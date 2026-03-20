Одеса и едноименната украинска област са атакувани с дронове, в града отекват взривове, съобщиха в местните канали на приложението "Телеграм".
Около 20 дрона се движат от акваторията на Черно море в посока Одеса, Черноморск, Овидиопол, Затока, информират още местните канали.
Въздушната тревога беше обявена в 01:22 часа (местно време - съвпада с българското).
Регионалните власти призовават жителите да се укриват в бомбоубежища.
Специалният пратеник на президента на САЩ Доналд Тръмп Джон Коул заяви, че е постигнат голям напредък в помирението на руския съюзник Беларус със съседката му Литва, която членува в НАТО и Европейския съюз, предаде Ройтерс.
Отношенията между двете страни се влошиха през 2020 г., когато Литва застана на страната на протестиращите в Минск, след като президентът Александър Лукашенко се обяви за победител в оспорваните президентски избори в Беларус.
Оттогава Литва обвинява Минск в организиране на потока мигранти през границите си, насърчаване на контрабандисти на цигари, използващи балони на голяма височина, които доведоха до десетки затваряния на летището във Вилнюс, а наскоро и в конфискация на стотици литовски камиони.
Коул заяви, че се е срещнал с литовските лидери по-рано тази седмица, „за да се опита да реши някои от проблемите им“ с Беларус, а след това е представил на Лукашенко опасенията на Литва по време на сегашните им разговори. „Мисля, че постигаме голям напредък с това“, заяви той пред Ройтерс след срещата, в резултат на която Лукашенко освободи 250 политически затворници, а САЩ премахнаха някои от санкциите срещу Минск.
„Лукашенко разбра, че подобни дразнители не са полезни“, заяви Коул. По въпросите за контрабандата на цигари и конфискациите на камиони „мисля, че Лукашенко е на мнение, че това не са твърде важни въпроси и си струва да се откаже от тях“, каза Коул.
Взривове в Одеса след поредна руска нощна атака
20 Март, 2026 06:26, обновена 20 Март, 2026 06:30 892 9
САЩ обявиха "голям напредък" в помирението на руския съюзник Беларус със съседката му Литва
Одеса и едноименната украинска област са атакувани с дронове, в града отекват взривове, съобщиха в местните канали на приложението "Телеграм".
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Вие какво очаквате
Това даже е малко. Следва изчерпване на всички ПВО ракети на укрите, след което руснаците ще започнат да бомбардират с евтините, но мощни авиобомби армията на Украйна.
Никакво споразумение или както казва Тръмп "сделка" няма да има преди пълната и безусловна капитулация на Украйна.
06:34 20.03.2026
2 Последния Софиянец
06:46 20.03.2026
6 Так трябва д Бомбят Цивилните и
Да гледат Путин как се избиват мирни и да се Учат!!!
Коментиран от #9
06:59 20.03.2026
7 Каунь
07:02 20.03.2026
8 Укран
07:14 20.03.2026
9 НАЛИ?!
До коментар #6 от "Так трябва д Бомбят Цивилните и":Все пак Путин,не е бомбандирал училище ,убивайки наведнъж 170 деца...!
Четете,бре хора!
07:18 20.03.2026