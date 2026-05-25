Bloomberg: Супертанкер с два милиона барела ирански петрол премина през Ормузкия проток на път за Китай

25 Май, 2026 05:28, обновена 25 Май, 2026 05:39 1 025 15

Eagle Verona е влязъл в Арабско море

Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Супертанкер, превозващ иракски петрол за Китай, е напуснал Персийския залив и е пресякъл блокадната линия на САЩ, влизайки в Арабско море, на фона на продължаващите преговори за прекратяване на войната между САЩ и Иран и възобновяване на корабоплаването в Ормузкия проток, съобщава Bloomberg.

Според данни за проследяване на кораби, събрани от Bloomberg, свръхголемият петролен танкер Eagle Verona е влязъл в Арабско море от Оманския залив, превозвайки около 2 милиона барела иракски петрол за Китай.

В статията се отбелязва, че излизането на танкерите от Персийския залив е под строг контрол от страна на петролния пазар, тъй като повечето кораби остават блокирани в района, след като Иран ефективно затвори Ормузкия проток след атака от САЩ и Израел в края на февруари.

САЩ и Иран постепенно се приближават към споразумение за прекратяване на конфликта и възобновяване на корабоплаването в Ормузкия проток. В неделя, 24 май, висши американски служители заявиха, че двете страни са близо до споразумение, което би позволило възобновяване на корабоплаването по водния път.

Президентът Доналд Тръмп по-рано заяви, че мирното споразумение с Иран е „постигнато основно“, но иранската информационна агенция Fars нарече това твърдение „далеч от реалността“, без да цитира източници.

Според данни за проследяване на кораби, VLCC е натоварил товар на нефтения терминал в Басра на 28 февруари и сега е на път за китайското пристанище Нингбо, където е планирано да пристигне на 12 юни.

Отплаването на този танкер последва отплаването на превозвача на втечнен природен газ Al Hamra, който превозваше първата пратка дълбоко охладено гориво от Персийския залив от началото на войната с Иран, предназначено за Индия.

Полуофициална иранска студентска информационна агенция, позовавайки се на изявление на KVIR, съобщи, че през последните 24 часа 33 кораба, включително нефтени танкери, контейнеровози и други търговски кораби, са преминали през Ормузкия проток след получаване на разрешение от ВМС на Корпуса на гвардейците на ислямската революция.

Междувременно, Централното командване на САЩ съобщи в събота в изявление на X, че ВМС на САЩ, които наложиха собствена блокада на иранските пристанища в средата на април, са пренасочили 100 търговски кораба по време на шестседмичната блокада.

Според морската база данни Equasis, Eagle Verona е собственост на малайзийската компания AET Inc PTE Ltd, базирана в Сингапур.

Според уебсайтовете на компаниите, AET е част от групата MISC, която от своя страна е член на групата компании PETRONAS. Според Equasis, MISC и AET споделят общ адрес в Сингапур.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Да ти се връща тройно

    9 2 Отговор

    До коментар #1 от "Копейка":

    От твоята уста на твоята глава. Амин!🙏

    Коментиран от #4

    05:44 25.05.2026

  • 3 Евроатлантик

    9 3 Отговор
    Това се случва щото нито един страхлив евроатлантически мишок не отиде на отваря или затваря Ормузкия проток. За Китай може, но за помагачите на терористичните атаки не може!

    Коментиран от #5

    05:45 25.05.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Както каза

    9 1 Отговор

    До коментар #4 от "Копейка":

    статистика демограф И.Иванов България изчезва към 2050г. И твоята семка също.
    Не притеснявай ся.

    Коментиран от #7

    05:50 25.05.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Гробар

    7 1 Отговор

    До коментар #7 от "Копейка":

    Семката ти ли? Побързай.

    05:53 25.05.2026

  • 9 Боруна Лом

    11 1 Отговор
    ОБОРА ДА НЕ ПИПА,ЧЕ ЩЕ ИМА ПЛЯС МЕЖДУ РОГИТЕ!

    05:53 25.05.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 хехе

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Копейка":

    ами какво чакаш за да изчезне по-бързо злото се метни от балкона.

    06:25 25.05.2026

  • 12 ГОЛЕМ СМЕХ

    2 0 Отговор
    Не се разбра петрола ИРАНСКИ ЛИ Е или ИРАКСКИ.

    06:40 25.05.2026

  • 13 ГОЛЕМ СМЕХ

    3 0 Отговор
    EAGLE VERONA.....супертанкер Сингапур

    Преминаване през Ормузкия пролив: Супертанкерът успя да напусне Персийския залив, преминавайки през блокирания в края на май Ормузки пролив след военни удари в региона.

    Маршрут и товар: Корабът е натоварил иракски суров петрол от терминала в Басра и се насочва към китайското пристанище Нингбо, където се очаква да пристигне около средата на юни.

    Контекст: Преминаването му се осъществи след съгласуване с местните власти в залива на фона на международно напрежение.

    Я, петрол от ИРАК за КИТАЙ.

    Коментиран от #14

    06:47 25.05.2026

  • 14 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 3 Отговор

    До коментар #13 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Аятоласите пак прецакани

    06:55 25.05.2026

  • 15 Алоууу, Миленчо.

    0 0 Отговор
    Пак послъгваш в заглавието.

    07:08 25.05.2026

