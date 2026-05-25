Украйна настоява за спешно заседание на Съвета за сигурност на ООН след руската атака
25 Май, 2026 06:00, обновена 25 Май, 2026 06:05 1 886 58

ОССЕ, Съветът на Европа и ЮНЕСКО също трябва да дадат адекватен и решителен отговор на агресора, написа украинският външен министър Сибига

Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

ООН, ОССЕ, Съветът на Европа и ЮНЕСКО трябва да дадат адекватен и решителен отговор на агресора, който се опитва да компенсира липсата на военен успех на бойното поле с терор срещу цивилното население, написа в социалните мрежи украинският външен министър Андрий Сибига.

„Инструктирах всички наши мисии към международни организации да използват пълноценно многостранните механизми в отговор на вчерашния варварски руски ракетен удар по Киев“, - каза Сибига.

Той обяви, че Украйна инициира спешно заседание на Съвета за сигурност на ООН:

„Незабавно изискваме свикване на спешно заседание на Съвета за сигурност на ООН и съвместно заседание на Форума за сигурност и сътрудничество на ОССЕ и Постоянния съвет на ОССЕ.“

Сибига смята, че Русия се опитва да сплаши Украйна, като атакува цивилни и разрушава жилищни сгради, музеи, училища и критична инфраструктура.

Украинският външен министър добави, че с тази атака Русия е опит за сплашване на света чрез изстрелване на ракети със среден обсег срещу мирни градове.

„Всичко това изисква решителни и координирани действия от международната общност. Призоваваме нашите партньори да предприемат решителни многостранни действия, насочени към възпиране на Русия и принуждаването ѝ към всеобхватен, справедлив и траен мир“, се казва в изявлението.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Перо

    43 3 Отговор
    Пропуснаха за решителния отговор Светия синод!

    06:08 25.05.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Сега пък

    72 5 Отговор
    Га ядохте кифтетта ни ривахти. Сега вече целият колективен запад ще се включи. Щото иначе тишина , когато избихте децата в общежитието.

    06:11 25.05.2026

  • 5 И Киев е Руски

    57 3 Отговор
    Колко сигурност чувстваха къртиците в бункерите и канализационни те канали преди да се появи Лешника

    06:11 25.05.2026

  • 6 Емил Стефанов

    77 2 Отговор
    Нагла и отвратителна укронацистка ИЗМЕТ.

    Коментиран от #43

    06:12 25.05.2026

  • 7 Добре де,

    39 2 Отговор

    До коментар #1 от "Между другото":

    а укромаймуните ?

    06:12 25.05.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 падналия ангел

    61 1 Отговор
    Обикновено укрите, като направят някое извращение и обвиняват руснаците! Няма как да удариш училище с няколко дрона /казват четири/ и поне е дна ракета, да убиеш 21 ученика, 19 от тях момичета, да кажеш, че там се криели дронаджии или колежаните сглобявали дронове и да си нормален човек! Ще им се връща тъпкано!

    06:16 25.05.2026

  • 14 И Киев е Руски

    28 2 Отговор
    За щастие за теб спасение няма и няма кой да ти помогне

    06:22 25.05.2026

  • 15 ухльоф

    31 3 Отговор

    До коментар #10 от "Лука":

    На мен руснака не ми е враг, не ми е враг и лакиращият си ноктите, но не искам да ми ги размахваш пред очите!

    Коментиран от #32

    06:22 25.05.2026

  • 16 Колега

    48 2 Отговор

    До коментар #1 от "Между другото":

    Не ме занимай с глупости. За три гаража ли ще правим съвещание в ООН?! Нали викате вчера че нищо не са ударили, аре да не се занимаваме тогава ;)

    06:23 25.05.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 хихи

    32 1 Отговор
    Малко са им били Орешениците, щом ревът....

    06:38 25.05.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 оня с коня

    26 1 Отговор
    Да се оплачат на арменския поп !

    06:38 25.05.2026

  • 23 Софиянец

    35 1 Отговор
    И аз не съм доволен от руския отговор на терористичната бандеровска атака срещу учебници! Искам да видя 404 изравнен от кииф до полската граница!!!

    06:39 25.05.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 стоян георгиев

    33 1 Отговор
    Е затова не трябва жив бандеровец да остане! Никой не разбира защо Путин ги бави, вместо да ги накара да се самоубиват, за да си спестят мъките!

    06:41 25.05.2026

  • 28 Тити

    32 1 Отговор
    Банга Ранга 💥💥💥,снощи в Киев пак е имало яка Пачанга !

    06:42 25.05.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Мимч

    27 0 Отговор
    А,май,че забравиха за тяхната терористична атака в Луганск,когато изтрепаха деца и студенти в колежа, около 100 деца.Това им е отговора на руснаците,което е малко.Трябва ви още за да издухате зеления и да настъпи мира....

    06:45 25.05.2026

  • 32 Лука

    2 5 Отговор

    До коментар #15 от "ухльоф":

    Лакирам си само ноктите на краката ,а си епилирам дпетто и си избелвам анн.уса ,що завиждаш ли че не можеш финансово да си го позволиш ?

    Коментиран от #45

    06:46 25.05.2026

  • 33 Требе

    1 20 Отговор
    Монголякка да събира ордата и да се прибира при блатата.

    Коментиран от #38, #40

    06:48 25.05.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Последния софиянец

    23 0 Отговор
    Във удареният със вторият Орешник подземен команден център на 70 км западно от Киев бяха телепортирани едновременно 30 украински офицери от разузнаването и 17от натовските им партньори и в Жешов кацнаха 5броя натовски самолети линейки .Телепорта продължава ,а аз танцувам,танцувам 🕺от кеф и не мога се запраа от вчера ,падам ,ставам но не се предавам.Наздраве🍷 за благата вест и. дай боже по често такива добри поводи !

    06:55 25.05.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Требе

    5 0 Отговор

    До коментар #33 от "Требе":

    Ти кюстендилска маzzz .Тийо да се прибереш обратно у на май.кясси шннн дафферрата ☝️

    06:57 25.05.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Урсул фон дер Бандер

    10 0 Отговор

    До коментар #33 от "Требе":

    ТрЯбва неграмотни макета като теб, да си седнат на ауспусите и да не замърсяват въздуха

    06:59 25.05.2026

  • 41 Миролюб Войнов,аналитик

    14 0 Отговор
    Добрият хохохол е единствено утилизираният хохохол ☝️!

    Коментиран от #52

    06:59 25.05.2026

  • 42 Директора👨‍✈️

    18 0 Отговор
    А за Израел нещо? Или там няма проблем. Можем да избиваме всичко и всички!!!

    07:01 25.05.2026

  • 43 Лука

    1 19 Отговор

    До коментар #6 от "Емил Стефанов":

    Четете за фашизма за да не го употребявате без основания! Рашистите ползват тактиката "крадеца вика дръжте крадеца " и кръщават това което не им харесва фашизъм .

    07:08 25.05.2026

  • 44 300 милиона

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "Между другото":

    Не са много, какво могат да направят..

    07:09 25.05.2026

  • 45 Лука ПАК КРАДЕШ

    1 6 Отговор

    До коментар #32 от "Лука":

    Няма да объркаш никой !виждам ,рашистките методи са ти познати !

    07:14 25.05.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Не можеш да се сравняваш

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "Между другото":

    С маймуните!
    Те са по интелектуално развити от теб!
    Айде, баста!

    07:17 25.05.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Факти

    2 14 Отговор
    ЕС даде 0,2% от БВП и нито един войник и взе 80% от Украйна. Путин даде 7% БВП и милион войници и взе 20% от Украйна. Горд съм, че съм жител на ЕС. За нас войната е голяма победа и инвестиция в бъдещето.

    07:19 25.05.2026

  • 51 Оня

    16 2 Отговор
    А да питам все пак, зеления що не драсна едно указче да не го атакуват с орешници? Нали си пада по тия работи? Къде е сега ехидната му надрусана усмивчица? Бил разрешил да се проведе парада !?!?!?!? Сега що ревеш бе? А смешните му фенове кво ще съчетават сега ( агресори, убийци, и всякакви такива се изтъркаха) . Кайчето може да глътне две три от мъка!

    07:24 25.05.2026

  • 52 Лука

    9 2 Отговор

    До коментар #41 от "Миролюб Войнов,аналитик":

    Отдавна достигнах до същия извод ,добрият хохохол е утилизираният своевременно хохохол !

    07:29 25.05.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Ха ха ха

    14 2 Отговор
    В цялата Вселена е трудно да се намерят по-големи наглеци от така наречените украинци, след това което извършиха в ЛНР .

    07:41 25.05.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Хигиенист

    2 5 Отговор
    Чистaча на сaйта току що се събуди и премaxна (uзтpu) неколко кила комeнтари против бащицaта! Снощи е празнувал ударите по киев, и сега маxмурлийско!

    07:52 25.05.2026

  • 58 дори

    9 2 Отговор
    си представям цирка в ООН - ще слагат на везните косвените 2 жертви в Киев и 21 жертви в Старобелск. Ако не друго, поне цинизма на Запада ще лъсне в целия си блясък още веднъж за онези, които са го пропуснали.
    Би могло и още информация да изтече, ако далите фира военни ги запишат като мирни жертви в Киев. Е, няма да ни кажат каква част от тях са натовски, но поне ще научим бройката на заличвните за една нощ.

    07:53 25.05.2026

