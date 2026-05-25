TF1: Макрон подчертал пред Лукашенко рисковете, които носи Русия за Беларус

Френският президент Еманюел Макрон проведе телефонен разговор с беларуски държавен глава Александър Лукашенко. Близки до френския лидер споделиха подробности от разговора в коментари пред TF1.
Според източници на канала, Макрон е провел конструктивен разговор с Лукашенко. Те отбелязаха, че лидерите на Франция и Беларус са обсъдили, наред с други неща, войната в Украйна.
„По време на този разговор Еманюел Макрон, по-специално, подчерта рисковете, които участието на Русия в агресивната война срещу Украйна представлява за Беларус“, съобщиха източници пред репортери.
Събеседниците на канала заявиха също, че Макрон е призовал Лукашенко да подобри отношенията между Беларус и Европа.
Пресслужбата на беларуския президент съобщи по-рано за телефонен разговор между френския президент Еманюел Макрон и Лукашенко.
Беше отбелязано, че френската страна е инициирала разговорите. Администрацията на Лукашенко заяви, че той и Макрон са обсъдили регионални въпроси и отношенията на Беларус с Европейския съюз.
1 риск печели
06:25 25.05.2026
5 Да знайш
06:47 25.05.2026
6 Риск печели, риск губи
06:48 25.05.2026
7 Соломон
До коментар #3 от "Да бе , да ! 😜":Коя точно нацистка хунта е довел майдана.От 2014г са сменили два президента а в паламента почти няма националистки партии
06:48 25.05.2026
8 Феликс Дж
До коментар #7 от "Соломон":С и о ни с к и са партиите им.
06:59 25.05.2026
10 Предупредител
07:18 25.05.2026
11 Владимир Путин, президент
Русия е заплаха за цялото човечество и планетата Земя !!! Трябва ли ни Свят в който има Русия ? Не мисля ☝️
07:19 25.05.2026
12 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #11 от "Владимир Путин, президент":Последното изречение в твоя пост е
НАЙ- ТОЧНО и съдържатрлно😉❗
07:22 25.05.2026
14 така, така
Напълно приемам, че на Запад яловото разузнаване може да разглежда Лукашенко като маргинал, който се държи за Путин, само защото му осигурява гръб и поток от финансови средства. Допускам, че Запда не се свени да участва в наддаването кой да контролира беларусина, еле пък след изненадващото затопляне на отношенията между САЩ и Беларус.
Всъщност, желанието да се трупа състояние, което да се харчи в Монако или Маями, е типично за постсъветските богаташи. Не случайно, точно това желание доведе до разпада на СССР, а после до формирането на властовите олигархични кръгове, както в Русия, така и цялото постсъвестко пространство, включително 0срайната и Беларус. Именно този интерес и вяра, че всичко ще се върне по старому крепи положението в 0срайната (иначе отдавна да са ги оставили и без всякаква инфраструктура).
Не ти трябва много акъл, за да схванеш този порок на властовите структори в цялото постсъветско пространство, но не разбирам как може да се ограничат само до повърхностното. Да приемаш, че всички са като теб е огромна заблуда. Макрон и всякакви прочие деб..или в ЕС не осъзнават, че Лукашенко не е наркомана, т.е. няма да стане от удобния стол, за да седне на клтатещата се табуретка, която Макрон му предлага. Лукашенко едва ли иска съдбата на клоуна - да бъде линчуван от собствения си народ. Някои политици са оцеляли толкова години, не защо
07:32 25.05.2026
15 Да бе , да ! ;(
До коментар #7 от "Соломон":В Украйна новородените се кръщават по списък с украински имена . Български и руски имена са забранени / Украйна забранява дейността на над 19 политически партии, включително „Опозиционна платформа — За цял живот“ (ОПЗЖ) и „Наши“. Мерките са предприети от Съвета за национална сигурност през 2022 г..
07:33 25.05.2026
17 РИСКОВЕ!?!?!?
07:35 25.05.2026
18 2554
До коментар #3 от "Да бе , да ! 😜":Нацистката хунта управлява Русия от 2000 г., начело с Путлер!
07:36 25.05.2026
20 щом
До коментар #11 от "Владимир Путин, президент":имаш такива мисли, то значи си обречен да видиш как света ти изчезва.
Мечтата на мнозина е била да видят свят без Русия, но резултата винаги е един и същи - техния свят загива и се установява онзи ред, който устройва Русия.
На всички заблудени като теб, им се е наложило да си платят цената. Днешната ситуация не прави изключение. Как беше лафа - който забравя историята е обречен да я преживее отново.
07:40 25.05.2026
22 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
07:46 25.05.2026
23 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
07:47 25.05.2026
24 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
07:47 25.05.2026
25 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
07:48 25.05.2026
26 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Кое притесни "контролния орган" та
ПРЕ МАХ НА коментара ми🤔
07:50 25.05.2026
27 андрей от тв.
08:01 25.05.2026
28 си пън
08:19 25.05.2026
29 зелен пън
До коментар #11 от "Владимир Путин, президент":ама нали са слабаци тез руснаци идвайте да ги бием
08:21 25.05.2026