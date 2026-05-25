Ким Чен-ун поднесе съболезнования на Си Дзинпин за гибелта на 90-те миньори след газовата експлозия

Севернокорейският лидер Ким Чен-ун изпрати телеграма със съболезнования до китайския президент Си Дзинпин след газовата експлозия във въглищна мина в провинция Шанси, съобщи Корейската централна информационна агенция (KCNA).

„След като научих с тъга за многобройните жертви, причинени от газовата експлозия във въглищна мина в провинция Шанси, изразявам най-дълбоките си съболезнования на генералния секретар, партията, правителството, народа на Китай и семействата на жертвите“, се казва в телеграмата, както съобщава KCNA.

Севернокорейският лидер пожела на китайския народ бързо възстановяване от инцидента, а на семействата на жертвите – преодоляване на мъката и връщане към стабилен живот.

Експлозията във въглищната мина Лушеню стана на 22 май, убивайки най-малко 90 души.