11 убити при акция срещу наркокартел в Северно Мексико

Най-малко 11 заподозрени за извършване на престъпления бяха ликвидиране в Северно Мексико в рамките на операция по сигурността, насочена срещу фракцията „Лос Майос“ на влиятелния в страната картел „Синалоа“, предаде Ройтерс, позовавайки се на ВМС на страната.

Омар Освалдо Торес, известен още като „Ел Патас“, лидер на „Лос Майос“, е бил задържан по време на операцията, съобщиха Военноморските сили.

Длъжностни лица не са идентифицирали никого от убитите при операцията. Военноморските сили заявиха, че техните служители са били нападнати след пристигането си на мястото в щата Синалоа, след което „в съответствие със законовата рамка са отблъснали нападението“.

ВМС също така заявиха, че са открили дъщерята на престъпен бос по време на операцията, но тя е била освободена, след като са установили, че няма връзки с престъпна дейност. От мястото на провеждане на операцията е иззето въоръжение.

Миналия месец беше ликвидиран Немесио Осегера, известен още като „Ел Менчо“- лидерът на картела „Ново поколение Халиско“, по време на операция в северната част на Мексико.