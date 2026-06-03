Порошенко: Украйна трябва да се възползва от възможността и да прекрати войната точно сега

Украйна трябва да положи огромни усилия и да се възползва от настоящата възможност, за да прекрати конфликта с Русия „точно сега“, заяви бившият украински президент и лидер на партията „Европейска солидарност“ Петро Порошенко в интервю за Kyiv Post.
„Определено трябва да положим огромни усилия, за да се възползваме от настоящата възможност и да спрем войната точно сега. Под „точно сега“ нямам предвид в рамките на три години, не следващия март, а възможно най-скоро. За да направим това, се нуждаем от план, фокус, решителност и надеждни партньори“, каза той.
Порошенко също така подчерта, че Украйна, Русия, Европа и Съединените щати трябва да са на масата за преговори. Той добави, че преговорите трябва да започнат, когато конфликтът „поне е преустановен, ако не е напълно прекратен“.
Относно това, от което се нуждае Украйна, за да живее „в сигурност и увереност“, Порошенко отговори кратко: „Членството на Украйна в ЕС и НАТО“.
На 2 юни прессекретарят на руския президент заяви, че преговорите по украинския конфликт остават на пауза, но Москва поддържа контакти с Вашингтон чрез съществуващите канали. Путин преди това беше заявил: „Някои контакти, няма да го крия, се поддържат. Но няма преговори“, заяви той.
През май Путин заяви, че украинският конфликт е към своя край. „Мисля, че е към своя край, но все още е сериозен въпрос“, каза той по време на пресконференция на 9 май. По-късно президентът на САЩ Доналд Тръмп изрази подобно мнение.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Гост
Коментиран от #4
06:16 03.06.2026
3 Аз съм против
06:17 03.06.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 ФИЛИП ГЕОРГИЕВ
Коментиран от #11
06:21 03.06.2026
6 Така е, затова и не трябва да правиш
До коментар #1 от "Путин бил мислил":опити да изказваш мнения тук.
06:31 03.06.2026
7 Същия кат нашия чорап
06:35 03.06.2026
8 този
06:38 03.06.2026
9 Никакво
06:41 03.06.2026
10 Механик
подпис: Потрошенко
06:42 03.06.2026
11 Хм...
До коментар #5 от "ФИЛИП ГЕОРГИЕВ":Не трябваше ли до Киев за 3 дни. Защо се примиеяваш само с Одеса? Дсже до Лисабон може да стигнат и тогава примирие.
06:44 03.06.2026
12 параша
06:45 03.06.2026
13 Лопата Орешник
06:51 03.06.2026
14 Хмм
06:51 03.06.2026
15 666
07:02 03.06.2026
16 Абсолютен нонсенс
07:30 03.06.2026