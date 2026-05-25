Bloomberg: Супертанкер с два милиона барела ирански петрол премина през Ормузкия проток на път за Китай

Супертанкер, превозващ иракски петрол за Китай, е напуснал Персийския залив и е пресякъл блокадната линия на САЩ, влизайки в Арабско море, на фона на продължаващите преговори за прекратяване на войната между САЩ и Иран и възобновяване на корабоплаването в Ормузкия проток, съобщава Bloomberg.

Според данни за проследяване на кораби, събрани от Bloomberg, свръхголемият петролен танкер Eagle Verona е влязъл в Арабско море от Оманския залив, превозвайки около 2 милиона барела иракски петрол за Китай.

В статията се отбелязва, че излизането на танкерите от Персийския залив е под строг контрол от страна на петролния пазар, тъй като повечето кораби остават блокирани в района, след като Иран ефективно затвори Ормузкия проток след атака от САЩ и Израел в края на февруари.

САЩ и Иран постепенно се приближават към споразумение за прекратяване на конфликта и възобновяване на корабоплаването в Ормузкия проток. В неделя, 24 май, висши американски служители заявиха, че двете страни са близо до споразумение, което би позволило възобновяване на корабоплаването по водния път.

Президентът Доналд Тръмп по-рано заяви, че мирното споразумение с Иран е „постигнато основно“, но иранската информационна агенция Fars нарече това твърдение „далеч от реалността“, без да цитира източници.

Според данни за проследяване на кораби, VLCC е натоварил товар на нефтения терминал в Басра на 28 февруари и сега е на път за китайското пристанище Нингбо, където е планирано да пристигне на 12 юни.

Отплаването на този танкер последва отплаването на превозвача на втечнен природен газ Al Hamra, който превозваше първата пратка дълбоко охладено гориво от Персийския залив от началото на войната с Иран, предназначено за Индия.

Полуофициална иранска студентска информационна агенция, позовавайки се на изявление на KVIR, съобщи, че през последните 24 часа 33 кораба, включително нефтени танкери, контейнеровози и други търговски кораби, са преминали през Ормузкия проток след получаване на разрешение от ВМС на Корпуса на гвардейците на ислямската революция.

Междувременно, Централното командване на САЩ съобщи в събота в изявление на X, че ВМС на САЩ, които наложиха собствена блокада на иранските пристанища в средата на април, са пренасочили 100 търговски кораба по време на шестседмичната блокада.

Според морската база данни Equasis, Eagle Verona е собственост на малайзийската компания AET Inc PTE Ltd, базирана в Сингапур.

Според уебсайтовете на компаниите, AET е част от групата MISC, която от своя страна е член на групата компании PETRONAS. Според Equasis, MISC и AET споделят общ адрес в Сингапур.