Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г. вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Северна Корея »
Ким Чен-ун поднесе съболезнования на Си Дзинпин за гибелта на 90-те миньори след газовата експлозия

Ким Чен-ун поднесе съболезнования на Си Дзинпин за гибелта на 90-те миньори след газовата експлозия

25 Май, 2026 05:22, обновена 25 Май, 2026 05:25 704 3

  • ким чен-ун-
  • си дзинпин-
  • съболезнования-
  • миньори

Севернокорейският лидер пожела на китайския народ бързо възстановяване от инцидента

Ким Чен-ун поднесе съболезнования на Си Дзинпин за гибелта на 90-те миньори след газовата експлозия - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Севернокорейският лидер Ким Чен-ун изпрати телеграма със съболезнования до китайския президент Си Дзинпин след газовата експлозия във въглищна мина в провинция Шанси, съобщи Корейската централна информационна агенция (KCNA).

„След като научих с тъга за многобройните жертви, причинени от газовата експлозия във въглищна мина в провинция Шанси, изразявам най-дълбоките си съболезнования на генералния секретар, партията, правителството, народа на Китай и семействата на жертвите“, се казва в телеграмата, както съобщава KCNA.

Севернокорейският лидер пожела на китайския народ бързо възстановяване от инцидента, а на семействата на жертвите – преодоляване на мъката и връщане към стабилен живот.

Експлозията във въглищната мина Лушеню стана на 22 май, убивайки най-малко 90 души.


Северна Корея
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Да ти се връща

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Копейка - 78% от бълHарите":

    ТРОЙНО.

    05:39 25.05.2026

  • 3 Сандо

    1 0 Отговор
    Добро нещо е направил северокореецът-диктатор,но по-важно е дали нашите са изказали подобна позиция.

    05:47 25.05.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания