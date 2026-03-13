Новини
Тръмп пред Г-7: Иран е напът към капитулация

13 Март, 2026 14:25 1 005 37

Американският президент заяви, че ситуацията в Ормузкия проток се подобрява и намекна за напрежение с Лондон относно военните бази

Тръмп пред Г-7: Иран е напът към капитулация - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е заявил пред лидерите на страните от Г-7, че Иран се намира на прага на капитулация. Това съобщава американското издание „Аксиос“, позовавайки се на трима представители на държави от групата, предава Фокус.

По време на онлайн среща на 11 март Тръмп е коментирал още, че се е „отървал от тумор, който заплашваше всички нас“. Той също така е посочил, че в момента не е ясно кой реално ръководи Иран и затова няма кой да обяви официално капитулация. След убийството на върховния лидер на страната аятолах Али Хаменей постът беше поет от неговия син Моджтаба Хаменей.

По информация на източниците лидерите от Г-7 са призовали американския президент да сложи край на военните действия възможно най-скоро, като са подчертали и значението на сигурността в района на Ормузкия проток.

В отговор Тръмп е заявил, че обстановката около протока се подобрява и че търговските кораби скоро ще могат да възобновят дейността си в района.

Според източници на „Аксиос“ по време на разговора Тръмп е заявил и пред британския премиер Киър Стармър, че Вашингтон не се нуждае от достъп до британските военни бази за удари срещу Иран. Преди началото на американската операция Лондон първоначално е отказал такъв достъп, но впоследствие Стармър е променил позицията си.

„Това трябваше да бъде предложено преди войната - сега вече е твърде късно“, е заявил Тръмп пред останалите лидери от Г-7.


Иран (Ислямска Република)
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    17 5 Отговор
    Верваме

    14:27 13.03.2026

  • 2 честен ционист

    12 4 Отговор
    А ако се наложи да капитулира пред Джей Ди Ванс..

    14:27 13.03.2026

  • 3 Варна 3

    11 4 Отговор
    Иран никога няма да капитулира. Ще капитулира още в 64 век.

    14:27 13.03.2026

  • 4 Аятолаха

    13 4 Отговор
    Искаме да капитулираме ама няма кой да обяви капитулацията.хи хи хи

    14:28 13.03.2026

  • 5 Немчо

    7 2 Отговор
    А в немция нафтата е на прага на 2,20. А беше 1,65.

    Коментиран от #14

    14:28 13.03.2026

  • 6 Механик

    1 20 Отговор
    Слава Ю ЕС Ей!

    Коментиран от #26

    14:29 13.03.2026

  • 7 Обявай някаква победа

    14 2 Отговор
    и свършвай още днес тази безсмилена война. Преди това прати една "случайна" ракета към мястото където в момента е Нетаняху и повече никой няма да те тормози с досиетата.

    14:29 13.03.2026

  • 8 Град Козлодуй.

    13 2 Отговор
    Ха добро утро..2023 хакери са презаписани всички файлове на педофила епстайн. Там ясно се вижда оранжевият Бай Дончо с 10 годишни момиченца!

    Коментиран от #12

    14:29 13.03.2026

  • 9 ХАХ

    2 8 Отговор
    Хамейни джуниър е в кома.

    14:32 13.03.2026

  • 10 Пич

    12 1 Отговор
    Да бе...!!! Хахавия сеща ли се, че не всички медии в света са краваро - юдейски!!! Гледайте по свободни медии бе, момчета и момичета!!! Да видите какви кратери са в Израел, как хвърчат линейки, как иранските ракети падат като круши съвършено безпрепятствено!!! Па вижте и какво чудо става при арабите, като ги задумкат от Иран!!! А кукуто нека си обявява победа, отново стана за подигравка на цял свят!!!

    14:32 13.03.2026

  • 11 Пуфи

    11 1 Отговор
    Оранжевия дедка съвсем е изкуфял

    14:32 13.03.2026

  • 12 Ха ха

    2 3 Отговор

    До коментар #8 от "Град Козлодуй.":

    Ти в Козлодуй ли ги гледа?

    14:34 13.03.2026

  • 13 я тах я бах

    6 1 Отговор
    Чичо с нова заплаха към Иран: Гледайте какво ще се случи с тези побъркани негодници днес..
    Превъртя и той май вече .
    Самолетоносачите дадоха фира вече .

    14:34 13.03.2026

  • 14 Цомчо Плюнката

    0 3 Отговор

    До коментар #5 от "Немчо":

    Руският петрол пуска 3 пъти повече бензин.

    14:35 13.03.2026

  • 15 Респект

    1 3 Отговор
    Браво на чичо Дончо.

    14:35 13.03.2026

  • 16 ко стана с Техеран за три деня

    4 2 Отговор
    Чичо Дони публикува съобщението днес в своята социална мрежа , като заяви, че „иранският флот вече не съществува, техните военновъздушни сили вече ги няма, ракетите, дроновете и всичко останало биват унищожавани, а техните лидери са изтрити от лицето на земята ..

    А кой ви тупа тогава ?

    14:36 13.03.2026

  • 17 Агресията на Американският ционизъм

    5 1 Отговор
    Серия от експлозии в Дубай и околностите от Иран.
    Целите включват американския икономически център, както и офис на американска компания в центъра на града.
    САЩ призоваха гражданите си да напуснат ОАЕ, докато могат.

    Всички страни с американски бази са мишени и губят милиарди. Включително и бедна България, от която американските терористи и вземат керосина и военните бази без да плащат нищо.

    14:36 13.03.2026

  • 18 Гледаме. Чакаме. Стреснати, трогнати,

    3 1 Отговор
    очаровани...
    Запасени с пуканки и снакс.

    14:37 13.03.2026

  • 19 Агресията на Американският ционизъм

    4 1 Отговор
    Индексът на имотите на финансовия пазар в Дубай (DFM) падна с 30% за първите 12 дни война.

    14:37 13.03.2026

  • 20 Агресията на Американският ционизъм

    6 1 Отговор
    Ударени са два американски самолета за презареждане. Единият беше свален над морето, екипажът вероятно е загинал. Другият бил ударен, но успял да кацне в Израел.

    Стойността на самолета за презареждане KC-135, свален от Хизбула, се оценява на приблизително 65 милиона долара; тази сума е еквивалентна на приблизителната стойност на 2166 дрона Shahed 136.

    14:38 13.03.2026

  • 21 Самолето носачев

    3 1 Отговор
    Линкълна погълна няколко ракети.
    Сега бяга към изперкалия да го посрещне.

    14:38 13.03.2026

  • 22 стига вече война

    3 1 Отговор
    Този кара късен пубертет. Мисли, че това е някаква електронна игра, в която "добрите" убиват "лошите". Айде да смятаме, колко "невинни хора по целия свят" са убили американците и колко иранците. Няма да му излезе сметката.

    14:39 13.03.2026

  • 23 Трол

    2 1 Отговор
    Русия също ще капитулира скоро.

    Коментиран от #35

    14:39 13.03.2026

  • 24 Агресията на Американският ционизъм

    3 1 Отговор
    Самолетоносачът USS Abraham Lincoln е претърпял тежки щети при атаката с ракети и дронове.

    Заради повреди по ходовата част, самолетоносачът напуска Близкия изток и се насочва към Съединените щати под ескорт.

    14:39 13.03.2026

  • 25 Агресията на Американският ционизъм

    2 1 Отговор
    Пентагонът загуби контрол над военновъздушната база Баграм в Афганистан на фона на войната в Персийския залив.

    14:40 13.03.2026

  • 26 Атина Палада

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "Механик":

    Коментара ти няма нито един плюс;))) освен аз да ти сложа,да не си к@пут:))))

    14:40 13.03.2026

  • 27 Агресията на Американският ционизъм

    3 1 Отговор
    Повече от шест френски войници са ранени при атака с дрон срещу военна база в Ирак.


    Ако Иран разчисти военните бази на сатанистите в Близкия изток, за първи път ще има шанс за дългосрочен мир в региона.
    Персийската империя води война срещу Империята и злото /Дълбоката държава/ и по всичко личи, че печели тази война.

    14:41 13.03.2026

  • 28 Мишел

    2 1 Отговор
    Празноглав самохвалко

    14:41 13.03.2026

  • 29 Варна 3

    1 1 Отговор
    Ще смажа американската армия с брониран F150 с картечница и ракети и така ще освободя България от американска и руска окупация! Те са ограбили България!

    14:41 13.03.2026

  • 30 Агресията на Американският ционизъм

    2 1 Отговор
    Страните от Близкия изток преразглеждат „изключителните“ си отношения със Съединените щати, след като стана ясно, че техният съюзник не е в състояние да осигури защитата, която е обещал.

    14:41 13.03.2026

  • 31 запазен патент за тия

    1 1 Отговор
    Тактиката на "Изгорената земя", при която освен палеж на посевите, се тровят и всички водоизточници, е една от най-често ползваните във военната история на човечеството.

    14:42 13.03.2026

  • 32 павел кръстев

    2 0 Отговор
    Лудостта и некомпетентността са превзели най-високите етажи на властта, не само у нас, но и в целия демократичен свят .

    14:44 13.03.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Кирчо

    2 0 Отговор
    Тоя лъже повече и от мене

    14:45 13.03.2026

  • 35 точно така

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "Трол":

    Скоро ще те вземат на фронта и ще заживееш нормално в окопите, ще се къпеш в условията на полева баня по един път месечно.

    14:45 13.03.2026

  • 36 Аятолах в хамак

    0 0 Отговор
    Биби какво мисли по въпроса?

    14:46 13.03.2026

  • 37 епилиран нежен ляв демократ атлантик

    1 0 Отговор
    Най ще ми липсват клизмата и епилаторът.

    14:47 13.03.2026

