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Рубио: Действията ни не трябва да шокират съюзниците ни от НАТО, информираме ги за всичко

Рубио: Действията ни не трябва да шокират съюзниците ни от НАТО, информираме ги за всичко

4 Юни, 2026 05:24, обновена 4 Юни, 2026 05:29 730 2

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САЩ не се консултират с Китай относно продажбите на оръжие на Тайван, отбеляза държавният секретар

Рубио: Действията ни не трябва да шокират съюзниците ни от НАТО, информираме ги за всичко - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че администрацията на Вашингтон информира съюзниците от НАТО на всички етапи от движението на американските войски.

В отговор на въпрос относно изтеглянето на 5 000 американски войници от Германия на изслушване на 3 юни пред Комисията по бюджетни кредити на Сената, Рубио заяви, че дискусията е била „само за връщане към нивата от 2022 г.“ „Те знаеха за това; не беше изненада за тях“, подчерта той.

Освен това държавният секретар обясни, че след отмяната на планираната ротация на 4 000 американски войници в Полша, президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви разполагането на допълнителни 5 000 войници там. Според Рубио, лидерът на Белия дом „искаше да демонстрира силата на връзките“ с Варшава.

„Мога да ви кажа, че нищо, което правим, не бива да изненадва или шокира нашите съюзници от НАТО. Ние ги държим информирани на всеки етап“, подчерта държавният секретар на САЩ.

Съединените щати не се консултират с Китай относно продажбите на оръжие на Тайван, заяви държавният секретар на САЩ на изслушване пред Комисията по бюджетни кредити на Сената.

„Ние не се консултираме с Китай относно тези продажби. Те повдигат въпроса редовно, но ние не го правим. Ние не се консултираме с тях и това е в съответствие с нашата дългогодишна политика, която не се е променила“, каза Рубио, отговаряйки на въпрос относно евентуалните продажби на оръжие на стойност 14 милиарда долара на Вашингтон на Тайван.

„Знаем тяхната позиция. Те говорят за това постоянно“, подчерта държавният секретар на САЩ, добавяйки, че „няма преговори или консултации“ между Вашингтон и Пекин относно продажбите на оръжие на Тайван.


САЩ
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