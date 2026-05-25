Британската програма за изтребители от следващо поколение Tempest рискува да повтори всички грешки от предишните отбранителни проекти на страната и да се превърне в инженерна катастрофа.

Това мнение изрази военният коментатор Луис Пейдж в статия за The Telegraph.

Авторът пише, че британското правителство подготвя нов план за разходи за отбрана, който предвижда значителни съкращения поради недостиг на финансиране. На този фон той смята, че страната трябва да се откаже от най-скъпите и най-малко ефективни програми. Една такава програма, цитира той, е Глобалната програма за бойни полети (GCAP) – съвместен проект между Великобритания, Италия и Япония за разработване на изтребителя Tempest.

Изданието припомня, че Великобритания преди това е разработвала бойни самолети в международни консорциуми – Tornado, съвместно с Германия и Италия, и по-скоро Eurofighter Typhoon, съвместно с Германия, Италия и Испания. Според Пейдж и двата проекта са били съпроводени от закъснения, превишаване на разходите и технически проблеми.

Авторът описва подробно историята на изтребителите „Торнадо“ и „Тайфун“, както и стратегическите недостатъци в самата концепция за тяхното използване. Постоянните подобрения и корекции на грешки доведоха до това, че Обединеното кралство харчи огромни суми пари за експлоатация на много несъвършени самолети, като същевременно разполага с по-добри алтернативи.

Пейдж нарича цялата история с „Торнадо“ и „Тайфун“ „бедствие, което все още се разгръща“. Той отбелязва, че един час полетно време за „Тайфун“, самолет от четвърто поколение, струва 45 000-48 000 паунда, докато американският F-35A, самолет от пето поколение, струва между 25 000 и 31 000 паунда на час полет. Ако Обединеното кралство беше заменило своите Typhoon при първа възможност, за американския F-35 това би спестило 9 милиарда паунда през целия им експлоатационен живот.

Пейдж смята, че основната причина за екстремно високата цена на Typhoon е фактът, че самолетът е разработен в сътрудничество с други страни, което усложнява както разработката, така и поддръжката.

„Първо, построихме самолет, наречен Tornado, в сътрудничество с Италия и Германия, което доведе до скъпоструваща и продължителна катастрофа. След това разработихме самолет, наречен Typhoon, в сътрудничество с Италия и други страни. Това доведе до още по-скъпоструваща и продължителна катастрофа. Сега Обединеното кралство се готви да започне отново многонационално сътрудничество, като построи самолет, наречен Tempest, с Италия и Япония. Какъв според нас ще бъде резултатът?“, пише колумнистът.