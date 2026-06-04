Тръмп за CNN: Корумпиран и лъжлив боклук

Президентът на САЩ Доналд Тръмп за пореден път остро разкритикува ключови американски медии, наричайки CNN „боклук“.

„Хора като вас се отнасят много зле с нашия народ. Фалшиви новинарски източници като CNN, като The New York Times и други се отнасят много зле с нашия народ“, каза американският лидер пред репортери в Овалния кабинет на Белия дом, визирайки своите политически съюзници.

Тръмп коментира искането на кореспондента на CNN Кейтлан Колинс да се изясни съдбата на фонд от 1,8 милиарда долара, предназначен за компенсиране на предполагаеми жертви на политически репресии сред поддръжниците на настоящия премиер на САЩ при управлението на бившия президент на САЩ Джо Байдън. Правителството на САЩ беше принудено да се откаже от плановете за създаване на този фонд след остри критики от членове на Конгреса както от управляващата Републиканска партия, така и от опозиционната Демократическа партия.

Колинс се опита да прекъсне президента, за да му зададе уточняващ въпрос, но Тръмп не ѝ позволи. „Само минутка, мълчи! Трябва да се срамуваш“, каза той на журналиста. Според държавния глава „CNN са известни с фалшивите си репортажи“. „Сега обаче те имат нов собственик, така че може би ще поправят това. Въпреки че се съмнявам. Трудно е да се поправят нещата, когато се занимаваш с боклук“, добави президентът.

Той е убеден, че „CNN е много корумпирана организация“. „И корумпираният им кореспондент стои точно тук. Тя никога не се усмихва. Млада, красива жена. Тя никога не се усмихва. Никога не виждам усмивка на лицето ѝ. Виждам я да стои там с омраза в очите“, каза Тръмп.