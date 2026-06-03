Politico: Унгария оттегля ветото си върху възстановяването на разходите от ЕС за оръжия, доставени на Украйна

Усилията на новото унгарско правителство за затопляне на отношенията с Брюксел биха могли да проправят пътя за милиарди евро възстановяване на средства за военна помощ за Украйна, съобщава Politico.

Изданието съобщи, че унгарският кабинет, воден от премиера Петер Мадяр, е оттеглил ветото си върху частичното възстановяване на разходите на страните от ЕС за оръжия, които те изпращат на Киев, слагайки край на двугодишната блокада, наложена от предишното правителство на Виктор Орбан.

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Служител, присъстващ в залата по това време, каза пред изданието, че унгарският посланик в Комисията по политически въпроси и сигурност, органът на Съвета, който наблюдава политиката за сигурност и отбрана, е обявил промяната в политиката в понеделник, 1 юни. Статията добавя, че това решение е потвърдено от още петима дипломати от ЕС.

В него се обяснява, че Европейският фонд за мир е извънбюджетен механизъм за финансиране от ЕС, който възстановява на страните приблизително 40% от разходите за оръжия, които изпращат на Украйна, от собствените им средства. запаси.

Тъй като решенията относно Европейския фонд за мир се вземат с единодушие между държавите членки, Унгария успя да блокира този механизъм в рамките на процеса на вземане на решения във външната политика на ЕС.

Според публикацията това е довело до просрочени задължения за възстановяване на над 40 милиарда евро, което е разгневило големи страни донори като Германия и Нидерландия.

Освен това ЕС е трябвало да намери заобиколни решения, за да осигури непрекъснатите доставки на жизненоважни оръжия и боеприпаси за Украйна по време на периода на максимална заплаха от руските войски.

Публикацията предполага, че промяната на позицията на Маджар е част от по-широки усилия за възстановяване на отношенията с ЕС, НАТО и Украйна.

В петък Унгария постигна споразумение с Европейската комисия за освобождаване на 16,4 милиарда евро от замразени средства от ЕС през следващите месеци.

Освен това Унгария започва преговори с Украйна относно правата на етническото унгарско малцинство в тази страна и се отказа от противопоставянето си на заем от ЕС за Киев в размер на 90 милиарда евро. Страната също така сигнализира, че ще се откаже от дългогодишното си противопоставяне на стремежите на Украйна за членство в ЕС.

„Премахването на ветото на EPF ще бъде положително подсилване за онези държави членки, които са оказали най-голяма подкрепа на Украйна. Сега те най-накрая ще получат някакво обезщетение, което също ще направи тежестта по-равномерно разпределена“, каза дипломат от ЕС, който пожела да остане анонимен.

Сега страните ще трябва да обсъдят нови критерии за използване на средствата - дали да върнат възстановяването в националните бюджети или да го насочат към допълнителна подкрепа за Украйна.

Изданието добавя, че те ще трябва да решат и дали да запазят настоящия процент на възстановяване – около 40% от цената на оръжията – и как да рефинансират Европейския фонд за отбрана (EPF).

Очаква се тези въпроси, свързани с EPF, да бъдат обсъдени на неформална среща на министрите на отбраната на ЕС, която ще се проведе следващата седмица в Кипър.

„Киев също е заинтересован тези средства да бъдат използвани за закупуване на допълнителни оръжия“, се казва в статията.