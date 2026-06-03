Al Hadath посочи "четирите етапа" от уреждането на мира. Рубио заяви пред Конгреса, че операция "Епична ярост" е приключила

Иран и Съединените щати са близо до одобряване на временно споразумение за разрешаване на конфликта, което ще бъде приложено на четири етапа, съобщи телевизия „Ал Хадат“, позовавайки се на източници.

Според източниците, преходът от един етап към следващия в прилагането на временното споразумение между Вашингтон и Техеран ще се случи след „изпълнение на задълженията“, предвидени във всеки етап.

Първият етап включва „консолидиране на съществуващото прекратяване на огъня“, „предотвратяване на всяка ескалация или откриване на нови фронтове в региона“ и въздържане от преки военни действия.

Вторият етап се фокусира върху морската сигурност и Ормузкия проток, като предвижда премахване на морската блокада и мерки за гарантиране на сигурността на морските пътища и енергийните тръбопроводи.

Третият етап, според източници, предвижда ограничено облекчаване на санкциите и частично размразяване на иранските активи в чужбина.

По време на последния етап страните планират да обсъдят иранското ядрено досие, включително нивата на обогатяване на уран и международните механизми за проверка. Този етап може да изисква месеци допълнителни преговори, посочват източниците.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио увери, че страната е постигнала победа във войната срещу Иран, предаде Франс прес, цитирана от БТА.



Рубио каза по време на изслушване в Конгреса, че големите операции срещу Ислямската република са приключили, въпреки възобновяването на военните действия.



"Вече не нанасяме продължителни удари в Иран, за да отслабим въоръжените им сили, защото операция "Епична ярост" завърши", каза снощи държавният секретар на САЩ в комисията по външни работи към Камарата на представителите.



Във вторник той заяви по време на по време на друго изслушване в Конгреса - този път в Сената, че "войната е приключила".



Рубио имаше предвид американските бомбардировки, започнали на 28 февруари, и сключеното на 8 април прекратяване на огъня, което е много крехко, посочва АФП.



"Що се отнася до това кой е спечелил, мога да ви кажа следното: ние определяме това. Определяме победата като унищожаване на тяхната отбранителна индустриална база, значително намаляване на ракетните им установки, значително намаляване на запасите им от дронове, и ние постигнахме всички тези цели, освен че унищожихме това, което е останало от техните военновъздушни сили, и унищожихме целия им конвенционален флот", каза държавният секретар републиканец.



Членове на комисията от Демократическата партия обаче разкритикуваха тази негова оценка, като посочиха възобновяването на сблъсъците между САЩ и Иран, иранските удари по Кувейт и факта, че Ормузкият проток остава блокиран.

Иран може да очаква само частично отменяне или облекчаване на американските санкции за отказ от запасите си от високообогатено ядрено гориво и прекратяване на обогатяването на уран, заяви държавният секретар на САЩ.

„Това, което бихме искали да видим, е да се съгласят да отворят проливите, както беше предвидено при сключването на споразумение за прекратяване на огъня. Ние бихме премахнали морската блокада на иранските пристанища и те биха се съгласили, като част от това, че са готови да седнат и да преговарят за споразумение, което би осигурило разпореждане с високообогатен уран, а също така би ограничило или забранило програмата им за обогатяване“, каза той на изслушване в Комисията по бюджетни кредити на Сената.

„И в замяна на това те биха могли потенциално да получат отмяна или облекчаване на някои, не всички, но някои от санкциите, които са им наложени заради ядрената им програма“, добави държавният секретар.

„Но това ще зависи изцяло от това какво дадат. Те трябва да дадат нещо и, разбира се, всичко трябва да може да се провери. Високообогатеният уран може да бъде проверен, защото щом веднъж е свършил, е свършил. Мониторингът на обогатяването е това, което ще бъде от решаващо значение за успеха на всяка сделка“, заключи държавният секретар на САЩ.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще участва в срещата на върха на НАТО през юли в Турция, потвърди държавният секретар Марко Рубио, предаде БТА. Новината идва на фона на съмненията дали американският лидер ще присъства, след като през последните седмици отправи остри критики към съюзниците в алианса.

По време на изслушване в Конгреса Рубио заяви, че въпреки разочарованието си от някои партньори, Тръмп ще бъде в Анкара за срещата на върха.

„САЩ остават съюзник в НАТО и ще бъдем в Турция, за да обсъдим всички тези въпроси. Президентът лично ще присъства на срещата на държавните и правителствените ръководители на алианса“, каза Рубио.

Според него основното недоволство на Тръмп е свързано с отказа на някои държави членки да предоставят достъп до военните си бази на САЩ по време на кризата с Иран.

Няколко страни от НАТО отказаха да окажат пряка подкрепа на американската военна кампания срещу Иран, включително чрез предоставяне на въздушно пространство за американски самолети или участие във военноморски операции за гарантиране на корабоплаването през Ормузкия проток.

През последните седмици Тръмп нееднократно атакува алианса, като го нарече „хартиен тигър“ и дори заплаши с изтегляне на САЩ от НАТО. Той обвини европейските съюзници, че разчитат на американските гаранции за сигурност, но не предоставят достатъчна подкрепа на Вашингтон и Израел в конфликта с Иран.

Тридесет и шестата среща на върха на НАТО ще се проведе на 7 и 8 юли в президентския комплекс „Бештепе“ в Анкара.