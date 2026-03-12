Пожар на борда! Двама моряци са ранени на самолетоносача „Джералд Форд“ в Червено море

Двама американски моряци са пострадали при пожар на борда на самолетоносача "Джералд Форд" съобщиха в четвъртък въоръжените сили на Съединените щати, цитирани от "Ройтерс".

По информация на американската армия инцидентът е небоен, а пострадалите моряци получават медицинска помощ. Състоянието им е стабилно и нараняванията не са животозастрашаващи.

В официално изявление се посочва, че пожарът не е нанесъл щети на енергийната и двигателната система на самолетоносача и корабът остава напълно боеспособен.

Самолетоносачът "Джералд Форд" в момента се намира в Червено море и участва в операции, свързани с конфликта около Иран.

Корабът е водещият съд от най-новия клас самолетоносачи на американските военноморски сили и играе ключова роля в разгръщането на американската военна мощ в региона. Инцидентът идва на фона на повишено напрежение в Близкия изток и активни военни операции на САЩ и съюзниците им срещу Иран.