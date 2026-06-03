Порошенко: Украйна трябва да се възползва от възможността и да прекрати войната точно сега

Украйна трябва да положи огромни усилия и да се възползва от настоящата възможност, за да прекрати конфликта с Русия „точно сега“, заяви бившият украински президент и лидер на партията „Европейска солидарност“ Петро Порошенко в интервю за Kyiv Post.

„Определено трябва да положим огромни усилия, за да се възползваме от настоящата възможност и да спрем войната точно сега. Под „точно сега“ нямам предвид в рамките на три години, не следващия март, а възможно най-скоро. За да направим това, се нуждаем от план, фокус, решителност и надеждни партньори“, каза той.

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Порошенко също така подчерта, че Украйна, Русия, Европа и Съединените щати трябва да са на масата за преговори. Той добави, че преговорите трябва да започнат, когато конфликтът „поне е преустановен, ако не е напълно прекратен“.

Относно това, от което се нуждае Украйна, за да живее „в сигурност и увереност“, Порошенко отговори кратко: „Членството на Украйна в ЕС и НАТО“.

На 2 юни прессекретарят на руския президент заяви, че преговорите по украинския конфликт остават на пауза, но Москва поддържа контакти с Вашингтон чрез съществуващите канали. Путин преди това беше заявил: „Някои контакти, няма да го крия, се поддържат. Но няма преговори“, заяви той.

През май Путин заяви, че украинският конфликт е към своя край. „Мисля, че е към своя край, но все още е сериозен въпрос“, каза той по време на пресконференция на 9 май. По-късно президентът на САЩ Доналд Тръмп изрази подобно мнение.