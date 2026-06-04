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Отстрел без край: САЩ ликвидираха още двама заподозрени в наркотрафик в Тихия океан

Отстрел без край: САЩ ликвидираха още двама заподозрени в наркотрафик в Тихия океан

4 Юни, 2026 05:58, обновена 4 Юни, 2026 06:01 555 2

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  • межсународни води

Ликвидираните потенциални трафиканти в международни води вече са над 200

Отстрел без край: САЩ ликвидираха още двама заподозрени в наркотрафик в Тихия океан - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Американските военни удариха нов плавателен съд в Тихия океан, за който се твърди, че е използван от наркотрафиканти. Двама души бяха убити при атаката, заяви Южното командване на САЩ.

„По заповед на командира на Южното командване на САЩ Франсис Донован, съвместната оперативна група „Южно копие“ нанесе смъртоносен удар по плавателния съд на 3 юни“, се казва в изявление на командването, публикувано в платформата за социални медии X.

„Разузнаването потвърди, че плавателният съд е пътувал по известни маршрути за контрабанда на наркотици в източната част на Тихия океан и е бил използван за трафик на наркотици.“

В края на май The New York Times съобщи, че броят на загиналите от американските удари по кораби, за които се твърди, че принадлежат на наркокартели, е надхвърлил 200. Секретарят на Пентагона Пийт Хегсет обяви началото на операция „Южно копие“ за борба с наркокартелите през ноември 2025 г.


САЩ
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