Взривове в Одеса след поредна руска нощна атака

Одеса и едноименната украинска област са атакувани с дронове, в града отекват взривове, съобщиха в местните канали на приложението "Телеграм".



Около 20 дрона се движат от акваторията на Черно море в посока Одеса, Черноморск, Овидиопол, Затока, информират още местните канали.



Въздушната тревога беше обявена в 01:22 часа (местно време - съвпада с българското).



Регионалните власти призовават жителите да се укриват в бомбоубежища.



Специалният пратеник на президента на САЩ Доналд Тръмп Джон Коул заяви, че е постигнат голям напредък в помирението на руския съюзник Беларус със съседката му Литва, която членува в НАТО и Европейския съюз, предаде Ройтерс.



Отношенията между двете страни се влошиха през 2020 г., когато Литва застана на страната на протестиращите в Минск, след като президентът Александър Лукашенко се обяви за победител в оспорваните президентски избори в Беларус.



Оттогава Литва обвинява Минск в организиране на потока мигранти през границите си, насърчаване на контрабандисти на цигари, използващи балони на голяма височина, които доведоха до десетки затваряния на летището във Вилнюс, а наскоро и в конфискация на стотици литовски камиони.



Коул заяви, че се е срещнал с литовските лидери по-рано тази седмица, „за да се опита да реши някои от проблемите им“ с Беларус, а след това е представил на Лукашенко опасенията на Литва по време на сегашните им разговори. „Мисля, че постигаме голям напредък с това“, заяви той пред Ройтерс след срещата, в резултат на която Лукашенко освободи 250 политически затворници, а САЩ премахнаха някои от санкциите срещу Минск.



„Лукашенко разбра, че подобни дразнители не са полезни“, заяви Коул. По въпросите за контрабандата на цигари и конфискациите на камиони „мисля, че Лукашенко е на мнение, че това не са твърде важни въпроси и си струва да се откаже от тях“, каза Коул.

Поставете оценка: ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 2.8 Оценка 2.8 от 8 гласа.