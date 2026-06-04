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The Wall Street Journal: Тръмп може да поднови пълномащабните военни действия срещу Иран, ако бъдат убити американски военнослужещи

The Wall Street Journal: Тръмп може да поднови пълномащабните военни действия срещу Иран, ако бъдат убити американски военнослужещи

4 Юни, 2026 05:37, обновена 4 Юни, 2026 05:45 749 7

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  • война

Администрацията на Вашингтон ще се съобрази с Конгреса за банкнотата от 250 долара с образа на Тръмп

The Wall Street Journal: Тръмп може да поднови пълномащабните военни действия срещу Иран, ако бъдат убити американски военнослужещи - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп смята за възможно възобновяването на пълномащабни военни действия срещу Иран, ако американски военнослужещи бъдат убити в Близкия изток, съобщи The Wall Street Journal, позовавайки се на източници.

Според тях, американският лидер е казал насаме на помощници, че ако американски военнослужещи бъдат убити в резултат на иранските действия, Вашингтон може да се откаже от прекратяването на огъня. Изданието отбелязва, че това изявление показва готовността на Белия дом да толерира незначителни схватки в продължение на седмици или дори месеци, за да избегне по-мащабен конфликт в Близкия изток.

По-рано Тръмп заяви, че преговорите между Вашингтон и Техеран протичат успешно и споразумение може да бъде постигнато още този уикенд.

Администрацията на Вашингтон няма да настоява за въвеждането на банкнота от 250 долара с изображение на настоящия президент на САЩ Доналд Тръмп, освен ако Конгресът не одобри мярката, обяви министърът на финансите Скот Бесент.

„Ще спазваме закона“, увери министърът на финансите на Сената.

Бесент потвърди в края на май, че неговият отдел разработва дизайна на законопроекта. Както отбеляза тогава той, въвеждането му в обращение ще изисква законодателна промяна. Министърът също така заяви, че „в момента никой жив човек не може да се появи на американска валута“. Той добави, че законопроект за изменение на това изискване е в процес на разглеждане в Камарата на представителите.

Министерството на финансите на САЩ насърчава идеята за създаване на банкнота от 250 долара с изображение на настоящия президент. Ако това се случи, Тръмп ще бъде първият човек от 150 години насам, който се появява на доларова банкнота, докато е още жив.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Самолетоносач със запушен кенеф

    9 2 Отговор
    С какво??!!

    05:55 04.06.2026

  • 2 Коста

    15 1 Отговор
    Давай дедо Тчръмпи, давай лудо куче! Направи и монета 250 цента. Език с твойто лице. Tура, с твоя зaдник. Ти го заслужаваш! Ти прослави Америка и я направи отново Велика! 250 години е нямало толкова Велик Президент Терорист!

    05:56 04.06.2026

  • 3 Няма нужда от промяна на закона

    11 1 Отговор
    Просто един достоен американец да убие лудия и може да се появи банкнота и от 290 долара🤣🤣🤣

    06:13 04.06.2026

  • 4 Ний ша Ва упрайм

    10 2 Отговор
    до де я докарахме тия тепат перси и то деца а персите не моат тепат нашественици? Извращения американски болни мозъци

    06:16 04.06.2026

  • 5 Kaлпазанин

    10 2 Отговор
    Ако се спасщзваха законите,нямаше евреин да печата долари ,нямаше да има исрахел ,и нямаше идиоти да управляват фащ и половината свят

    06:26 04.06.2026

  • 6 Д-р Ментал

    7 0 Отговор
    Той вече е с напреднала деменция. Не помни дали е започнал или завършил войната

    06:40 04.06.2026

  • 7 гошо

    1 0 Отговор
    Безсрамни ционистки терористи.

    06:56 04.06.2026