Иран отговори на САЩ: Нямаме танкери в морето, нито излишни енергийни ресурси за износ

Иран отговори на САЩ: Нямаме танкери в морето, нито излишни енергийни ресурси за износ

21 Март, 2026 05:44, обновена 21 Март, 2026 05:51 1 031 11

По-рано министърът на финансите Скот Бенет говори за освобождаване на иранския суров петрол от санкции

Иран отговори на САЩ: Нямаме танкери в морето, нито излишни енергийни ресурси за износ - 1
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Иран в момента няма петролни танкери в морето, а страната няма излишни енергийни ресурси за износ.

Това заяви представител на Министерството на петрола на Ислямската република в отговор на предложението на министъра на финансите на САЩ Скот Бенет за освобождаване на иранския суров петрол от санкции, съобщи информационната агенция Mehr.

„Иран на практика няма петрол в танкери в морето и няма излишък за снабдяване на международните пазари“, каза той.

Техеран разглежда предложението на американския служител като „психологическа игра от страна на Министерството на финансите на САЩ“.

„Изявлението на Бенет е насочено единствено към вдъхване на надежда на купувачите и контролиране на пазарните настроения“, заяви иранското министерство на петрола.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И Куба отговори на САЩ

    11 0 Отговор
    Куба няма да осигурява гориво за генераторите на посолството на САЩ.

    Коментиран от #4

    05:57 21.03.2026

  • 2 Перо

    0 14 Отговор
    Слава Украина и президент Зеленски

    05:57 21.03.2026

  • 3 А актуални новини-кога?

    13 0 Отговор
    Нещо за Ф-35 който е свален от иранците...? Вече минаха 24 часа-а в свободните медии само тишина...-пуста политкорекност-пусти слугинаж бе....

    Коментиран от #5

    05:57 21.03.2026

  • 4 И Куба отговори на САЩ

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "И Куба отговори на САЩ":

    Поради отказа за гориво за генераторите, някои американски дипломати ще напуснат острова през май или дори по-рано

    05:58 21.03.2026

  • 5 Охоооо

    9 0 Отговор

    До коментар #3 от "А актуални новини-кога?":

    Този F-35 е петият израелски изтребител, свален

    06:01 21.03.2026

  • 6 хъ хъ хъ

    8 0 Отговор
    Кой се е надявал че Иран така ще разнебити колективните...

    Коментиран от #8

    06:02 21.03.2026

  • 7 Иранец

    1 7 Отговор
    Иранският режим е приключен, но още не го осъзнава.

    По план има още 3 седмици бомбардировки.

    Милошевич го помпиха 3 месеца преди да отиде на топло в Хага.

    Коментиран от #10

    06:07 21.03.2026

  • 8 Ха ха ха ха

    1 5 Отговор

    До коментар #6 от "хъ хъ хъ":

    Как е аятолаха?

    Рояк комари нападнали кобилата. Тя паднала и се отъркаляла и ги смачкала
    Есин комар се измъкнал, опълнал си смачканите крела и казал: "Повалихме я. Победа".

    06:10 21.03.2026

  • 9 Дедо ви...

    6 0 Отговор
    Иран победи на третата седмица от конфликта

    06:12 21.03.2026

  • 10 Улав

    5 0 Отговор

    До коментар #7 от "Иранец":

    Не те слуша главата

    06:17 21.03.2026

  • 11 Мишел

    3 0 Отговор
    Поради липса на ресурси/сила , САЩ се отказват да отварят Ормузкия проток.

    06:31 21.03.2026

