Техеран: Тръмп лъже! Иранската армия не поставя мини в Ормузкия проток

12 Март, 2026 19:26 1 859 58

  • иран-
  • сащ-
  • ормузки проток-
  • персийски залив-
  • опек-
  • петрол-
  • природен газ-
  • маджид тахт раванчи

Това заяви днес пред Франс прес иранският заместник външен министър Маджид Тахт Раванчи след обвинения на Вашингтон в този смисъл

Техеран: Тръмп лъже! Иранската армия не поставя мини в Ормузкия проток - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Иран не поставя мини в Ормузкия проток, стратегически маршрут за преминаване на световния петрол, заяви днес пред Франс прес иранският заместник външен министър след обвинения на Вашингтон в този смисъл, пише БТА.

"Изобщо не е така. Това не е вярно", заяви Маджид Тахт Раванчи, помолен да коментира изявленията на американския президент Доналд Тръмп, който съобщи за удари по 28 ирански "кораба за миниране".

Макар преминаването на кораби през потока и до голяма степен да е блокирано от Иран, "някои страни" помолиха да го използват и "ние им съдействахме", увери министърът.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Питам:

    55 8 Отговор
    Да сте чули тръмпоча и минипроекцията му боко да са казали някога нещо вярно?

    Коментиран от #44

    19:29 12.03.2026

  • 2 Тръмпия

    40 6 Отговор
    Тръмпоча се провъзгласил за месия(това съвсем сериозно), но тогава дали да не му викаме Тръмпия. Обяснявали на краварския аскер, че отивал на война, за да предизвика апокалипсиса. Което само доказва една мъдра мисъл, че протестантството е войнстващ юдаизъм

    19:30 12.03.2026

  • 3 Тръмп лъже

    47 7 Отговор
    Лъже за ЯО. Иска петрола.
    Лъже, че ще спре войната за 24 ч.
    Лъже, че е победил.
    Тръмп много лъже и се изхвърля.
    Тръмп е фарфара

    19:32 12.03.2026

  • 4 хаха

    9 42 Отговор
    Направо се впечатлих какво бил казал някакъв брадат пислямист.

    Само кухоглавите пислямистки байганьовци се впечатляват от такива. Те и на оранжевия ПДФил му лижеха дирника преди година. "байдончо това, байдончо онова"...а сега квичат и смърдят наляво и надясно!

    ХАХАХА

    Коментиран от #6, #8

    19:33 12.03.2026

  • 5 Владимир Путин, президент

    5 38 Отговор
    И Путин лъжеше най-безобразно Киев за Два дня, Курск за Три, Все по плану, Мы еще не начинали, Пабеда за нами, пък никой му не дири сметка за нищо.

    Коментиран от #54

    19:34 12.03.2026

  • 6 Аз пък не се впечатлявам от

    22 6 Отговор

    До коментар #4 от "хаха":

    Голобрадко и Белинско, които лижат г...а на Тръмпоча.

    19:35 12.03.2026

  • 7 сащисан кравар

    31 4 Отговор
    Че то на Бай Дончо всичките му бизнеси включително и тези с войни са основани на тлъсти лъжи!

    19:36 12.03.2026

  • 8 Ние мисуим

    22 5 Отговор

    До коментар #4 от "хаха":

    Ние мислим с главите си и оценяваме ситуацията и хората според действията и резултатите, а вие жълтопаветните розови понита сте сектанти. На вас ви е казано да лижете ъзът на урсулата и Бидоня и вие лижете, без значение какво правят и колко е малоумно всичко

    19:36 12.03.2026

  • 9 Ганчев

    4 21 Отговор
    С какво ще го минират като останаха само с рибарски лодки?Това е за отбелязване.

    Коментиран от #22

    19:37 12.03.2026

  • 10 хаха

    5 25 Отговор
    Като искате да минирате, минирайте бе пислямисти брадати!
    Да няма после ред сълзи, ред сополи като вместо 1 държава станат 3 или 4 на същата територия?

    Да не забравите да бомбите и pissrael, че да ми стане още по густо! Може чак и съединените пдфилски щати да бомбардирате.

    Коментиран от #17

    19:38 12.03.2026

  • 11 Цомчо Плюнката

    10 12 Отговор
    Руският петрол пуска 3 пъти повече бензин от американският.

    19:38 12.03.2026

  • 12 ?????

    25 2 Отговор
    Няма логика да го минират.
    Минира се при пълна блокада, а иранците пропускат китайски и индийски танкери.
    Днес са минали два индийски.

    19:39 12.03.2026

  • 13 Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈

    3 6 Отговор
    Имало едно време ама времето се мени според хората а днес са бъгави прости злобни примитивни и страхливи
    това са хората в цял свят
    Но когато си Джендър Транс Жена тогава си още по мразен и обсъждан публично войните са само един предекст за всички мерзости по света причинени от изроди наречени хора но когато си различен и не отговаряш на САЩ която е единствената британска колония днес 🇬🇧 те набелязва за Враг и Джендър и Британец или Британка ,но когато си им изгоден на САЩ си тъп ,това означава че всички хора или повечето поне са малоумни и тъпи хора защото стоят в наведена Г стойка

    19:40 12.03.2026

  • 14 демократ

    7 9 Отговор
    Давирбамайкатагерманска

    19:40 12.03.2026

  • 15 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 9 Отговор
    are на бас , че съм пичага/от Факти?

    19:40 12.03.2026

  • 16 иван

    27 6 Отговор
    Американците и евреите този път се наиграха! Да бе мирно седяло, не би чудо видяло. От тук нататък задкулисието и котрола на америка над близкия изток е в свободно падане. Нящо няма да е същото за столетия напред. Няма бази, няма петродолар, няма контрол на котировките и разделяй и владей. А за еврите, ще е по-добре да се изнасят веднага от там. Бял ден няма да има за тях повече.

    Коментиран от #19

    19:41 12.03.2026

  • 17 шамшал

    9 3 Отговор

    До коментар #10 от "хаха":

    Малееей как ги изплаши персийците! Започнаха да си прибират мините с рибарски мрежи, лично аятолаха хвърля дънна!

    19:41 12.03.2026

  • 18 Да си копейка е Божие наказание

    3 15 Отговор
    Най-много гласове за възраждане има от Западна Европа и САЩ.

    Коментиран от #28

    19:41 12.03.2026

  • 19 Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈

    1 9 Отговор

    До коментар #16 от "иван":

    Иване дърпаш ли дудата

    19:42 12.03.2026

  • 20 стоян

    3 12 Отговор
    На мюслюманските кумунисти наречени ятоласи трябва да им унищожат дори и рибарските лодки за по сигурно срещу бъдещи атентати по кораби

    19:43 12.03.2026

  • 21 Mими Кучева🐕‍🦺

    10 1 Отговор
    Техеран лъже, Тръмпанзето е честно!🦍🦍🦍🥳🤣👍

    19:43 12.03.2026

  • 22 ?????

    9 1 Отговор

    До коментар #9 от "Ганчев":

    Да напомням ли за Дюнкерк където рибарските лодки и корабчета до голяма степен спасиха англичаните и французите.
    Така че ако иранците мобилизират хиляди рибарски корабчета няма да е лесно да ги спрат.

    Коментиран от #26, #27, #30, #33

    19:43 12.03.2026

  • 23 Смех с копейки

    1 10 Отговор
    Копейката със ИП сменячката включи плюсовете и минусите 🤣

    Коментиран от #35

    19:49 12.03.2026

  • 24 Хи хи хи

    10 1 Отговор
    Само за янките и пуделите им ще има знак стоп .....и бомба !!!!!

    19:50 12.03.2026

  • 25 Ехааааааа

    9 1 Отговор
    А тия които са помолили за да преминат са изгонили посланиците им КРАВИ !!

    19:51 12.03.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 А да си дженд.....

    6 1 Отговор

    До коментар #18 от "Да си копейка е Божие наказание":

    Е слава на бога !!!!!

    19:52 12.03.2026

  • 29 наблюдател

    8 2 Отговор
    От няколко дни интензивно над България в посока Персийския залив и обратно към Рамщайн сноват военни самолети C17. Това се случва дори в този момент. Тези самолети се ползват за превозване на танкове, жива сила или за медицинска евакуация. Понеже на този етап няма сухопътна операция, значи най-вероятно се превозват ранени или загинали. В базата Рамщайн се намира най-големият лазарет извън територията на САЩ. Нищо не твърдя, но може да се предположи, че към лазарета в Рамщайн се извозват ранени американски и израелски военни. Ако съм прав, значи жертвите са значително повече от тези 7, за които САЩ признават. Затова военните на самолетоносачите саботират операцията.

    19:52 12.03.2026

  • 30 дeмокpат

    3 7 Отговор

    До коментар #22 от "?????":

    Дa ти eбaмaйкaтa гepманoфилcкa

    19:52 12.03.2026

  • 31 Карго 200

    2 7 Отговор
    Трети американски самолетоносач със своята ударна група пътува към Иран.
    Авионосеца Дж. Буш с F-18 "Хорнер" на борда пътува към Иран.

    19:53 12.03.2026

  • 32 МАЛЯ ДОСТАВЯЙТЕ ГЪЗПАПИР

    8 4 Отговор
    На уса тюлените.

    19:54 12.03.2026

  • 33 ЪХЪ

    2 7 Отговор

    До коментар #22 от "?????":

    От тук е много лесно да си акълна копейка?

    19:54 12.03.2026

  • 34 хАсанчо от прайда русофили

    5 6 Отговор
    Господарите от ислямския халифат и русия,казаха ,че житата ще блеснат скоро

    19:55 12.03.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Сатана Z

    5 3 Отговор
    Бай Дончо лъжата я няма за нищо.
    Но ....

    „Пасианс“ на Израел в Близкия изток: Ако Иран падне, Ердоган ще бъде следващият „глобален убиец“, а Турция – държавата пария...

    Точно това заключение може да се направи от изявлението на бившия израелски премиер Нафтали Бенет, който, между другото и в отговор на опитите на Турция да привлече подкрепата на Саудитска Арабия в противопоставянето си с израелците, заяви:

    „...ако Турция се стреми да създаде коалиция срещу Израел, тогава Иран трябва да бъде следващата цел.“

    Той е убеден, че инициативите на Ердоган представляват заплаха за сигурността на Израел.

    19:56 12.03.2026

  • 37 Ачо

    2 8 Отговор
    Иранците говорят че бабичката на Хомейни е възможно да е възкръснала.Слязла от небето.

    19:58 12.03.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Курти

    4 7 Отговор
    Вече пета година бг копеите вият като сирени в Техеран

    Коментиран от #45

    20:02 12.03.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Тимур

    3 4 Отговор
    Корабплаватето не е блокирано от Иран, те и не могат. Самия проток е широк 80 км. Иран просто плаши. Корабоплаватето се блокира от застрахователите на кораби, които вдигнаха застраховките точно с 1000%, това на практика е блокажа

    20:03 12.03.2026

  • 42 Вася ПроЛама

    0 4 Отговор
    мъъъъъ, нъл потапяха миноносци, пахахахахахахахахаххя кой разбрал, разбрал

    20:03 12.03.2026

  • 43 Тимур

    3 6 Отговор
    Корабплаватето не е блокирано от Иран, те и не могат. Самия проток е широк 80 км. Иран просто плаши. Корабоплаватето се блокира от застрахователите на кораби, които вдигнаха застраховките точно с 1000%, това на практика е блокажа

    20:04 12.03.2026

  • 44 дядо поп

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Питам:":

    Те и двамата са се научили да лъжат преди да се научат да говорят!

    20:05 12.03.2026

  • 45 Атина Палада

    4 5 Отговор

    До коментар #39 от "Курти":

    Воят на копейките се чува чак в Гърция.Калимера.

    Коментиран от #46

    20:06 12.03.2026

  • 46 Уникално

    1 0 Отговор

    До коментар #45 от "Атина Палада":

    Си коя Атина Палада си. Веднъж си путинистка, веднъж си за цивилизацията

    Коментиран от #47, #49

    20:11 12.03.2026

  • 47 Мъжката

    1 1 Отговор

    До коментар #46 от "Уникално":

    Фалшивата.

    20:13 12.03.2026

  • 48 Смешник

    5 1 Отговор
    Нормално е за Тръмп да лъже Той и за убийството на ученичките излъга кано прехвърли вината на Иран Лошото е че западните и нашите медии вземат думите му за чиста монета

    Коментиран от #50

    20:13 12.03.2026

  • 49 Атина Палада

    0 2 Отговор

    До коментар #46 от "Уникално":

    думкането на фентанил не те прави в цивилизацията, а обратно!

    Коментиран от #52, #53

    20:14 12.03.2026

  • 50 604

    3 0 Отговор

    До коментар #48 от "Смешник":

    смеят ли , всеки си натиска парцалките и кот каже шефъ. питай анатоли ако не вервъш

    20:15 12.03.2026

  • 51 хаха

    2 2 Отговор
    Масовите удари от среден обсег в Украйна продължават, като кадри от снощи показват успешни удари по руски С-300В, зенитно-ракетна система „Тор“, горивен влак и позиции, принадлежащи на звеното за безпилотни летателни апарати „Рубикон“.

    джаф джаф ватенки?

    20:18 12.03.2026

  • 52 Уникално

    0 0 Отговор

    До коментар #49 от "Атина Палада":

    Ти коя Атина Палада си? Веднъж си путинистка, веднъж си за цивилизацията

    20:18 12.03.2026

  • 53 Уникално

    0 0 Отговор

    До коментар #49 от "Атина Палада":

    Не бе,не се обиждай,задавам нормален въпрос. Попадав на хаотични твои разсъждения и мисля,че някой друг ти ползва ника

    20:20 12.03.2026

  • 54 Смешник

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Владимир Путин, президент":

    Путин чак толкова не лъже Почти 25 процента от Украйна е освободили А в случая Киев за три дни там укронацистите под натиска на Джонсън го излъгаха да се оттегли а в последствие продължиха да воюват

    Коментиран от #55

    20:21 12.03.2026

  • 55 Тимур

    0 1 Отговор

    До коментар #54 от "Смешник":

    Изкърти тъпомера

    20:25 12.03.2026

  • 56 дядо дръмпи

    1 0 Отговор
    кой има сметка от затворена теснина и от липса на петрол към китай ,южна кореа ,виетнам ...най вече китай и .......кой печели парата!Лудия му гледах мутрата увеличена не е цвете..........вече капилярите се пукат и колкото да го играе младеж........оная с косата чака зад ъгъла........

    20:30 12.03.2026

  • 57 шопо

    0 0 Отговор
    общото м/у дони и вова е службата им в ползу ной

    20:37 12.03.2026

  • 58 Артилерист

    0 0 Отговор
    Тръмп лъже постоянно. При него няма и най-проста последователност. Той нахалстваше за Нобел за мир с претенцията, че бил спрял 8 войни, а всъщност се оказва, че той ги е разпалил. Но най-циничната му проява е, че на два пъти вече напада Иран. Първия път изби брутално 40 знакови ирански учени и семействата им и парадно обяви на всеослушание, че с иранската ядрена програма е приключено. Но сега използва същия претекст отново да нападне тази независима държава. Само кръгли идиоти може повече да вярват на Тръмп.
    Същият лъжлив подход използват и аверите на Тръмп от коалицията на желаещите. Урсула и компания обещаха невиждан прогрес на ЕС след отказа от руските енергийни източници и необятните възможности за "диверсификация" и най-вече на "зелената енергия". Спрени бяха атомни и топло централи и цялата енергийна надежда се тури буквално на вятъра!!!. Сега, след като ЕС изпадна в прогресираща криза, Урсула признава енергийната система политика за грешка! Е и каква е файдата от туй признание? За бг атлантическите пишман властници, които също се диверсифицираха сега няма да отваряме дума, щото енергийния провал е видим и без обяснения...

    20:39 12.03.2026

