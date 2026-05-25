Тръмп поиска от 8 страни да нормализират отношенията си с Израел

Американският президент Доналд Тръмп е заявил на лидерите на няколко арабски и мюсюлмански страни, че ако бъде постигнато споразумение за край на войната с Иран, очаква те да нормализират отношенията си с Израел.
Това съобщи изданието "Аксиос", като допълва, че според официални представители искането е било отправено по време на телефонен разговор с лидерите на 8 държави, сред които Турция и Пакистан.
Те са подкрепили евентуалното мирно споразумение с Ислямската република, след което Тръмп е казал, че ще се обади на израелския премиер Бенямин Нетаняху и се надява той да се включи към подобен разговор в бъдеще.
Президентът е поискал от страните да се присъединят към т. нар. "Авраамови споразумения" за дипломатическо нормализиране на връзките с израелската държава.
Саудитска Арабия, Катар и Пакистан обаче никога не са установявали официални отношения с Тел Авив.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 да горят
06:08 25.05.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 И геноцидът
06:40 25.05.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Айдеее
07:28 25.05.2026
6 Ъъъ
Така и трябва.... Не всички са лизачи
07:34 25.05.2026
7 ЧЕ КОЙ ВЯРВА НА ЕВРЕЙ
07:38 25.05.2026
8 Лост
07:59 25.05.2026
9 Моше Честния с "Чесна 208 В"
08:04 25.05.2026