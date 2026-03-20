Техеран: САЩ рушат правната система на световната общност, пламъците ще изгорят мнозина

20 Март, 2026 04:10, обновена 20 Март, 2026 04:15 655 6

Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Настоящите военни действия на САЩ срещу Иран представляват нов подход към разрешаването на международни спорове, които биха могли да разрушат установената правна система на световната общност, заяви иранския президент Масуд Пезешкиан.

„Агресията на САЩ срещу Иран и убийството на иранския върховен лидер е нов подход към международните конфликти, който ще разруши правните системи на света“, пише иранският президент в X.

„Ако международната общност не действа твърдо срещу тази криза“, смята Пезешкиан, „пламъците на този огън ще изгорят мнозина“.

Междувременно срещата на върха на ЕС призова за мораториум върху атаките срещу енергийни съоръжения и водни системи по време на война в Близкия изток, според заключителното ѝ изявление.

„Срещата на върха на ЕС призова за мораториум върху атаките срещу енергийни и водни системи“, се казва в документа.

Лидерите на ЕС също „осъдиха иранските удари“, но не коментираха ударите на САЩ и Израел, добавяйки, че ЕС смята, че „на Иран не трябва да се позволява да се сдобие с ядрени оръжия“.

Лидерите на ЕС също похвалиха Украйна за готовността ѝ да „предостави експертиза и възможности за борба с дронове“ на съюзническите със САЩ държави от Персийския залив.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Само така

    1 1 Отговор
    Краварите могат да закупят Трилионите дълг
    Рестарт на световната финансова система
    Пробваха с вирус 2020 но не постигна ефекта който сега ще има глобалната световна воина
    Трябва и 5 млр да бъдат ликвидирани

    04:33 20.03.2026

  • 2 Последния Софиянец

    1 5 Отговор
    Пожара ще завърши в калния бункер на страхливеца с ботокса.

    04:38 20.03.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор
    ДВА ОРЕШНИКА В ТЕЛ АВИВ
    И ВСИЧКИ ЩЕ СА НА ЧЕРВЕНОТО КИЛИМЧЕ
    ДА ПРЕГОВАРЯТ :)

    04:54 20.03.2026

  • 5 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор
    НИКОЙ НЕ ЗНАЕ ДАЛИ ИЗКУСТВЕНИЯ ИНТЕЛЕКТ
    НА ПЕНТАГОНА НЕ Е ТАЕН КОМУНИСТ :)
    .....

    Коментиран от #6

    04:56 20.03.2026

  • 6 хахахаах

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    евала пич. комунизма е болест която ходи по роботите.....хахахах....не бех са сетил....

    05:16 20.03.2026

