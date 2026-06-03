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Politico: Унгария оттегля ветото си върху възстановяването на разходите от ЕС за оръжия, доставени на Украйна
  Тема: Украйна

Politico: Унгария оттегля ветото си върху възстановяването на разходите от ЕС за оръжия, доставени на Украйна

3 Юни, 2026 05:48, обновена 3 Юни, 2026 05:55 1 276 24

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  • вето-
  • мадяр

Така се слага край на двугодишната блокада, наложена от предишното правителство на Виктор Орбан

Politico: Унгария оттегля ветото си върху възстановяването на разходите от ЕС за оръжия, доставени на Украйна - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Усилията на новото унгарско правителство за затопляне на отношенията с Брюксел биха могли да проправят пътя за милиарди евро възстановяване на средства за военна помощ за Украйна, съобщава Politico.

Изданието съобщи, че унгарският кабинет, воден от премиера Петер Мадяр, е оттеглил ветото си върху частичното възстановяване на разходите на страните от ЕС за оръжия, които те изпращат на Киев, слагайки край на двугодишната блокада, наложена от предишното правителство на Виктор Орбан.

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Служител, присъстващ в залата по това време, каза пред изданието, че унгарският посланик в Комисията по политически въпроси и сигурност, органът на Съвета, който наблюдава политиката за сигурност и отбрана, е обявил промяната в политиката в понеделник, 1 юни. Статията добавя, че това решение е потвърдено от още петима дипломати от ЕС.

В него се обяснява, че Европейският фонд за мир е извънбюджетен механизъм за финансиране от ЕС, който възстановява на страните приблизително 40% от разходите за оръжия, които изпращат на Украйна, от собствените им средства. запаси.

Тъй като решенията относно Европейския фонд за мир се вземат с единодушие между държавите членки, Унгария успя да блокира този механизъм в рамките на процеса на вземане на решения във външната политика на ЕС.

Според публикацията това е довело до просрочени задължения за възстановяване на над 40 милиарда евро, което е разгневило големи страни донори като Германия и Нидерландия.

Освен това ЕС е трябвало да намери заобиколни решения, за да осигури непрекъснатите доставки на жизненоважни оръжия и боеприпаси за Украйна по време на периода на максимална заплаха от руските войски.

Публикацията предполага, че промяната на позицията на Маджар е част от по-широки усилия за възстановяване на отношенията с ЕС, НАТО и Украйна.

В петък Унгария постигна споразумение с Европейската комисия за освобождаване на 16,4 милиарда евро от замразени средства от ЕС през следващите месеци.

Освен това Унгария започва преговори с Украйна относно правата на етническото унгарско малцинство в тази страна и се отказа от противопоставянето си на заем от ЕС за Киев в размер на 90 милиарда евро. Страната също така сигнализира, че ще се откаже от дългогодишното си противопоставяне на стремежите на Украйна за членство в ЕС.

„Премахването на ветото на EPF ще бъде положително подсилване за онези държави членки, които са оказали най-голяма подкрепа на Украйна. Сега те най-накрая ще получат някакво обезщетение, което също ще направи тежестта по-равномерно разпределена“, каза дипломат от ЕС, който пожела да остане анонимен.

Сега страните ще трябва да обсъдят нови критерии за използване на средствата - дали да върнат възстановяването в националните бюджети или да го насочат към допълнителна подкрепа за Украйна.

Изданието добавя, че те ще трябва да решат и дали да запазят настоящия процент на възстановяване – около 40% от цената на оръжията – и как да рефинансират Европейския фонд за отбрана (EPF).

Очаква се тези въпроси, свързани с EPF, да бъдат обсъдени на неформална среща на министрите на отбраната на ЕС, която ще се проведе следващата седмица в Кипър.

„Киев също е заинтересован тези средства да бъдат използвани за закупуване на допълнителни оръжия“, се казва в статията.


Унгария
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мдаммм

    10 41 Отговор
    Дойде им акъла на маджарите,ама май нашия улетя с льотчика?

    Коментиран от #3

    05:59 03.06.2026

  • 2 Удри!

    11 24 Отговор
    В Раша вече няма безопасно място.Няма нет,няма бензин.Няма и да има.

    Коментиран от #5

    06:09 03.06.2026

  • 3 Хубаво е че на

    24 7 Отговор

    До коментар #1 от "Мдаммм":

    Украйна все още не и идва акъла и продължават да я бият като маче у дирек.
    Зелето малко се е ошашкал но така и няма да му дойде акъла до края.

    06:12 03.06.2026

  • 4 Наредиха

    22 7 Отговор
    Урсулите Наредиха изборите в Унгария и си сложиха предателя за да потъне и единствената държава в европа чиито ръководител Виктор Орбан не се продаде и мислеше за народа си!

    Коментиран от #11, #13, #19, #23

    06:13 03.06.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Анонимен

    15 2 Отговор
    Накрая пише, че се мисли как да се рефинансира този изпразване от съдържание фонд!

    06:22 03.06.2026

  • 8 Кака Мара

    4 1 Отговор
    Много хубав тоз Петьо Унгарския на снимката.

    06:24 03.06.2026

  • 9 копейка с чалма

    3 6 Отговор
    Ние сме лесни.
    След всяка наша война получаваме
    хуманитарна помощ от краварите.

    06:28 03.06.2026

  • 10 България

    9 4 Отговор
    Проверих, каква "помощ" е предоставила България на Украйна - каски и бинтове. Това е помощта.
    Оръжията са ни ги платили, тоест сме ги продали.

    Значи тук яко ни лъжат и ни промиват мозъците, че сме били давали, а всъщност нашите продажници продават.

    06:31 03.06.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Колективен руски крепостен

    5 5 Отговор
    Защо живеем по-зле от Папуа Нова Гвинея?

    Коментиран от #14

    06:34 03.06.2026

  • 13 Трол

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Наредиха":

    Ядеш ли руски кuреве?

    06:35 03.06.2026

  • 14 СЕВЕРНО КОРЕЙСКИ РОБ

    5 4 Отговор

    До коментар #12 от "Колективен руски крепостен":

    Руснаците живеят по

    Зле и от СЕВЕРНА КОРЕЯ

    ФАКТ

    06:41 03.06.2026

  • 15 А КУПЕЙКИТЕ ИЗДЪНЕНИ

    3 4 Отговор
    Ни Уверяваха

    Че Мадяр и Орбан

    Играели заедно

    Били излъгали Европа

    Хахахахаха

    Няма по ПРОЗЗТИ ПАРЧЕТА ОТ КУПЕЙКИТЕ.

    06:43 03.06.2026

  • 16 Отдавна

    8 0 Отговор

    До коментар #11 от "Българин":

    нямаме банки. А БНБ е филиал на ЕЦБ. Нямаме право да имаме банки и валута. Пари ни се отпускат срещу реформи диктувани от вън. Това ни прави още по-вече зависими.

    06:47 03.06.2026

  • 17 Наблюдател

    5 0 Отговор
    Марионетки от всички страни...
    Навеждайте се и казвайте "Да" още преди да са ви попитали.

    06:50 03.06.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 ТРЪМП И ПУТИН

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "Наредиха":

    Се опитаха
    Да си запазят ОРБАН
    като Троянския Кон
    Но
    УНГАРЦИТЕ СА МЪДРИ .

    Набутаха го На ОРБАН ТЪПАНА

    06:54 03.06.2026

  • 20 Факти

    2 5 Отговор
    Зеленски и с блокирана помощ думкаше Путин, а сега направо ще го смачка. Слава на героите.

    06:54 03.06.2026

  • 21 Боби

    1 2 Отговор
    Малиии, има да врешят БГ ушанките сега, цяла сутрин 😆😬😂

    07:00 03.06.2026

  • 22 Боги

    0 0 Отговор
    Ветото са го оттеглили, но те, унгарците пари няма да дават, хитряги са, а?

    07:03 03.06.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Танто за танто

    1 0 Отговор
    Унгарците си знаят сметката, изтъргуваха връщането на милиардите срещу оттеглянето на ветото. Сега Германия и Нидерландия ще си поделят 40 милиарда. От това Европа няма да стане по-сигурно място. Упорито вървим към 3СВ. Още няколко години глупости и сме там.

    07:12 03.06.2026

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