Новини
Спорт »
Моторни спортове »
Отмениха официално състезанията в Бахрейн и Саудитска Арабия

15 Март, 2026 07:31

  • бахрейн-
  • саудитска арабия-
  • формула 1-
  • спорт

Решението беше оповестено от ръководството на шампионата

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Формула 1 официално отмени предстоящите състезания в Бахрейн и Саудитска Арабия, които бяха заложени в календара за месец април. Решението беше оповестено от ръководството на шампионата, като основната причина е ескалиращият военен конфликт с Иран, който прави провеждането на стартовете в региона невъзможно от гледна точка на сигурността.

Президентът и главен изпълнителен директор на Формула 1 Стефано Доменикали подчерта, че макар и трудно, това е единственото правилно решение в настоящата ситуация. "Макар това да беше трудно решение, за съжаление то е правилното на този етап, като се има предвид настоящата ситуация в региона. Очакваме с нетърпение да се върнем при нашите партньори веднага щом обстоятелствата позволят“, заяви той.

Според новия график Гран при на Бахрейн (12 април) и Гран при на Саудитска Арабия (19 април) отпадат от априлската програма. Организаторите избегнаха окончателното използване на термина "отмяна“, което оставя отворена врата за евентуално пренасрочване по-късно през 2026 година. Ако това не се случи, сезонът ще бъде съкратен от 24 на 22 състезания.


Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 си дзън

    3 2 Отговор
    Най-добрите дронове-прехващачи са направени на база дронът на Ред Бул, който се
    състезаваше с Ф-1 болида на Макс с 320км/час преди две години.

    Коментиран от #4

    07:37 15.03.2026

  • 2 Време беше камиларския балон да гръмне

    7 0 Отговор
    А сега иде време камиларите отново да яздят камили.

    07:38 15.03.2026

  • 3 Пич

    7 0 Отговор
    Иран направо им скапа житието и битието на всички в Персийския залив!!! Губят по всички направления. Ракетите на Израел официално свършиха, точно както ви казах! А краварите ще се изпотрепат в САЩ!!! Това което предвидих ще се случи неумолимо и безпощадно за САЩ и Израел!!! А войната ще завърши без победител!!! Но това съвсем не означава, че ще завърши без губещи - САЩ и Израел!!!

    07:39 15.03.2026

  • 4 Си Мн Зле

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    Използването на "дронове прехващачи" е безмислено, защото са много по-сложни и много по-скъпи от целите. Все едно да се опитваш да уцелиш куршум с друг куршум.

    08:00 15.03.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове