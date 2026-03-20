  Тема: Украйна

Взривове в Одеса след поредна руска нощна атака

20 Март, 2026 06:26, обновена 20 Март, 2026 06:30 892 9

Снимка: ЕПА/БГНЕС
БТА БТА

Одеса и едноименната украинска област са атакувани с дронове, в града отекват взривове, съобщиха в местните канали на приложението "Телеграм".

Около 20 дрона се движат от акваторията на Черно море в посока Одеса, Черноморск, Овидиопол, Затока, информират още местните канали.

Въздушната тревога беше обявена в 01:22 часа (местно време - съвпада с българското).

Регионалните власти призовават жителите да се укриват в бомбоубежища.

Специалният пратеник на президента на САЩ Доналд Тръмп Джон Коул заяви, че е постигнат голям напредък в помирението на руския съюзник Беларус със съседката му Литва, която членува в НАТО и Европейския съюз, предаде Ройтерс.

Отношенията между двете страни се влошиха през 2020 г., когато Литва застана на страната на протестиращите в Минск, след като президентът Александър Лукашенко се обяви за победител в оспорваните президентски избори в Беларус.

Оттогава Литва обвинява Минск в организиране на потока мигранти през границите си, насърчаване на контрабандисти на цигари, използващи балони на голяма височина, които доведоха до десетки затваряния на летището във Вилнюс, а наскоро и в конфискация на стотици литовски камиони.

Коул заяви, че се е срещнал с литовските лидери по-рано тази седмица, „за да се опита да реши някои от проблемите им“ с Беларус, а след това е представил на Лукашенко опасенията на Литва по време на сегашните им разговори. „Мисля, че постигаме голям напредък с това“, заяви той пред Ройтерс след срещата, в резултат на която Лукашенко освободи 250 политически затворници, а САЩ премахнаха някои от санкциите срещу Минск.

„Лукашенко разбра, че подобни дразнители не са полезни“, заяви Коул. По въпросите за контрабандата на цигари и конфискациите на камиони „мисля, че Лукашенко е на мнение, че това не са твърде важни въпроси и си струва да се откаже от тях“, каза Коул.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Вие какво очаквате

    19 2 Отговор
    Руснаците да черпят бандерите с шоколадчета?
    Това даже е малко. Следва изчерпване на всички ПВО ракети на укрите, след което руснаците ще започнат да бомбардират с евтините, но мощни авиобомби армията на Украйна.
    Никакво споразумение или както казва Тръмп "сделка" няма да има преди пълната и безусловна капитулация на Украйна.

    06:34 20.03.2026

  • 2 Последния Софиянец

    7 3 Отговор
    Войната в Иран се пренесе в Европа.Иранска ракета е паднала в Турска Тракия на няколко километра от българската граница.

    06:46 20.03.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Так трябва д Бомбят Цивилните и

    1 3 Отговор
    Американците, не да ги жалят
    Да гледат Путин как се избиват мирни и да се Учат!!!

    Коментиран от #9

    06:59 20.03.2026

  • 7 Каунь

    11 0 Отговор
    А нее, не вярвам.Нас ни казаха, че руснаците са свършили ракерите, значи украинците сами се бият да свалят режими в Киев.

    07:02 20.03.2026

  • 8 Укран

    7 0 Отговор
    Само така, Одеса е руски град, свиквайте!

    07:14 20.03.2026

  • 9 НАЛИ?!

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Так трябва д Бомбят Цивилните и":

    Все пак Путин,не е бомбандирал училище ,убивайки наведнъж 170 деца...!
    Четете,бре хора!

    07:18 20.03.2026

