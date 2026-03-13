Белият дом към медиите: Не плашете американците с измислици за атаки на ирански дронове срещу САЩ!

Прессекретарят на Белия дом Каролайн Левит поиска от ABC News да премахне репортаж, в който се твърди, че Федералното бюро за разследвания е предупредило калифорнийската полиция за опасност от удари на ирански дронове.
„Този репортаж и публикация трябва да бъдат незабавно премахнати от ABC News“, написа тя в социалната медийна платформа X.
Според говорителя на Белия дом те представят невярна информация, целяща да сплаши американските граждани. Тя отбеляза, че материалът се основава на непроверена информация.
Левит също така подчерта, че подобна заплаха от Иран за Съединените щати „не съществува и никога не е съществувала“.
На 11 март ФБР отказа да коментира медийните съобщения за издаване на предупреждение до полицейските управления на Калифорния за евентуални ирански удари с дронове.
ABC съобщи за разпространението от агенцията на бюлетина, в който се обсъжда евентуален ирански удар с дронове по западното крайбрежие на Съединените щати.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Д-р Ментал
Коментиран от #10
05:32 13.03.2026
2 Карго 200
Вероятно първото визуално потвърждение за наличието на касетъчни боеприпаси DPICM, доставени от САЩ, в украинските войски. Показва неуспешно руско настъпление близо до Красногоровка.
47°5806"N 37°3142"E
Коментиран от #9
05:40 13.03.2026
3 О, ще има
05:40 13.03.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 да бе да
05:48 13.03.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Цената на пет трола
Коментиран от #12
06:21 13.03.2026
9 Касет чалма
До коментар #2 от "Карго 200":Въобще някога виждал ли си?
06:22 13.03.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Демокрация без цензура
06:30 13.03.2026
12 Ами..
До коментар #8 от "Цената на пет трола":Защитават се!
06:32 13.03.2026
13 Оплетоха се като теле в калчища
06:33 13.03.2026