Politico: Унгария оттегля ветото си върху възстановяването на разходите от ЕС за оръжия, доставени на Украйна

Усилията на новото унгарско правителство за затопляне на отношенията с Брюксел биха могли да проправят пътя за милиарди евро възстановяване на средства за военна помощ за Украйна, съобщава Politico.
Изданието съобщи, че унгарският кабинет, воден от премиера Петер Мадяр, е оттеглил ветото си върху частичното възстановяване на разходите на страните от ЕС за оръжия, които те изпращат на Киев, слагайки край на двугодишната блокада, наложена от предишното правителство на Виктор Орбан.
Служител, присъстващ в залата по това време, каза пред изданието, че унгарският посланик в Комисията по политически въпроси и сигурност, органът на Съвета, който наблюдава политиката за сигурност и отбрана, е обявил промяната в политиката в понеделник, 1 юни. Статията добавя, че това решение е потвърдено от още петима дипломати от ЕС.
В него се обяснява, че Европейският фонд за мир е извънбюджетен механизъм за финансиране от ЕС, който възстановява на страните приблизително 40% от разходите за оръжия, които изпращат на Украйна, от собствените им средства. запаси.
Тъй като решенията относно Европейския фонд за мир се вземат с единодушие между държавите членки, Унгария успя да блокира този механизъм в рамките на процеса на вземане на решения във външната политика на ЕС.
Според публикацията това е довело до просрочени задължения за възстановяване на над 40 милиарда евро, което е разгневило големи страни донори като Германия и Нидерландия.
Освен това ЕС е трябвало да намери заобиколни решения, за да осигури непрекъснатите доставки на жизненоважни оръжия и боеприпаси за Украйна по време на периода на максимална заплаха от руските войски.
Публикацията предполага, че промяната на позицията на Маджар е част от по-широки усилия за възстановяване на отношенията с ЕС, НАТО и Украйна.
В петък Унгария постигна споразумение с Европейската комисия за освобождаване на 16,4 милиарда евро от замразени средства от ЕС през следващите месеци.
Освен това Унгария започва преговори с Украйна относно правата на етническото унгарско малцинство в тази страна и се отказа от противопоставянето си на заем от ЕС за Киев в размер на 90 милиарда евро. Страната също така сигнализира, че ще се откаже от дългогодишното си противопоставяне на стремежите на Украйна за членство в ЕС.
„Премахването на ветото на EPF ще бъде положително подсилване за онези държави членки, които са оказали най-голяма подкрепа на Украйна. Сега те най-накрая ще получат някакво обезщетение, което също ще направи тежестта по-равномерно разпределена“, каза дипломат от ЕС, който пожела да остане анонимен.
Сега страните ще трябва да обсъдят нови критерии за използване на средствата - дали да върнат възстановяването в националните бюджети или да го насочат към допълнителна подкрепа за Украйна.
Изданието добавя, че те ще трябва да решат и дали да запазят настоящия процент на възстановяване – около 40% от цената на оръжията – и как да рефинансират Европейския фонд за отбрана (EPF).
Очаква се тези въпроси, свързани с EPF, да бъдат обсъдени на неформална среща на министрите на отбраната на ЕС, която ще се проведе следващата седмица в Кипър.
„Киев също е заинтересован тези средства да бъдат използвани за закупуване на допълнителни оръжия“, се казва в статията.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мдаммм
Коментиран от #3
05:59 03.06.2026
2 Удри!
Коментиран от #5
06:09 03.06.2026
3 Хубаво е че на
До коментар #1 от "Мдаммм":Украйна все още не и идва акъла и продължават да я бият като маче у дирек.
Зелето малко се е ошашкал но така и няма да му дойде акъла до края.
06:12 03.06.2026
4 Наредиха
Коментиран от #11, #13, #19, #23
06:13 03.06.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Анонимен
06:22 03.06.2026
8 Кака Мара
06:24 03.06.2026
9 копейка с чалма
След всяка наша война получаваме
хуманитарна помощ от краварите.
06:28 03.06.2026
10 България
Оръжията са ни ги платили, тоест сме ги продали.
Значи тук яко ни лъжат и ни промиват мозъците, че сме били давали, а всъщност нашите продажници продават.
06:31 03.06.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Колективен руски крепостен
Коментиран от #14
06:34 03.06.2026
13 Трол
До коментар #4 от "Наредиха":Ядеш ли руски кuреве?
06:35 03.06.2026
14 СЕВЕРНО КОРЕЙСКИ РОБ
До коментар #12 от "Колективен руски крепостен":Руснаците живеят по
Зле и от СЕВЕРНА КОРЕЯ
ФАКТ
06:41 03.06.2026
15 А КУПЕЙКИТЕ ИЗДЪНЕНИ
Че Мадяр и Орбан
Играели заедно
Били излъгали Европа
Хахахахаха
Няма по ПРОЗЗТИ ПАРЧЕТА ОТ КУПЕЙКИТЕ.
06:43 03.06.2026
16 Отдавна
До коментар #11 от "Българин":нямаме банки. А БНБ е филиал на ЕЦБ. Нямаме право да имаме банки и валута. Пари ни се отпускат срещу реформи диктувани от вън. Това ни прави още по-вече зависими.
06:47 03.06.2026
17 Наблюдател
Навеждайте се и казвайте "Да" още преди да са ви попитали.
06:50 03.06.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 ТРЪМП И ПУТИН
До коментар #4 от "Наредиха":Се опитаха
Да си запазят ОРБАН
като Троянския Кон
Но
УНГАРЦИТЕ СА МЪДРИ .
Набутаха го На ОРБАН ТЪПАНА
06:54 03.06.2026
20 Факти
06:54 03.06.2026
21 Боби
07:00 03.06.2026
22 Боги
07:03 03.06.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Танто за танто
07:12 03.06.2026