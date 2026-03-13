Белият дом към медиите: Не плашете американците с измислици за атаки на ирански дронове срещу САЩ!

Прессекретарят на Белия дом Каролайн Левит поиска от ABC News да премахне репортаж, в който се твърди, че Федералното бюро за разследвания е предупредило калифорнийската полиция за опасност от удари на ирански дронове.

„Този ​​репортаж и публикация трябва да бъдат незабавно премахнати от ABC News“, написа тя в социалната медийна платформа X.

Според говорителя на Белия дом те представят невярна информация, целяща да сплаши американските граждани. Тя отбеляза, че материалът се основава на непроверена информация.

Левит също така подчерта, че подобна заплаха от Иран за Съединените щати „не съществува и никога не е съществувала“.

На 11 март ФБР отказа да коментира медийните съобщения за издаване на предупреждение до полицейските управления на Калифорния за евентуални ирански удари с дронове.

ABC съобщи за разпространението от агенцията на бюлетина, в който се обсъжда евентуален ирански удар с дронове по западното крайбрежие на Съединените щати.