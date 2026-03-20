Президентът на Мексико обеща безопасно Световно първенство

Мексиканският президент Клаудия Шейнбаум обеща на футболните фенове безопасно Световно първенство, въпреки скорошната вълна от насилие в страната ѝ, предаде ДПА.

"Можем да гарантираме приятен престой в страната ни“, заяви Шейнбаум по време на съвместна пресконференция с германския президент Франк-Валтер Щайнмайер в Канкун. Тя увери, че ситуацията в страната в момента е спокойна.

Съвместно със САЩ и Канада, Мексико е домакин на големия турнир, който трябва да започне на 11 юни.

Щайнмайер също изрази оптимизъм.

"Абсолютно съм убеден, че Мексико ще направи всичко по силите си, за да гарантира сигурността на игрите", каза германският президент.

Шейнбаум покани всички фенове, които се отправят към Световното първенство, не само да гледат футболните мачове, но и да посетят цялата страна.

Миналия месец в няколко мексикански щата избухна вълна от насилие след смъртта на наркобарона Немесио Осегера Сервантес, известен като "Ел Менчо", по време на операция по ареста му. Разгърнати бяха тежковъоръжени сили за сигурност и най-малко 74 души загинаха при безредиците.

Общо 13 мача от Световното първенство ще се играят в Мексико, Гуадалахара и Монтерей.