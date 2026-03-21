Иран отговори на САЩ: Нямаме танкери в морето, нито излишни енергийни ресурси за износ

Иран в момента няма петролни танкери в морето, а страната няма излишни енергийни ресурси за износ.

Това заяви представител на Министерството на петрола на Ислямската република в отговор на предложението на министъра на финансите на САЩ Скот Бенет за освобождаване на иранския суров петрол от санкции, съобщи информационната агенция Mehr.

„Иран на практика няма петрол в танкери в морето и няма излишък за снабдяване на международните пазари“, каза той.

Техеран разглежда предложението на американския служител като „психологическа игра от страна на Министерството на финансите на САЩ“.

„Изявлението на Бенет е насочено единствено към вдъхване на надежда на купувачите и контролиране на пазарните настроения“, заяви иранското министерство на петрола.