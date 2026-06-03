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Порошенко: Украйна трябва да се възползва от възможността и да прекрати войната точно сега
  Тема: Украйна

Порошенко: Украйна трябва да се възползва от възможността и да прекрати войната точно сега

3 Юни, 2026 06:06, обновена 3 Юни, 2026 06:12 1 633 16

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  • война

Киев, Москва, Европа и САЩ трябва да са на масата за преговори, заяви бившият украински президент

Порошенко: Украйна трябва да се възползва от възможността и да прекрати войната точно сега - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украйна трябва да положи огромни усилия и да се възползва от настоящата възможност, за да прекрати конфликта с Русия „точно сега“, заяви бившият украински президент и лидер на партията „Европейска солидарност“ Петро Порошенко в интервю за Kyiv Post.

„Определено трябва да положим огромни усилия, за да се възползваме от настоящата възможност и да спрем войната точно сега. Под „точно сега“ нямам предвид в рамките на три години, не следващия март, а възможно най-скоро. За да направим това, се нуждаем от план, фокус, решителност и надеждни партньори“, каза той.

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Порошенко също така подчерта, че Украйна, Русия, Европа и Съединените щати трябва да са на масата за преговори. Той добави, че преговорите трябва да започнат, когато конфликтът „поне е преустановен, ако не е напълно прекратен“.

Относно това, от което се нуждае Украйна, за да живее „в сигурност и увереност“, Порошенко отговори кратко: „Членството на Украйна в ЕС и НАТО“.

На 2 юни прессекретарят на руския президент заяви, че преговорите по украинския конфликт остават на пауза, но Москва поддържа контакти с Вашингтон чрез съществуващите канали. Путин преди това беше заявил: „Някои контакти, няма да го крия, се поддържат. Но няма преговори“, заяви той.

През май Путин заяви, че украинският конфликт е към своя край. „Мисля, че е към своя край, но все още е сериозен въпрос“, каза той по време на пресконференция на 9 май. По-късно президентът на САЩ Доналд Тръмп изрази подобно мнение.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Гост

    23 7 Отговор
    Как ще я спре, сега на Зеления му е добре да прибира милиардите от Урсула и да строят незаконни комплекси по морето, украинските труженички да си пекат пипето.

    Коментиран от #4

    06:16 03.06.2026

  • 3 Аз съм против

    15 3 Отговор
    Продължавайте да се самоунищожавате до последния. Малко ви остава

    06:17 03.06.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 ФИЛИП ГЕОРГИЕВ

    15 5 Отговор
    УKPO-ФAШИCTИТЕ ДА БЯХА ПОДПИСАЛИ ПРИМИРИЕ ДОСЕГА . ПРИМИРИЕ СЛЕД ПАДАНЕТО НА OДEСА. 🤣🤣🤣

    Коментиран от #11

    06:21 03.06.2026

  • 6 Така е, затова и не трябва да правиш

    7 3 Отговор

    До коментар #1 от "Путин бил мислил":

    опити да изказваш мнения тук.

    06:31 03.06.2026

  • 7 Същия кат нашия чорап

    6 9 Отговор
    Как така Украйна да я прекрати, тя се опитва вече пета година. Като се изнесат руснаците и спрат да стрелят войната е свършила

    06:35 03.06.2026

  • 8 този

    11 3 Отговор
    е от пречиствателна станция и целия е чист и дава насоки..защо точно сега трябва да спре войната..няма лошо..а през 2022г...когато условията бяха много по-добри...не си припомням че казваше нещо за мир...а раздаваше в Киев оръжие на сульо и пульо..интернет всичко помни..

    06:38 03.06.2026

  • 9 Никакво

    9 3 Отговор
    НАТО ,никакъв ЕС за Украйна !

    06:41 03.06.2026

  • 10 Механик

    5 1 Отговор
    Зеля! Сдавай ся!
    подпис: Потрошенко

    06:42 03.06.2026

  • 11 Хм...

    2 7 Отговор

    До коментар #5 от "ФИЛИП ГЕОРГИЕВ":

    Не трябваше ли до Киев за 3 дни. Защо се примиеяваш само с Одеса? Дсже до Лисабон може да стигнат и тогава примирие.

    06:44 03.06.2026

  • 12 параша

    13 2 Отговор
    точно заради евросолидалност започнахте да трепете хора в Донбас още през 2014...после КРИМ..защо искахте бази на НАТО на острова и да не пропуснем биолаборатории по цялата укройна..Сега вече ще ви превъзпитават със сила, труд и хапчета..Нещо порошенко стана нервен..да не би руснаци удрят неговите предприятия и той горкия прави сметка без кръчмаря..

    06:45 03.06.2026

  • 13 Лопата Орешник

    10 2 Отговор
    Тоя не е особено адекватен!! Кво членство в НАТО го гони? Не схвана ли , че точно заради това започна всичко?! 404 никога няма да бъде в НАТО! Никога!! Не може Русия да членува в НАТО, с 404 е просто руска територия!

    06:51 03.06.2026

  • 14 Хмм

    11 2 Отговор
    Порошенко започна войната, той започна обстрела на Донбас с думите - нашите деца ще ходят на училище, а вашите ще се крият в мазетата, нашите ше получават пенсии, а вашите не, между другото той е етнически българин, роден е в Болград, завършил е Болградската гимназия, първите му две деца носят имената на родителите му, типична българска традиция, другите две не носят имената на родителите на жена му, защото е украинка, внукът му носи неговото име

    06:51 03.06.2026

  • 15 666

    5 1 Отговор
    ИМАХТЕ 4 Г. НА СРЕЩИТЕ В ИСТАНБУЛ. СЕГА Е КЪСНО.

    07:02 03.06.2026

  • 16 Абсолютен нонсенс

    1 0 Отговор
    Украйна и НАТО. Ще видите мир на куково лято.

    07:30 03.06.2026