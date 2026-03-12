Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Пожар на борда! Двама моряци са ранени на самолетоносача „Джералд Форд" в Червено море

Пожар на борда! Двама моряци са ранени на самолетоносача „Джералд Форд“ в Червено море

12 Март, 2026 18:26

Инцидентът идва на фона на повишено напрежение в Близкия изток и активни военни операции на САЩ и съюзниците им срещу Иран

Двама американски моряци са пострадали при пожар на борда на самолетоносача "Джералд Форд" съобщиха в четвъртък въоръжените сили на Съединените щати, цитирани от "Ройтерс".

По информация на американската армия инцидентът е небоен, а пострадалите моряци получават медицинска помощ. Състоянието им е стабилно и нараняванията не са животозастрашаващи.

В официално изявление се посочва, че пожарът не е нанесъл щети на енергийната и двигателната система на самолетоносача и корабът остава напълно боеспособен.

Самолетоносачът "Джералд Форд" в момента се намира в Червено море и участва в операции, свързани с конфликта около Иран.

Корабът е водещият съд от най-новия клас самолетоносачи на американските военноморски сили и играе ключова роля в разгръщането на американската военна мощ в региона. Инцидентът идва на фона на повишено напрежение в Близкия изток и активни военни операции на САЩ и съюзниците им срещу Иран.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    60 7 Отговор
    Джералд Форд потъва край Цейлон

    Коментиран от #44

    18:27 12.03.2026

  • 3 Путин

    61 2 Отговор
    Някой пак е пушил на борда.хи хи хи

    Коментиран от #51

    18:28 12.03.2026

  • 5 Сатана Z

    63 6 Отговор
    Кога дойде,кога го запалиха тия ирански пиромани?

    18:28 12.03.2026

  • 8 Двамата са пушили

    43 1 Отговор
    цигари до едно торпедо.

    18:29 12.03.2026

  • 9 КОЛЬО ПАРЪМА

    46 4 Отговор
    Браво дано потъне

    18:29 12.03.2026

  • 12 Готвачът

    38 2 Отговор
    Разлял олио докато пържи фиш енд чипс?

    18:30 12.03.2026

  • 13 Мишел

    12 32 Отговор
    На крайцера Москва няма опасност от пожар.

    18:30 12.03.2026

  • 15 Ганьо балкански

    37 2 Отговор
    Спукал е кенефа и оттам е наводнил ел таблото.....!

    18:31 12.03.2026

  • 19 Хуманно действат

    30 1 Отговор
    Преди Суецкия ще си го унищожат от тъппоотия кравари

    18:32 12.03.2026

  • 20 Дякон Унуфрий Араллампиев

    43 2 Отговор
    Всички самолетоносачи които са в Залива и около са ударени Чак сега си признават Не може вече да се крие истината

    Коментиран от #53

    18:32 12.03.2026

  • 21 Пич

    46 3 Отговор
    Значи наистина са ги думнали иранците !!! И то добре - още гори!!!

    Коментиран от #31

    18:33 12.03.2026

  • 23 Времето

    42 1 Отговор
    на големите корита отмина...

    18:33 12.03.2026

  • 24 не можеше ли

    29 2 Отговор
    всички , и да престанат да тероризират

    18:33 12.03.2026

  • 28 ТеА краварЕ..

    24 2 Отговор
    ...ше се изпотрепат и без да ги бомбандират, кво остава ако иранците им пратят няколко ,, Шахеда"...!

    18:38 12.03.2026

  • 29 Наблюдател

    19 1 Отговор
    Като не свърши работа запушването на тоалетните, пробват по-драстични мерки моряците.

    18:40 12.03.2026

  • 30 Направо си болезнено смешен!

    9 1 Отговор

    До коментар #14 от "Направо е смешен":

    Да папагалиш тази т@потийка до припадък...🤣🤣🤣!

    18:40 12.03.2026

  • 31 Дякон Унуфрий Араллампиев

    24 1 Отговор

    До коментар #21 от "Пич":

    Имаше кадри как го гасят с хеликоптери Голям КАШМЕР голям РЕЗИЛ

    18:41 12.03.2026

  • 32 Тук пише човек

    17 1 Отговор
    Който явно е изнасилен брутално от бащата на Саяна.

    Коментиран от #38

    18:41 12.03.2026

  • 33 Важното е,че...!

    12 1 Отговор

    До коментар #25 от "Важно е":

    Заника ти е с оскубани ,,вежди",та да се плъзга,като ти влиза...!

    18:42 12.03.2026

  • 34 Мишел

    17 1 Отговор
    Самолетоносачът удари иранска ракета или дрон и я унищожи, с цената на пожар на борда, засега.
    Китай (ще) си пробват новите противокорабни ракети.

    18:43 12.03.2026

  • 35 Башаров и Петров

    15 0 Отговор
    Човек да не изпуши една махорка!

    18:43 12.03.2026

  • 36 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    20 1 Отговор
    "инцидентът е небоен" - Да, да, ясно, пушили са, където не трябва.
    И никакъв Шахед няма вина за това.
    Малей... и този ще избяга в Индийски океан.
    Но пък Рижото ПСЕ ще обяви, че е победил...

    18:44 12.03.2026

  • 37 1111

    14 1 Отговор
    Е, да отидеш до Иран и да не изпушиш някоя иранска пура, не става.

    18:44 12.03.2026

  • 38 ПРАВ СИ...!

    6 0 Отговор

    До коментар #32 от "Тук пише човек":

    Виж следващият на твоят пост!

    18:44 12.03.2026

  • 39 Хи хи хи . Голям майтап !

    19 1 Отговор
    Май и тоя самолетоносач , ше отиде при другия непотопяем линкълн които пък беше като Титаник !!!!
    Скоро краварите няма да имат самолетоносачи и да плашат със рях беззащитните народи за да ги ограбват !!!!! Тука много я объркаха в клякането .....иначе казано настъпиха яко мотоката със евреите които пък забраниха да се показва пораженията от бомбите на Иран !!!!

    18:46 12.03.2026

  • 40 Ехааааааа

    15 0 Отговор
    Краварите да не са си правили кафе със газов котлон ????????????

    18:48 12.03.2026

  • 41 Бгг

    10 0 Отговор
    Моряците са прали и са пушили цигари. Така е станал пожара. А пък може и чип от пералня да е търсила събратята си.

    18:49 12.03.2026

  • 42 Ей тъй ще пушат всички кораби

    10 0 Отговор
    На фаш и съюзниците им .....щото преминаха на дърва и въглища за по евтино , че петрола стана много скъп !!!!

    18:50 12.03.2026

  • 43 Гост

    12 1 Отговор
    "По информация на американската армия инцидентът е небоен, а пострадалите моряци получават медицинска помощ."

    Е, нЕма начин да не ви повЕрвам!
    Естествено, че е "небоен" инцидент! Най-вероятно задръстени тоалетни, че и Червено море от шубе претоварихте с ф.калии, явно натежали на коритото...
    😅💩😅🤣💩

    Коментиран от #55

    18:51 12.03.2026

  • 44 Фалшиви кадри и информация

    1 10 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    заляха социалните мрежи след атаките на Иран. Стари видеа, манипулирани изображения и съдържание, генерирано с изкуствен интелект, се разпространяват в социалните мрежи като кадри от предполагаеми ирански удари срещу Израел или САЩ.

    😂

    Коментиран от #49, #54

    18:52 12.03.2026

  • 45 Оле Майкооо...

    10 1 Отговор
    Инцидента хич не е боен . Термити са го нападнали .Най скъпия и най новия самолетоносач .
    Чичо ще бере много ядове .
    То и за другия самолетоносач не признаха че са го ударили , ама го влачиха на буксир .

    18:52 12.03.2026

  • 46 вУйчо

    9 0 Отговор
    Пропуснаха да добавят, че се очаква криза с канализацита и на този самолетоносач поради завишена дефекация на войската. Взимали лекарарството от рекламата....... мазно, леко, меко...., а станало.... рядко.

    18:52 12.03.2026

  • 47 Знам истинатаааа

    6 0 Отговор
    Кораба почва да отплава за друго море.

    18:54 12.03.2026

  • 48 Крум

    8 0 Отговор
    След голямото о си р а н е,
    се била запалила уж някаква пералня ...
    То хубаво ама чак да утепа двама моряка ?!!
    А ранените колко са не се знае .

    18:55 12.03.2026

  • 49 Хахаха

    1 10 Отговор

    До коментар #44 от "Фалшиви кадри и информация":

    Копейките се самозалъгват. Обаче не казват крайцера Москва кога ще приключи подводната си мисия

    Коментиран от #52

    18:55 12.03.2026

  • 50 "Владимир Путин, президент"

    7 0 Отговор
    взех да се притеснявам найтаняхуй да не е на борда ???!

    18:55 12.03.2026

  • 51 Дааам

    1 5 Отговор

    До коментар #3 от "Путин":

    Точно като тия в завода за електроника в Брянск

    18:55 12.03.2026

  • 52 а бе ма мул

    10 0 Отговор

    До коментар #49 от "Хахаха":

    Кво те бара тебе един стар крайцер ?
    Двата самолетоносача за пет вагона пари излязоха от строя .

    Коментиран от #60

    18:56 12.03.2026

  • 54 Хаха

    5 0 Отговор

    До коментар #44 от "Фалшиви кадри и информация":

    Щом е така и иранците са "унищожени", що нещо не минават кораби и танкери през Ормузкия проток!
    Може и ти да пробваш да минеш от там с лодка, рижия епщайнец каза че е "безопасно"! ВЕрвай му!

    Коментиран от #58

    18:56 12.03.2026

  • 55 Вярваш, но ти си иска

    0 6 Отговор

    До коментар #43 от "Гост":

    да не е така.:))) Самолетоносач не може да бъде уцелен, защото той първо е много далеч, второ -разполага със система за защита.

    Коментиран от #66

    18:56 12.03.2026

  • 56 читател

    5 0 Отговор
    Този л ай но воз, май ще издърпа Президентският мандат от ръцете на миролюбеца ???

    18:57 12.03.2026

  • 57 гръмнал чип на пералня

    5 0 Отговор
    Как са им въртели на тия пералните, та чак блокирал двигателя! (Вервам им ако вече не са поели към дъното ...)

    18:58 12.03.2026

  • 58 Кой иска да

    0 2 Отговор

    До коментар #54 от "Хаха":

    унищожава иранците и е заявявал такава цел. Никой. Вие съвсем се ошашавихте и се объркахте в ситуацията. :)

    18:59 12.03.2026

  • 59 Коста

    5 0 Отговор
    Най Новият, Най големият, струваш 13 милиарда , НО 4 дена му чистят фек али ите на остров Крит , сега пък Пералното му се запалило ????
    Как да признаят , че е ОПРАСКАН от Иранска ракета или дрон ..НИКОГА !! хахаха

    18:59 12.03.2026

  • 60 Клоун

    0 5 Отговор

    До коментар #52 от "а бе ма мул":

    Кви пет бе. Направо сто и пет. Рублоядите не знаят граници.

    Коментиран от #64

    18:59 12.03.2026

  • 61 Xеми 3начи Bазелин

    5 0 Отговор
    Гoведатa май пушат повече и от руснаците 😂😂😂

    18:59 12.03.2026

  • 62 Лятна ушанка

    4 1 Отговор
    Подли и гнусни инсинуации!
    И децата знаят, че Форд зимата не пали...

    19:00 12.03.2026

  • 63 жалко

    2 0 Отговор
    Дори и това, че го замъкнаха на 2500 км от бреговете на Иран не го спаси

    19:00 12.03.2026

  • 64 да бе св и р чо

    1 0 Отговор

    До коментар #60 от "Клоун":

    Колкото и да квичиш , все тая ! Самолетоносачите са извън строя .

    19:01 12.03.2026

  • 65 Жокера

    1 0 Отговор
    Пилотът от Кувейт му е драснал кибритя

    19:02 12.03.2026

  • 66 Гост

    0 0 Отговор

    До коментар #55 от "Вярваш, но ти си иска":

    Да! И хутите мислят, като теб...
    🚀♨️🚽💩🤣

    19:02 12.03.2026

  • 68 моряк от самолетоносач

    1 0 Отговор
    От мен да знаете, с на с р а н и гащи да не пушите :)))

    19:04 12.03.2026

  • 69 мдаа

    0 0 Отговор
    Вече на втори голям самолетоносач екипажът саботира участието си в този конфликт. На единия запушват тоалетните с тениските си, на другия палят кухнята... Морският пехотинец - ветеран, който викаше, че американски пехотинци не трябва да умират заради Израел, беше набит и арестуван. Но е така, американските военни д.не са мотивирани да воюват, защото не считат, че САЩ има интерес от тази война. Може да не са с кой знае колко високо IQ, но то не им е нужно - те не са се клели да умират за Израел, а за САЩ, но в този случай смъртта им няма да е заради САЩ и те го знаят. Тръмп тепърва ще бере ядове с немотивирани и съпротивляващи се военни, население, което в голямата си част е против участието в тази война, антисемтските настроения в страната, затъването във военните действия, репутационните щети за него и САЩ, световно недоволство... Не искам да съм на мястото на Тръмп, но за това да се сърди на "приятелите" си с досиетата и на себе си, заради участието си в тях.

    19:04 12.03.2026

  • 71 А БЕ МАСТАЦИ ,

    0 0 Отговор
    ЙЕМЕНСКИТЕ ДРОНОВЕ СА ПОПАДНАЛИ В ТОАЛЕТНИТЕ НА ДЖЕРАЛД ФОРД И СА ПОДПАЛИЛИ ПАМПЕРСИТЕ НА СМЕЛИТЕ АМЕРИКАНИ !

    19:05 12.03.2026

  • 72 Хо-хо-хо!😂😂😂

    1 0 Отговор
    Хи-хи-хи!😂😂😂ХА-ХА–ХА!😂😂😂Това голямото САЩисано корито защо пуши повече и от авионосеца адмирал Кузнецов?😂😂😂

    19:05 12.03.2026