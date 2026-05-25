Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г. вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
САЩ »
Тръмп поиска от 8 страни да нормализират отношенията си с Израел

Тръмп поиска от 8 страни да нормализират отношенията си с Израел

25 Май, 2026 06:54, обновена 25 Май, 2026 05:59 1 477 9

  • тръмп-
  • израел-
  • отношения-
  • авраамови споразумения

Президентът на САЩ е настоял те да се присъединят към т. нар. "Авраамови споразумения"

Тръмп поиска от 8 страни да нормализират отношенията си с Израел - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
БНР БНР

Американският президент Доналд Тръмп е заявил на лидерите на няколко арабски и мюсюлмански страни, че ако бъде постигнато споразумение за край на войната с Иран, очаква те да нормализират отношенията си с Израел.

Това съобщи изданието "Аксиос", като допълва, че според официални представители искането е било отправено по време на телефонен разговор с лидерите на 8 държави, сред които Турция и Пакистан.

Те са подкрепили евентуалното мирно споразумение с Ислямската република, след което Тръмп е казал, че ще се обади на израелския премиер Бенямин Нетаняху и се надява той да се включи към подобен разговор в бъдеще.

Президентът е поискал от страните да се присъединят към т. нар. "Авраамови споразумения" за дипломатическо нормализиране на връзките с израелската държава.

Саудитска Арабия, Катар и Пакистан обаче никога не са установявали официални отношения с Тел Авив.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 1.6 от 13 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 да горят

    25 3 Отговор
    Какво нормализиране, пълно е с кадри на нечовеци, поругаващи християнски символи в новоокупираните ливански земи, избиват и изселват цели села. 8500 ранени и 3000 загинали. Атакуват предимно граждански цели, 16 болници и две поликлиники, над 250 здравни работника. ЕС си мълчи и се прави на разсеята, даге папата нищо не казва. Арабските страни си мълчат и не защитават мюсюлманите. Ако не са Турция и Иран, тия нечовеци ще си правят каквото иска и ще избиват десетки хиляди.

    06:08 25.05.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 И геноцидът

    12 2 Отговор
    Просто ей така изчезна.

    06:40 25.05.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Айдеее

    5 0 Отговор
    Бай ДЪРТАК ОЛИГОГРЕН Трум. В най скоро време в лудницата и светът в МИР.

    07:28 25.05.2026

  • 6 Ъъъ

    4 0 Отговор
    "Саудитска Арабия, Катар и Пакистан обаче никога не са установявали официални отношения с Тел Авив.$

    Така и трябва.... Не всички са лизачи

    07:34 25.05.2026

  • 7 ЧЕ КОЙ ВЯРВА НА ЕВРЕЙ

    6 0 Отговор
    Дони живее в измислен свят.

    07:38 25.05.2026

  • 8 Лост

    1 0 Отговор
    Ами нормализирани са щом никога не са установили официални отношения.Нито са нападали Израел.Повече какво иска?

    07:59 25.05.2026

  • 9 Моше Честния с "Чесна 208 В"

    2 0 Отговор
    Тръмп зове арабите да са сдобрят с Израел инааапе Нетаняху и Барак ВАДЯТ видеото с изнасилените от ТРЪМП 11деца момиченца на педифилския карибски остров ма ЕПЩАЙН

    08:04 25.05.2026