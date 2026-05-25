Тигър уби четири жени в централна Индия

Четири жени са били нападнати и убити от тигър в централния индийски щат Махаращра, предаде The Indian Express.
Инцидентът е станал на 22 май в област Чандрапур, в гора, където жените са събирали листа. Около 8:00 ч. сутринта тигър внезапно ги е нападнал. Четири жени са починали на място, а останалите девет са успели да избягат. Те са извикали за помощ и са избягали от гората.
След като научили за нападението, селяните се втурнали към гората. По-късно на мястото на инцидента са пристигнали горски служители и полиция. Патрулите в района са засилени, а местните жители са призовани да не се впускат сами дълбоко в гората.
Подобен случай на толкова жертви при еднократно нападение на тигър е изключително рядък в Махаращра. Тази трагедия за пореден път изостри проблема с конфликта между хора и диви животни в област Чандрапур.
1 редник
Какво стана с черната пантера?...
07:08 25.05.2026
4 Отец Дионисий, светец
А в Русия няма ли тигри ? ☝️😄
07:14 25.05.2026
5 Ситуацията е представена
Ако бяха мъже щяха да бъдат представени като хора.
07:35 25.05.2026
