Отговор
    От някой кораб наблизо могат да ги активират дроновете. Арабелите са хитри и коварни.

    Коментиран от #12

    06:21 13.03.2026

  • 9 Касет чалма

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "Карго 200":

    Въобще някога виждал ли си?

    06:22 13.03.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Демокрация без цензура

    4 0 Отговор
    Ето това е СВОБОДАТА НА СЛОВОТО ....

    06:30 13.03.2026

  • 12 Ами..

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Цената на пет трола":

    Защитават се!

    06:32 13.03.2026

  • 13 Оплетоха се като теле в калчища

    5 0 Отговор
    Като няма опасност за САЩ, защо Доналд започна тази война?

    06:33 13.03.2026