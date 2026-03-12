Пожар на борда! Двама моряци са ранени на самолетоносача „Джералд Форд“ в Червено море

Двама американски моряци са пострадали при пожар на борда на самолетоносача "Джералд Форд" съобщиха в четвъртък въоръжените сили на Съединените щати, цитирани от "Ройтерс".
По информация на американската армия инцидентът е небоен, а пострадалите моряци получават медицинска помощ. Състоянието им е стабилно и нараняванията не са животозастрашаващи.
В официално изявление се посочва, че пожарът не е нанесъл щети на енергийната и двигателната система на самолетоносача и корабът остава напълно боеспособен.
Самолетоносачът "Джералд Форд" в момента се намира в Червено море и участва в операции, свързани с конфликта около Иран.
Корабът е водещият съд от най-новия клас самолетоносачи на американските военноморски сили и играе ключова роля в разгръщането на американската военна мощ в региона. Инцидентът идва на фона на повишено напрежение в Близкия изток и активни военни операции на САЩ и съюзниците им срещу Иран.
1 Последния Софиянец
Коментиран от #44
18:27 12.03.2026
3 Путин
Коментиран от #51
18:28 12.03.2026
5 Сатана Z
18:28 12.03.2026
8 Двамата са пушили
18:29 12.03.2026
9 КОЛЬО ПАРЪМА
18:29 12.03.2026
12 Готвачът
18:30 12.03.2026
13 Мишел
18:30 12.03.2026
15 Ганьо балкански
18:31 12.03.2026
19 Хуманно действат
18:32 12.03.2026
20 Дякон Унуфрий Араллампиев
Коментиран от #53
18:32 12.03.2026
21 Пич
Коментиран от #31
18:33 12.03.2026
23 Времето
18:33 12.03.2026
24 не можеше ли
18:33 12.03.2026
28 ТеА краварЕ..
18:38 12.03.2026
29 Наблюдател
18:40 12.03.2026
30 Направо си болезнено смешен!
До коментар #14 от "Направо е смешен":Да папагалиш тази т@потийка до припадък...🤣🤣🤣!
18:40 12.03.2026
31 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #21 от "Пич":Имаше кадри как го гасят с хеликоптери Голям КАШМЕР голям РЕЗИЛ
18:41 12.03.2026
32 Тук пише човек
Коментиран от #38
18:41 12.03.2026
33 Важното е,че...!
До коментар #25 от "Важно е":Заника ти е с оскубани ,,вежди",та да се плъзга,като ти влиза...!
18:42 12.03.2026
34 Мишел
Китай (ще) си пробват новите противокорабни ракети.
18:43 12.03.2026
35 Башаров и Петров
18:43 12.03.2026
36 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
И никакъв Шахед няма вина за това.
Малей... и този ще избяга в Индийски океан.
Но пък Рижото ПСЕ ще обяви, че е победил...
18:44 12.03.2026
37 1111
18:44 12.03.2026
38 ПРАВ СИ...!
До коментар #32 от "Тук пише човек":Виж следващият на твоят пост!
18:44 12.03.2026
39 Хи хи хи . Голям майтап !
Скоро краварите няма да имат самолетоносачи и да плашат със рях беззащитните народи за да ги ограбват !!!!! Тука много я объркаха в клякането .....иначе казано настъпиха яко мотоката със евреите които пък забраниха да се показва пораженията от бомбите на Иран !!!!
18:46 12.03.2026
40 Ехааааааа
18:48 12.03.2026
41 Бгг
18:49 12.03.2026
42 Ей тъй ще пушат всички кораби
18:50 12.03.2026
43 Гост
Е, нЕма начин да не ви повЕрвам!
Естествено, че е "небоен" инцидент! Най-вероятно задръстени тоалетни, че и Червено море от шубе претоварихте с ф.калии, явно натежали на коритото...
😅💩😅🤣💩
Коментиран от #55
18:51 12.03.2026
44 Фалшиви кадри и информация
До коментар #1 от "Последния Софиянец":заляха социалните мрежи след атаките на Иран. Стари видеа, манипулирани изображения и съдържание, генерирано с изкуствен интелект, се разпространяват в социалните мрежи като кадри от предполагаеми ирански удари срещу Израел или САЩ.
😂
Коментиран от #49, #54
18:52 12.03.2026
45 Оле Майкооо...
Чичо ще бере много ядове .
То и за другия самолетоносач не признаха че са го ударили , ама го влачиха на буксир .
18:52 12.03.2026
46 вУйчо
18:52 12.03.2026
47 Знам истинатаааа
18:54 12.03.2026
48 Крум
се била запалила уж някаква пералня ...
То хубаво ама чак да утепа двама моряка ?!!
А ранените колко са не се знае .
18:55 12.03.2026
49 Хахаха
До коментар #44 от "Фалшиви кадри и информация":Копейките се самозалъгват. Обаче не казват крайцера Москва кога ще приключи подводната си мисия
Коментиран от #52
18:55 12.03.2026
50 "Владимир Путин, президент"
18:55 12.03.2026
51 Дааам
До коментар #3 от "Путин":Точно като тия в завода за електроника в Брянск
18:55 12.03.2026
52 а бе ма мул
До коментар #49 от "Хахаха":Кво те бара тебе един стар крайцер ?
Двата самолетоносача за пет вагона пари излязоха от строя .
Коментиран от #60
18:56 12.03.2026
54 Хаха
До коментар #44 от "Фалшиви кадри и информация":Щом е така и иранците са "унищожени", що нещо не минават кораби и танкери през Ормузкия проток!
Може и ти да пробваш да минеш от там с лодка, рижия епщайнец каза че е "безопасно"! ВЕрвай му!
Коментиран от #58
18:56 12.03.2026
55 Вярваш, но ти си иска
До коментар #43 от "Гост":да не е така.:))) Самолетоносач не може да бъде уцелен, защото той първо е много далеч, второ -разполага със система за защита.
Коментиран от #66
18:56 12.03.2026
56 читател
18:57 12.03.2026
57 гръмнал чип на пералня
18:58 12.03.2026
58 Кой иска да
До коментар #54 от "Хаха":унищожава иранците и е заявявал такава цел. Никой. Вие съвсем се ошашавихте и се объркахте в ситуацията. :)
18:59 12.03.2026
59 Коста
Как да признаят , че е ОПРАСКАН от Иранска ракета или дрон ..НИКОГА !! хахаха
18:59 12.03.2026
60 Клоун
До коментар #52 от "а бе ма мул":Кви пет бе. Направо сто и пет. Рублоядите не знаят граници.
Коментиран от #64
18:59 12.03.2026
61 Xеми 3начи Bазелин
18:59 12.03.2026
62 Лятна ушанка
И децата знаят, че Форд зимата не пали...
19:00 12.03.2026
63 жалко
19:00 12.03.2026
64 да бе св и р чо
До коментар #60 от "Клоун":Колкото и да квичиш , все тая ! Самолетоносачите са извън строя .
19:01 12.03.2026
65 Жокера
19:02 12.03.2026
66 Гост
До коментар #55 от "Вярваш, но ти си иска":Да! И хутите мислят, като теб...
🚀♨️🚽💩🤣
19:02 12.03.2026
68 моряк от самолетоносач
19:04 12.03.2026
69 мдаа
19:04 12.03.2026
71 А БЕ МАСТАЦИ ,
19:05 12.03.2026
72 Хо-хо-хо!😂😂😂
19:05 12.03.2026