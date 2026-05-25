Тигър уби четири жени в централна Индия

25 Май, 2026 06:59, обновена 25 Май, 2026 07:02 1 121 11

Жертвите събирали листа в гората

Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Четири жени са били нападнати и убити от тигър в централния индийски щат Махаращра, предаде The ​​Indian Express.

Инцидентът е станал на 22 май в област Чандрапур, в гора, където жените са събирали листа. Около 8:00 ч. сутринта тигър внезапно ги е нападнал. Четири жени са починали на място, а останалите девет са успели да избягат. Те са извикали за помощ и са избягали от гората.

След като научили за нападението, селяните се втурнали към гората. По-късно на мястото на инцидента са пристигнали горски служители и полиция. Патрулите в района са засилени, а местните жители са призовани да не се впускат сами дълбоко в гората.

Подобен случай на толкова жертви при еднократно нападение на тигър е изключително рядък в Махаращра. Тази трагедия за пореден път изостри проблема с конфликта между хора и диви животни в област Чандрапур.


  • 1 редник

    8 1 Отговор
    Ние имаме мечки, в Индия тигри.
    Какво стана с черната пантера?...

    07:08 25.05.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Отец Дионисий, светец

    3 9 Отговор
    Господ го благолсови и здраве му дава !!!
    А в Русия няма ли тигри ? ☝️😄

    07:14 25.05.2026

  • 5 Ситуацията е представена

    3 1 Отговор
    във вариант четири загинали жени.
    Ако бяха мъже щяха да бъдат представени като хора.

    07:35 25.05.2026

  • 6 Мда

    1 2 Отговор
    Добре че мо съобщихте че след малко о аз щях да ходя да бера лайка у Индийската гора та да знам.

    07:36 25.05.2026

  • 7 Дзак

    2 1 Отговор
    Трудно е да се живее в постоянен психотрилър!

    07:39 25.05.2026

  • 8 Джайпурците

    2 3 Отговор
    и без друго са в излишък…

    07:56 25.05.2026

  • 9 Факт

    2 1 Отговор
    Да дойде и тук за любителите на животни

    07:59 25.05.2026

  • 10 сливчо чо

    4 1 Отговор
    трепане му е майката на тигъра

    08:04 25.05.2026

  • 11 Директора👨‍✈️

    2 0 Отговор
    И да триете и да не триете, все същите бездарници сте си!

    08:07 25.05.2026

