TF1: Макрон подчертал пред Лукашенко рисковете, които носи Русия за Беларус

25 Май, 2026 06:15, обновена 25 Май, 2026 06:22 1 037 29

Френският президент призовал беларуския си колега да подобри отношенията си с ЕС

Снимка: УНИАН
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Френският президент Еманюел Макрон проведе телефонен разговор с беларуски държавен глава Александър Лукашенко. Близки до френския лидер споделиха подробности от разговора в коментари пред TF1.

Според източници на канала, Макрон е провел конструктивен разговор с Лукашенко. Те отбелязаха, че лидерите на Франция и Беларус са обсъдили, наред с други неща, войната в Украйна.

„По време на този разговор Еманюел Макрон, по-специално, подчерта рисковете, които участието на Русия в агресивната война срещу Украйна представлява за Беларус“, съобщиха източници пред репортери.

Събеседниците на канала заявиха също, че Макрон е призовал Лукашенко да подобри отношенията между Беларус и Европа.

Пресслужбата на беларуския президент съобщи по-рано за телефонен разговор между френския президент Еманюел Макрон и Лукашенко.

Беше отбелязано, че френската страна е инициирала разговорите. Администрацията на Лукашенко заяви, че той и Макрон са обсъдили регионални въпроси и отношенията на Беларус с Европейския съюз.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 риск печели

    30 3 Отговор
    Риск губи. Най-сигурно е че микроня яде шамари от дядото, дето е баба.

    06:25 25.05.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Да знайш

    20 3 Отговор
    Най-големият риск са ционистите и еврофашистите.

    06:47 25.05.2026

  • 6 Риск печели, риск губи

    23 1 Отговор
    В Беларус също имаше опити за Майдан.

    06:48 25.05.2026

  • 7 Соломон

    3 26 Отговор

    До коментар #3 от "Да бе , да ! 😜":

    Коя точно нацистка хунта е довел майдана.От 2014г са сменили два президента а в паламента почти няма националистки партии

    Коментиран от #8, #15

    06:48 25.05.2026

  • 8 Феликс Дж

    9 1 Отговор

    До коментар #7 от "Соломон":

    С и о ни с к и са партиите им.

    06:59 25.05.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Предупредител

    16 1 Отговор
    Лукавият Макрон се опитва да сплаши Беларус като разбра, че руснаците са инсталирали ядрено оръжие там. Страх го е беларусите да не сбъркат и да не го насочат към Париж вместо към Киев. Поляците също има от какво да се страхуват - те са доста по-близо. Каквото почукало, такова се обадило.

    07:18 25.05.2026

  • 11 Владимир Путин, президент

    2 23 Отговор
    Не само за Беларус, не само.
    Русия е заплаха за цялото човечество и планетата Земя !!! Трябва ли ни Свят в който има Русия ? Не мисля ☝️

    Коментиран от #12, #20, #29

    07:19 25.05.2026

  • 12 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    11 1 Отговор

    До коментар #11 от "Владимир Путин, президент":

    Последното изречение в твоя пост е
    НАЙ- ТОЧНО и съдържатрлно😉❗

    07:22 25.05.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 така, така

    9 1 Отговор
    Момата Макрон изглежда не осъзнава колко нелеп изглежда, щом се надява да излъже хитрата стара лисица Лукашенко.
    Напълно приемам, че на Запад яловото разузнаване може да разглежда Лукашенко като маргинал, който се държи за Путин, само защото му осигурява гръб и поток от финансови средства. Допускам, че Запда не се свени да участва в наддаването кой да контролира беларусина, еле пък след изненадващото затопляне на отношенията между САЩ и Беларус.
    Всъщност, желанието да се трупа състояние, което да се харчи в Монако или Маями, е типично за постсъветските богаташи. Не случайно, точно това желание доведе до разпада на СССР, а после до формирането на властовите олигархични кръгове, както в Русия, така и цялото постсъвестко пространство, включително 0срайната и Беларус. Именно този интерес и вяра, че всичко ще се върне по старому крепи положението в 0срайната (иначе отдавна да са ги оставили и без всякаква инфраструктура).
    Не ти трябва много акъл, за да схванеш този порок на властовите структори в цялото постсъветско пространство, но не разбирам как може да се ограничат само до повърхностното. Да приемаш, че всички са като теб е огромна заблуда. Макрон и всякакви прочие деб..или в ЕС не осъзнават, че Лукашенко не е наркомана, т.е. няма да стане от удобния стол, за да седне на клтатещата се табуретка, която Макрон му предлага. Лукашенко едва ли иска съдбата на клоуна - да бъде линчуван от собствения си народ. Някои политици са оцеляли толкова години, не защо

    07:32 25.05.2026

  • 15 Да бе , да ! ;(

    12 0 Отговор

    До коментар #7 от "Соломон":

    В Украйна новородените се кръщават по списък с украински имена . Български и руски имена са забранени / Украйна забранява дейността на над 19 политически партии, включително „Опозиционна платформа — За цял живот“ (ОПЗЖ) и „Наши“. Мерките са предприети от Съвета за национална сигурност през 2022 г..

    07:33 25.05.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 РИСКОВЕ!?!?!?

    7 0 Отговор
    Да не би Путин да направи Майдан в Минск?

    07:35 25.05.2026

  • 18 2554

    0 12 Отговор

    До коментар #3 от "Да бе , да ! 😜":

    Нацистката хунта управлява Русия от 2000 г., начело с Путлер!

    07:36 25.05.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 щом

    6 0 Отговор

    До коментар #11 от "Владимир Путин, президент":

    имаш такива мисли, то значи си обречен да видиш как света ти изчезва.
    Мечтата на мнозина е била да видят свят без Русия, но резултата винаги е един и същи - техния свят загива и се установява онзи ред, който устройва Русия.
    На всички заблудени като теб, им се е наложило да си платят цената. Днешната ситуация не прави изключение. Как беше лафа - който забравя историята е обречен да я преживее отново.

    07:40 25.05.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 0 Отговор
    Има ли МакАрон СВОИ деца🤔

    07:46 25.05.2026

  • 23 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 0 Отговор
    Доведеният му син не е ли по- голям от него🤔

    07:47 25.05.2026

  • 24 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    7 0 Отговор
    Не се ли води съдебен спор дали жена му не е била мъж🤔

    07:47 25.05.2026

  • 25 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    6 0 Отговор
    Жена му и майка му не са ли връстнички🤔

    07:48 25.05.2026

  • 26 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    6 0 Отговор
    Не хванаха ли МакАрон във влака с бяло прахче на масата🤔

    Кое притесни "контролния орган" та
    ПРЕ МАХ НА коментара ми🤔

    07:50 25.05.2026

  • 27 андрей от тв.

    4 0 Отговор
    баба му така е наредила.........

    08:01 25.05.2026

  • 28 си пън

    0 0 Отговор
    макарончо,а що увеличавате доставките на руски газ бе кретен,спрете да подържате "агресорите"

    08:19 25.05.2026

  • 29 зелен пън

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Владимир Путин, президент":

    ама нали са слабаци тез руснаци идвайте да ги бием

    08:21 25.05.2026

