Александър Вучич от Китай: Може би скоро ще подам оставка

Сръбският президент Александър Вучич обяви, че може да подаде оставка заради наближаващия край на мандата му.

Сръбският лидер направи съобщението по време на посещението си в Китай.

„Може би скоро ще подам оставка“, съобщи N1 TV, че е казал президентът.

Вучич беше избран за първи път за президент на Сърбия през 2017 г. Той беше преизбран за втори мандат през 2022 г. Президентският му мандат изтича през 2027 г.

На 21 май Вучич обяви, че парламентарните избори ще се проведат през есента, между края на септември и средата на ноември. Председателят на Народното събрание на Сърбия Ана Бърнабич обяви, че управляващата Сръбска прогресивна партия ще номинира Вучич за свой кандидат за министър-председател на предстоящите парламентарни избори.

Сръбският президент е на официално държавно посещение в Китай от 24 до 28 май 2026 г. по покана на китайския президент Си Дзинпин. Визитата му съвпадна с период на вътрешнополитическо напрежение и антиправителствени протести в Белград, преди които Вучич отпътува за Пекин. Сърбия и Китай поддържат стратегически близки отношения, определяни от лидерите им като „стоманена дружба“. Сърбия последователно подкрепя принципа за „един Китай“, докато Пекин защитава териториалната цялост на Сърбия по отношение на Косово.

Очаква се разговорите по време на 5-дневната визита да се фокусират върху задълбочаване на търговските връзки, инфраструктурни проекти на Балканите (като Дунавския коридор) и инвестиции.