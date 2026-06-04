The Wall Street Journal: Тръмп може да поднови пълномащабните военни действия срещу Иран, ако бъдат убити американски военнослужещи

Президентът на САЩ Доналд Тръмп смята за възможно възобновяването на пълномащабни военни действия срещу Иран, ако американски военнослужещи бъдат убити в Близкия изток, съобщи The Wall Street Journal, позовавайки се на източници.

Според тях, американският лидер е казал насаме на помощници, че ако американски военнослужещи бъдат убити в резултат на иранските действия, Вашингтон може да се откаже от прекратяването на огъня. Изданието отбелязва, че това изявление показва готовността на Белия дом да толерира незначителни схватки в продължение на седмици или дори месеци, за да избегне по-мащабен конфликт в Близкия изток.

По-рано Тръмп заяви, че преговорите между Вашингтон и Техеран протичат успешно и споразумение може да бъде постигнато още този уикенд.

Администрацията на Вашингтон няма да настоява за въвеждането на банкнота от 250 долара с изображение на настоящия президент на САЩ Доналд Тръмп, освен ако Конгресът не одобри мярката, обяви министърът на финансите Скот Бесент.

„Ще спазваме закона“, увери министърът на финансите на Сената.

Бесент потвърди в края на май, че неговият отдел разработва дизайна на законопроекта. Както отбеляза тогава той, въвеждането му в обращение ще изисква законодателна промяна. Министърът също така заяви, че „в момента никой жив човек не може да се появи на американска валута“. Той добави, че законопроект за изменение на това изискване е в процес на разглеждане в Камарата на представителите.

Министерството на финансите на САЩ насърчава идеята за създаване на банкнота от 250 долара с изображение на настоящия президент. Ако това се случи, Тръмп ще бъде първият човек от 150 години насам, който се появява на доларова банкнота, докато е още жив.