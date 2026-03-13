Нетаняху: Убихме няколко ирански ядрени учени; Тръмп: Такива удари не са нанасяни от Втората световна война

Няколко ирански ядрени учени бяха убити при израелски удари, обяви премиерът Бенямин Нетаняху, цитиран от Ал Джазира.

Той заяви, че "за Иран наближава нов път към свободата" и бъдещето на републиката зависи от нейните граждани.

Израелски и американски самолети са извършили удари по източен Техеран, съобщи информационната агенция Fars.

Няколко въздушни удара удариха Арак, един от най-големите градове в централен Иран, предаде телевизия Ал Хадат.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп твърди, че никоя държава след Втората световна война не е била подложена на такива атаки, каквито Иран е подложен сега.

Постоянният представител на САЩ в НАТО Матю Уитакър заяви, че Вашингтон няма доказателства, че Русия подкрепя Иран в конфликта в Близкия изток.

Израелските военни извършиха няколко вълни от удари срещу командните центрове на Хизбула в Бейрут и Южен Ливан, съобщи говорителят на Израелските отбранителни сили (IDF).

На 12 март върховният лидер на Иран аятолах Моджтаба Хаменей благодари на Хизбула за подкрепата ѝ към Техеран в конфликта със Съединените щати и Израел. Той заяви, че „безкористната Хизбула, въпреки всички препятствия, се е притекла на помощ на Ислямската република във въоръжения конфликт“.

На 28 февруари Съединените щати, заедно с Израел, започнаха военна операция срещу Иран.

Многобройни градове в Ислямската република бяха атакувани, включително столицата. Един от ударите порази резиденцията на върховния лидер Али Хаменей, който загина. В отговор Иран започна ракетни и дронови удари срещу Израел и американски въздушни бази в Близкия изток.