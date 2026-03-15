Отмениха официално състезанията в Бахрейн и Саудитска Арабия

Формула 1 официално отмени предстоящите състезания в Бахрейн и Саудитска Арабия, които бяха заложени в календара за месец април. Решението беше оповестено от ръководството на шампионата, като основната причина е ескалиращият военен конфликт с Иран, който прави провеждането на стартовете в региона невъзможно от гледна точка на сигурността.

Президентът и главен изпълнителен директор на Формула 1 Стефано Доменикали подчерта, че макар и трудно, това е единственото правилно решение в настоящата ситуация. "Макар това да беше трудно решение, за съжаление то е правилното на този етап, като се има предвид настоящата ситуация в региона. Очакваме с нетърпение да се върнем при нашите партньори веднага щом обстоятелствата позволят“, заяви той.

Според новия график Гран при на Бахрейн (12 април) и Гран при на Саудитска Арабия (19 април) отпадат от априлската програма. Организаторите избегнаха окончателното използване на термина "отмяна“, което оставя отворена врата за евентуално пренасрочване по-късно през 2026 година. Ако това не се случи, сезонът ще бъде съкратен от 24 на 22 състезания.