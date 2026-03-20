Техеран: САЩ рушат правната система на световната общност, пламъците ще изгорят мнозина

Настоящите военни действия на САЩ срещу Иран представляват нов подход към разрешаването на международни спорове, които биха могли да разрушат установената правна система на световната общност, заяви иранския президент Масуд Пезешкиан.

„Агресията на САЩ срещу Иран и убийството на иранския върховен лидер е нов подход към международните конфликти, който ще разруши правните системи на света“, пише иранският президент в X.

„Ако международната общност не действа твърдо срещу тази криза“, смята Пезешкиан, „пламъците на този огън ще изгорят мнозина“.

Междувременно срещата на върха на ЕС призова за мораториум върху атаките срещу енергийни съоръжения и водни системи по време на война в Близкия изток, според заключителното ѝ изявление.

Лидерите на ЕС също „осъдиха иранските удари“, но не коментираха ударите на САЩ и Израел, добавяйки, че ЕС смята, че „на Иран не трябва да се позволява да се сдобие с ядрени оръжия“.

Лидерите на ЕС също похвалиха Украйна за готовността ѝ да „предостави експертиза и възможности за борба с дронове“ на съюзническите със САЩ държави от Персийския залив.