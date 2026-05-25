Украйна настоява за спешно заседание на Съвета за сигурност на ООН след руската атака

ООН, ОССЕ, Съветът на Европа и ЮНЕСКО трябва да дадат адекватен и решителен отговор на агресора, който се опитва да компенсира липсата на военен успех на бойното поле с терор срещу цивилното население, написа в социалните мрежи украинският външен министър Андрий Сибига.

„Инструктирах всички наши мисии към международни организации да използват пълноценно многостранните механизми в отговор на вчерашния варварски руски ракетен удар по Киев“, - каза Сибига.

Той обяви, че Украйна инициира спешно заседание на Съвета за сигурност на ООН:

„Незабавно изискваме свикване на спешно заседание на Съвета за сигурност на ООН и съвместно заседание на Форума за сигурност и сътрудничество на ОССЕ и Постоянния съвет на ОССЕ.“

Сибига смята, че Русия се опитва да сплаши Украйна, като атакува цивилни и разрушава жилищни сгради, музеи, училища и критична инфраструктура.

Украинският външен министър добави, че с тази атака Русия е опит за сплашване на света чрез изстрелване на ракети със среден обсег срещу мирни градове.

„Всичко това изисква решителни и координирани действия от международната общност. Призоваваме нашите партньори да предприемат решителни многостранни действия, насочени към възпиране на Русия и принуждаването ѝ към всеобхватен, справедлив и траен мир“, се казва в изявлението.