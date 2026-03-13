Новини
Свят »
Израел »
Нетаняху: Убихме няколко ирански ядрени учени; Тръмп: Такива удари не са нанасяни от Втората световна война

13 Март, 2026 04:34, обновена 13 Март, 2026 05:56 3 016 49

  • нетаняху-
  • израел-
  • война-
  • иран

Израелските военни извършиха няколко вълни от удари срещу командните центрове на Хизбула в Бейрут и Южен Ливан

Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Няколко ирански ядрени учени бяха убити при израелски удари, обяви премиерът Бенямин Нетаняху, цитиран от Ал Джазира.

Той заяви, че "за Иран наближава нов път към свободата" и бъдещето на републиката зависи от нейните граждани.

Израелски и американски самолети са извършили удари по източен Техеран, съобщи информационната агенция Fars.

Няколко въздушни удара удариха Арак, един от най-големите градове в централен Иран, предаде телевизия Ал Хадат.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп твърди, че никоя държава след Втората световна война не е била подложена на такива атаки, каквито Иран е подложен сега.

Постоянният представител на САЩ в НАТО Матю Уитакър заяви, че Вашингтон няма доказателства, че Русия подкрепя Иран в конфликта в Близкия изток.

Израелските военни извършиха няколко вълни от удари срещу командните центрове на Хизбула в Бейрут и Южен Ливан, съобщи говорителят на Израелските отбранителни сили (IDF).

На 12 март върховният лидер на Иран аятолах Моджтаба Хаменей благодари на Хизбула за подкрепата ѝ към Техеран в конфликта със Съединените щати и Израел. Той заяви, че „безкористната Хизбула, въпреки всички препятствия, се е притекла на помощ на Ислямската република във въоръжения конфликт“.

На 28 февруари Съединените щати, заедно с Израел, започнаха военна операция срещу Иран.

Многобройни градове в Ислямската република бяха атакувани, включително столицата. Един от ударите порази резиденцията на върховния лидер Али Хаменей, който загина. В отговор Иран започна ракетни и дронови удари срещу Израел и американски въздушни бази в Близкия изток.


Израел
Поставете оценка:
Оценка 1.6 от 28 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Стоянчо Пуканката

    54 60 Отговор
    Човеконенавистици, сатанинсти... па после се чудите що цял свят ви мрази...

    Коментиран от #25

    04:40 13.03.2026

  • 2 Д-р Ментал

    67 72 Отговор
    Е браво- хвали се с убийство на учен. Що за идиот си!?

    Коментиран от #32

    04:41 13.03.2026

  • 3 Грозната истина

    34 50 Отговор
    Дано да се случи на твойте деца а ти да гледаш

    Коментиран от #21

    04:42 13.03.2026

  • 4 Който нож вади

    32 29 Отговор
    Русофилите нали викаха, че е мъртъв.

    Коментиран от #13

    04:43 13.03.2026

  • 5 Адвокати на дявола

    37 2 Отговор
    Някои се радват, че Сатаната в човешки образ е жив, ли? Ако е жив, въобще.

    04:53 13.03.2026

  • 6 Тоа па

    37 2 Отговор
    "..Иран наближава нов път към свободата""
    Когато евреи ти обещават свобода, бягай далече. Подготвили са дебели окови за тебе.

    04:54 13.03.2026

  • 7 хехе

    27 2 Отговор
    австрийския художник с мустачките се скъсва от смях в гроба си мошетата се оказаха най-добрите му ученици.

    04:55 13.03.2026

  • 8 По същия начин

    34 4 Отговор
    Действа и зеленото. Убиват важни хора на противника. Учени, генерали, идеолози... И тоя така. Хазарите така действат. Ама не знам, защо Путин бил обещал да не прави така? А ако зеленото клоун беше сменено, едва ли толкова подходящ зруг артист щеше да намерят?
    Много глупав начин на война, ама успешен... Замениха 2014 г правителство в Киев с хазари и какво стана с укра? Кадрите решават всичко.

    05:00 13.03.2026

  • 9 Сатана Z

    30 5 Отговор
    Абе,не ви ли омръзна да показате този мъртвец ката ден? Вчера Иран е нанесал ракетен удар по къщата на фамилията ,при което неговия брат Иддо Нетаняхо е убит.Иран започва да убива всеки свързан с този режим.

    Коментиран от #17

    05:01 13.03.2026

  • 10 Хмм

    26 2 Отговор
    и всичко това, за да се отърве Нетаняху от затвора

    05:03 13.03.2026

  • 11 Заю Баю

    17 2 Отговор
    Как публикувате фотос тук? Получавам грешен код от картинката.

    05:11 13.03.2026

  • 12 Позора е пълен!

    31 3 Отговор
    Убиец, който се хвали че е убиец...

    Коментиран от #39

    05:15 13.03.2026

  • 13 Ами..

    5 4 Отговор

    До коментар #4 от "Който нож вади":

    Прав си- който убива...

    05:16 13.03.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Аууу

    25 5 Отговор
    Убили сте докъто не се появи някой аятолах да ви удари някоя ракета.Най накрая ще ви пуснат де три ракети с ядрен заряд и ще прикючат завинаги.Смотани долни педофили

    05:20 13.03.2026

  • 16 Не че...

    21 2 Отговор
    Абе то рано или късно ще се появи наследник на австийскуя художник... само, че тогава света дали ще иска да го спре?!

    05:21 13.03.2026

  • 17 Ами да

    17 2 Отговор

    До коментар #9 от "Сатана Z":

    ако искаш успех срещу евреин трябва да използваш неговата тактика.

    05:22 13.03.2026

  • 18 После да не питате ...

    27 7 Отговор
    След като показвате убийци и ги възхваляеате, какво очаквате от младите хора, които гледат?!

    05:24 13.03.2026

  • 19 Град Козлодуй.

    14 7 Отговор
    Сатанистите евреите и англосаксонското племе ще убиват до край. Докато завладеят цял свят!

    05:32 13.03.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 от дзурлатати

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "Грозната истина":

    нпазватати

    05:39 13.03.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Д-р Ментал

    3 1 Отговор

    До коментар #23 от "д-р.Менгеле":

    Колега, взел си орално упойката

    05:56 13.03.2026

  • 27 Този

    12 2 Отговор
    е като плъх в главата.

    06:19 13.03.2026

  • 28 Всяка Империя има една и съща съдба

    21 2 Отговор
    Най-после Нетаняху си призна че е убиец. При това на учени...
    И отново никоя международна организация няма да се ОСМЕЛИ да каже нещо.
    Докога света ще търпи тази диктатура?!

    06:22 13.03.2026

  • 29 Благой

    1 3 Отговор
    Фантастика

    06:25 13.03.2026

  • 30 Едва ли

    11 2 Отговор

    До коментар #25 от "Целият свят мрази рашистите и":

    Западните сектанти не са целия свя, но си мислят, че са световния елит

    06:26 13.03.2026

  • 32 Защо

    10 2 Отговор

    До коментар #2 от "Д-р Ментал":

    Имат объркана психика на сектанти..

    06:29 13.03.2026

  • 33 Всъщност

    18 4 Отговор

    До коментар #25 от "Целият свят мрази рашистите и":

    Трябва да се признае, че Иран се държи неочаквано дълго и геройск - нетипично за мюсюлманска държава в наши дни. Очевидно има нещо останало от персите в този народ. Силната съпротива на Иран, разбира се, влудява лидерите на агресията и те започват да вият от злоба и безсилие

    06:33 13.03.2026

  • 34 Убиец, значи

    18 2 Отговор
    Значи си си убиец. Вчера ученици и учители, днес учени.Специалист по деца, детски градини и болници. Отвратително.

    Коментиран от #37

    06:36 13.03.2026

  • 35 Емил Стефанов

    10 2 Отговор
    Военните превъплъщения на ционистите край нямат.

    06:41 13.03.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Учим са

    1 9 Отговор

    До коментар #34 от "Убиец, значи":

    От Путин.

    07:00 13.03.2026

  • 38 АЕ КОПЕЙКИ

    3 3 Отговор
    Где натаняху.

    07:02 13.03.2026

  • 39 Я пъ тоа

    1 11 Отговор

    До коментар #12 от "Позора е пълен!":

    Путин изби над два милиона души .Спрямо него натаняху е хуманист.

    Коментиран от #42

    07:05 13.03.2026

  • 40 ха ха

    6 1 Отговор
    Няколко ирански ядрени учени бяха убити при израелски удари, обяви премиерът Бенямин Нетаняху, цитиран от Ал Джазира. / повод за гордост , а ? ще започнат рога да ви растат за да ви познават хората от далеч

    07:17 13.03.2026

  • 41 свиреп ОХЛЮВ

    9 1 Отговор
    Това значи ли , че ако САЩ и ИЗРАЕЛ не харесат нещо или някого , те имат правото да го разрушат и убият ? Ами , ако утре ние попаднем в тази графа ? Това значи , че трябва да сме кротки , изпълнителни и послушни ли ?

    07:30 13.03.2026

  • 42 Тото 1 и Тото 2

    5 1 Отговор

    До коментар #39 от "Я пъ тоа":

    Тогава какви трябва да са и АМЕРИКАНЦИТЕ , които се занимават с това изтребване , като един вид СПОРТ , за удоволствие и надмощие ?

    07:32 13.03.2026

  • 43 Пища ХУФнагел

    5 1 Отговор
    Не е на добр0 това избиване ! Няма да се размине ей така !

    07:35 13.03.2026

  • 44 Ха-ха

    6 1 Отговор
    А ние се хвалим,че сме спасили евреите?!

    07:37 13.03.2026

  • 45 Ричард Естес

    4 1 Отговор
    Еврете НЕ са християни , но са родственици на Христос !
    Американците са християни , защо тогава не следват 6-та божия заповед - НЕ УБИВАЙ ! ?

    Коментиран от #47

    07:38 13.03.2026

  • 46 Некой си

    7 1 Отговор
    Няколко ирански учени плюс 160 малки момичета.
    Колко са горди уродите от сащ и израел!
    И колко са доволни местните им ибрици!
    Кармата се трупа, неуважаеми ибрици - бавно и неумолимо.
    Можете да го предадете на координаторите си с големите носове и кривите букви, както и на онези от бункера на Козяк.

    08:18 13.03.2026

  • 47 Ддд

    4 1 Отговор

    До коментар #45 от "Ричард Естес":

    И са разпънали на кръста родственика си. Хубави хора, няма що.

    08:32 13.03.2026

  • 48 бай Иван

    1 0 Отговор
    Някой е активирал "армията от тролове" за участие в коментарите и оценките .Както се казва идат избори на вратата. Вижте във всяка статия първите няколко коментара /до петият примерно /какви са и как са заринати от положителни или отрицателни харесвания в посока така наречени евроатлантически ценности и след това изчезват и всичко си поема в нормалното човешко коментиране..

    Коментиран от #49

    10:37 13.03.2026

  • 49 бай Иван

    1 0 Отговор

    До коментар #48 от "бай Иван":

    А и нещо друго .Не случайно се правят във първите коментари защото се предплога,че хората не се зачитат много много в последващите и така се насочва общественото мнение чрез коментарите за "правилното възприемане" на дадено събитие. в обществото и се влияе върху нагласите му. И съм сигурен защото имам познати ,които са ми споделяли ,че им се плаща "в конкретният случай от хора от ПП-ДБ" за положителни коментари за всяко тяхно действие във фейсбук.На пример,колко харесват правителството, какви добри управленци са ,как харесват някаква инициатива на депутатите им. За други просто не знам но съм сигурен ,че и там се работи по същият принцип За да съм точен това е започнало при тях още преди няколко години като в зависимост от публикациите и колко си близо до човека спускащ указанията цената е около 1000 лв месечно.Дето се казва на по близките повечко при по изпадналите може и по-малко за "услугата". Част се "вербоват " на база лични контакти, а част са ги "прихванали" по протестите. Хората са ми споделяли защото за тях 1000 лв месечно не са никак малко. А ако са двама в семейството с два профила вече си идва добре като месечна сума. Така,че умната когато гледате броя на харесванията особено в първата част на коментарите.

    10:55 13.03.2026