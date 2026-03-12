Техеран: Тръмп лъже! Иранската армия не поставя мини в Ормузкия проток

Иран не поставя мини в Ормузкия проток, стратегически маршрут за преминаване на световния петрол, заяви днес пред Франс прес иранският заместник външен министър след обвинения на Вашингтон в този смисъл, пише БТА.
"Изобщо не е така. Това не е вярно", заяви Маджид Тахт Раванчи, помолен да коментира изявленията на американския президент Доналд Тръмп, който съобщи за удари по 28 ирански "кораба за миниране".
Макар преминаването на кораби през потока и до голяма степен да е блокирано от Иран, "някои страни" помолиха да го използват и "ние им съдействахме", увери министърът.
1 Питам:
Коментиран от #44
19:29 12.03.2026
2 Тръмпия
19:30 12.03.2026
3 Тръмп лъже
Лъже, че ще спре войната за 24 ч.
Лъже, че е победил.
Тръмп много лъже и се изхвърля.
Тръмп е фарфара
19:32 12.03.2026
4 хаха
Само кухоглавите пислямистки байганьовци се впечатляват от такива. Те и на оранжевия ПДФил му лижеха дирника преди година. "байдончо това, байдончо онова"...а сега квичат и смърдят наляво и надясно!
ХАХАХА
Коментиран от #6, #8
19:33 12.03.2026
5 Владимир Путин, президент
Коментиран от #54
19:34 12.03.2026
6 Аз пък не се впечатлявам от
До коментар #4 от "хаха":Голобрадко и Белинско, които лижат г...а на Тръмпоча.
19:35 12.03.2026
7 сащисан кравар
19:36 12.03.2026
8 Ние мисуим
До коментар #4 от "хаха":Ние мислим с главите си и оценяваме ситуацията и хората според действията и резултатите, а вие жълтопаветните розови понита сте сектанти. На вас ви е казано да лижете ъзът на урсулата и Бидоня и вие лижете, без значение какво правят и колко е малоумно всичко
19:36 12.03.2026
9 Ганчев
Коментиран от #22
19:37 12.03.2026
10 хаха
Да няма после ред сълзи, ред сополи като вместо 1 държава станат 3 или 4 на същата територия?
Да не забравите да бомбите и pissrael, че да ми стане още по густо! Може чак и съединените пдфилски щати да бомбардирате.
Коментиран от #17
19:38 12.03.2026
11 Цомчо Плюнката
19:38 12.03.2026
12 ?????
Минира се при пълна блокада, а иранците пропускат китайски и индийски танкери.
Днес са минали два индийски.
19:39 12.03.2026
13 Джендър Британия 🇬🇧🏳️🌈
това са хората в цял свят
Но когато си Джендър Транс Жена тогава си още по мразен и обсъждан публично войните са само един предекст за всички мерзости по света причинени от изроди наречени хора но когато си различен и не отговаряш на САЩ която е единствената британска колония днес 🇬🇧 те набелязва за Враг и Джендър и Британец или Британка ,но когато си им изгоден на САЩ си тъп ,това означава че всички хора или повечето поне са малоумни и тъпи хора защото стоят в наведена Г стойка
19:40 12.03.2026
14 демократ
19:40 12.03.2026
15 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
19:40 12.03.2026
16 иван
Коментиран от #19
19:41 12.03.2026
17 шамшал
До коментар #10 от "хаха":Малееей как ги изплаши персийците! Започнаха да си прибират мините с рибарски мрежи, лично аятолаха хвърля дънна!
19:41 12.03.2026
18 Да си копейка е Божие наказание
Коментиран от #28
19:41 12.03.2026
19 Джендър Британия 🇬🇧🏳️🌈
До коментар #16 от "иван":Иване дърпаш ли дудата
19:42 12.03.2026
20 стоян
19:43 12.03.2026
21 Mими Кучева🐕🦺
19:43 12.03.2026
22 ?????
До коментар #9 от "Ганчев":Да напомням ли за Дюнкерк където рибарските лодки и корабчета до голяма степен спасиха англичаните и французите.
Така че ако иранците мобилизират хиляди рибарски корабчета няма да е лесно да ги спрат.
Коментиран от #26, #27, #30, #33
19:43 12.03.2026
23 Смех с копейки
Коментиран от #35
19:49 12.03.2026
24 Хи хи хи
19:50 12.03.2026
25 Ехааааааа
19:51 12.03.2026
28 А да си дженд.....
До коментар #18 от "Да си копейка е Божие наказание":Е слава на бога !!!!!
19:52 12.03.2026
29 наблюдател
19:52 12.03.2026
30 дeмокpат
До коментар #22 от "?????":Дa ти eбaмaйкaтa гepманoфилcкa
19:52 12.03.2026
31 Карго 200
Авионосеца Дж. Буш с F-18 "Хорнер" на борда пътува към Иран.
19:53 12.03.2026
32 МАЛЯ ДОСТАВЯЙТЕ ГЪЗПАПИР
19:54 12.03.2026
33 ЪХЪ
До коментар #22 от "?????":От тук е много лесно да си акълна копейка?
19:54 12.03.2026
34 хАсанчо от прайда русофили
19:55 12.03.2026
36 Сатана Z
Но ....
„Пасианс“ на Израел в Близкия изток: Ако Иран падне, Ердоган ще бъде следващият „глобален убиец“, а Турция – държавата пария...
Точно това заключение може да се направи от изявлението на бившия израелски премиер Нафтали Бенет, който, между другото и в отговор на опитите на Турция да привлече подкрепата на Саудитска Арабия в противопоставянето си с израелците, заяви:
„...ако Турция се стреми да създаде коалиция срещу Израел, тогава Иран трябва да бъде следващата цел.“
Той е убеден, че инициативите на Ердоган представляват заплаха за сигурността на Израел.
19:56 12.03.2026
37 Ачо
19:58 12.03.2026
39 Курти
Коментиран от #45
20:02 12.03.2026
41 Тимур
20:03 12.03.2026
42 Вася ПроЛама
20:03 12.03.2026
43 Тимур
20:04 12.03.2026
44 дядо поп
До коментар #1 от "Питам:":Те и двамата са се научили да лъжат преди да се научат да говорят!
20:05 12.03.2026
45 Атина Палада
До коментар #39 от "Курти":Воят на копейките се чува чак в Гърция.Калимера.
Коментиран от #46
20:06 12.03.2026
46 Уникално
До коментар #45 от "Атина Палада":Си коя Атина Палада си. Веднъж си путинистка, веднъж си за цивилизацията
Коментиран от #47, #49
20:11 12.03.2026
47 Мъжката
До коментар #46 от "Уникално":Фалшивата.
20:13 12.03.2026
48 Смешник
Коментиран от #50
20:13 12.03.2026
49 Атина Палада
До коментар #46 от "Уникално":думкането на фентанил не те прави в цивилизацията, а обратно!
Коментиран от #52, #53
20:14 12.03.2026
50 604
До коментар #48 от "Смешник":смеят ли , всеки си натиска парцалките и кот каже шефъ. питай анатоли ако не вервъш
20:15 12.03.2026
51 хаха
джаф джаф ватенки?
20:18 12.03.2026
52 Уникално
До коментар #49 от "Атина Палада":Ти коя Атина Палада си? Веднъж си путинистка, веднъж си за цивилизацията
20:18 12.03.2026
53 Уникално
До коментар #49 от "Атина Палада":Не бе,не се обиждай,задавам нормален въпрос. Попадав на хаотични твои разсъждения и мисля,че някой друг ти ползва ника
20:20 12.03.2026
54 Смешник
До коментар #5 от "Владимир Путин, президент":Путин чак толкова не лъже Почти 25 процента от Украйна е освободили А в случая Киев за три дни там укронацистите под натиска на Джонсън го излъгаха да се оттегли а в последствие продължиха да воюват
Коментиран от #55
20:21 12.03.2026
55 Тимур
До коментар #54 от "Смешник":Изкърти тъпомера
20:25 12.03.2026
56 дядо дръмпи
20:30 12.03.2026
57 шопо
20:37 12.03.2026
58 Артилерист
Същият лъжлив подход използват и аверите на Тръмп от коалицията на желаещите. Урсула и компания обещаха невиждан прогрес на ЕС след отказа от руските енергийни източници и необятните възможности за "диверсификация" и най-вече на "зелената енергия". Спрени бяха атомни и топло централи и цялата енергийна надежда се тури буквално на вятъра!!!. Сега, след като ЕС изпадна в прогресираща криза, Урсула признава енергийната система политика за грешка! Е и каква е файдата от туй признание? За бг атлантическите пишман властници, които също се диверсифицираха сега няма да отваряме дума, щото енергийния провал е видим и без обяснения...
20:39 12.03.2026