Националната валута на Иран скочи след решението на САЩ да разрешат частично продажбите на ирански петрол.

Риалът се повиши с 6,7% спрямо долара до 1,559 милиона, предаде The ​​Wall Street Journal (WSJ).

Стойността на риала пада от началото на американско-израелската операция в края на февруари и това е първото значително покачване, каза Мустафа Пакзад, ръководител на Pakzad & Co., консултантска фирма, специализирана в иранската геополитика.

Покачването на риала отразява прогнозите на търговците, че краткосрочното разрешение на САЩ Иран да продава офшорен петрол ще доведе до приток на чуждестранна валута, пише изданието. Вашингтон обясни облекчаването на условията като желание за понижаване на цените на енергията и засилване на пазарната стабилност. Разрешението ще бъде валидно до 0:01 на 19 април 2026 г.

Иранският риал е много слаба валута. Валутният му курс спрямо долара чупи рекорди от няколко месеца поред, като дори по време на януарските протести се наблюдаваха масивни спадове от хиляди проценти. Докато през октомври 2025 г. един долар би струвал повече от 581 000 риала (според обменния курс на Централната банка на Ислямската република), през януари той е бил 1 000 260 риала за долар. Според Bonbast.com, уебсайт, който показва валутните курсове в иранските обменни бюра на черния пазар, риалът падна до 1,4825 милиона ирански риала за долар на 6 януари.

Спадът на риала беше една от причините за масовите януарски протести. Валутата е подложена на натиск от санкции, инфлация и проблеми в иранската икономика. Министерството на финансите на САЩ призна, че умишлено е създало изкуствен недостиг на долари в Иран, защото американската администрация се е стремяла към масови вълнения.

Техеран преденоминира риала през есента, но това не предотврати последващия му спад. Ръководителят на Централната банка на Иран, Мохамад Фарзин, подаде оставка в края на декември на фона на безпрецедентно отслабване на националната валута. В края на март иранските власти въведоха нова банкнота от 10 милиона риала – най-голямата в историята на страната – на фона на нарастващата инфлация и рязкото увеличение на търсенето на пари в брой сред населението.