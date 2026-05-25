Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г. вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Китай »
Александър Вучич от Китай: Може би скоро ще подам оставка

Александър Вучич от Китай: Може би скоро ще подам оставка

25 Май, 2026 06:28, обновена 25 Май, 2026 06:35 1 154 4

  • александър вучич-
  • сърбия-
  • китай-
  • си дзинпин-
  • оставка

Сръбският президент е на посещение при Си Дзинпин

Александър Вучич от Китай: Може би скоро ще подам оставка - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Сръбският президент Александър Вучич обяви, че може да подаде оставка заради наближаващия край на мандата му.

Сръбският лидер направи съобщението по време на посещението си в Китай.

„Може би скоро ще подам оставка“, съобщи N1 TV, че е казал президентът.

Вучич беше избран за първи път за президент на Сърбия през 2017 г. Той беше преизбран за втори мандат през 2022 г. Президентският му мандат изтича през 2027 г.

На 21 май Вучич обяви, че парламентарните избори ще се проведат през есента, между края на септември и средата на ноември. Председателят на Народното събрание на Сърбия Ана Бърнабич обяви, че управляващата Сръбска прогресивна партия ще номинира Вучич за свой кандидат за министър-председател на предстоящите парламентарни избори.

Сръбският президент е на официално държавно посещение в Китай от 24 до 28 май 2026 г. по покана на китайския президент Си Дзинпин. Визитата му съвпадна с период на вътрешнополитическо напрежение и антиправителствени протести в Белград, преди които Вучич отпътува за Пекин. Сърбия и Китай поддържат стратегически близки отношения, определяни от лидерите им като „стоманена дружба“. Сърбия последователно подкрепя принципа за „един Китай“, докато Пекин защитава териториалната цялост на Сърбия по отношение на Косово.

Очаква се разговорите по време на 5-дневната визита да се фокусират върху задълбочаване на търговските връзки, инфраструктурни проекти на Балканите (като Дунавския коридор) и инвестиции.


Китай
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 оня с коня

    10 5 Отговор
    Дългият наглец заявява че ще подава оставка не защото Сърбия е залята от Недоволство и протести срещу него,а защото му свършвал мандата.Ако обаче Отново бъде качен на Трона от Управляващите в момента,то най-вероятно Сърбите ще организират Въоръжено възтание.

    Коментиран от #2

    06:44 25.05.2026

  • 2 Да бе ,да ! 😜

    5 6 Отговор

    До коментар #1 от "оня с коня":

    „Гладна кокошка просо сънува“. Но явно се отнася и за конете . Относно Вучич - не играе по свирката на антируската глутница , но тя едва ли ще успее да ме направи оранжев преврат и да назначи хунта , като в Украйна . Сръбския народ е твърд .

    06:51 25.05.2026

  • 3 Ае ДЪЛГУЧ

    3 1 Отговор
    Подавай оставка, да не ти спретнат некой Майдан.

    07:14 25.05.2026

  • 4 ..............

    2 2 Отговор
    Тръгвай си заедно с Мицич.

    07:20 25.05.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания