TF1: Макрон подчертал пред Лукашенко рисковете, които носи Русия за Беларус

Френският президент Еманюел Макрон проведе телефонен разговор с беларуски държавен глава Александър Лукашенко. Близки до френския лидер споделиха подробности от разговора в коментари пред TF1.

Според източници на канала, Макрон е провел конструктивен разговор с Лукашенко. Те отбелязаха, че лидерите на Франция и Беларус са обсъдили, наред с други неща, войната в Украйна.

„По време на този разговор Еманюел Макрон, по-специално, подчерта рисковете, които участието на Русия в агресивната война срещу Украйна представлява за Беларус“, съобщиха източници пред репортери.

Събеседниците на канала заявиха също, че Макрон е призовал Лукашенко да подобри отношенията между Беларус и Европа.

Пресслужбата на беларуския президент съобщи по-рано за телефонен разговор между френския президент Еманюел Макрон и Лукашенко.

Беше отбелязано, че френската страна е инициирала разговорите. Администрацията на Лукашенко заяви, че той и Макрон са обсъдили регионални въпроси и отношенията на Беларус с Европейския съюз.