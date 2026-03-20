11 убити при акция срещу наркокартел в Северно Мексико

20 Март, 2026 07:51, обновена 20 Март, 2026 06:54 562 2

Омар Освалдо Торес, известен още като „Ел Патас“, лидер на „Лос Майос“, е бил задържан по време на операцията

БТА

Най-малко 11 заподозрени за извършване на престъпления бяха ликвидиране в Северно Мексико в рамките на операция по сигурността, насочена срещу фракцията „Лос Майос“ на влиятелния в страната картел „Синалоа“, предаде Ройтерс, позовавайки се на ВМС на страната.

Омар Освалдо Торес, известен още като „Ел Патас“, лидер на „Лос Майос“, е бил задържан по време на операцията, съобщиха Военноморските сили.

Длъжностни лица не са идентифицирали никого от убитите при операцията. Военноморските сили заявиха, че техните служители са били нападнати след пристигането си на мястото в щата Синалоа, след което „в съответствие със законовата рамка са отблъснали нападението“.

ВМС също така заявиха, че са открили дъщерята на престъпен бос по време на операцията, но тя е била освободена, след като са установили, че няма връзки с престъпна дейност. От мястото на провеждане на операцията е иззето въоръжение.

Миналия месец беше ликвидиран Немесио Осегера, известен още като „Ел Менчо“- лидерът на картела „Ново поколение Халиско“, по време на операция в северната част на Мексико.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да мачкат Куба

    0 2 Отговор
    Да става американска и това е
    Путин да си къса Путин- цето от яд
    Да си блъска главата във куп вмерисани трупове, той друго няма

    06:57 20.03.2026

  • 2 Нищо лично,ама...!

    1 0 Отговор
    Май стана навик да се убиват неудобни под предтекст,че са... ,,наркотрафиканти"...?!

    07:02 20.03.2026

