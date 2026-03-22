Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Делегации на САЩ и Украйна проведоха "конструктивни разговори" във Флорида, визитата продължава
22 Март, 2026 04:21, обновена 22 Март, 2026 04:32 460 3

Стив Уиткоф и Рустем Умеров дадоха кратки изявления след края на първия ден от срещата

Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Делегациите на САЩ и Украйна проведоха конструктивни разговори във Флорида, заяви пратеникът на президента на САЩ Стив Уиткоф.

Той заяви, че страните са се фокусирали „върху стесняване и разрешаване на нерешените въпроси с цел приближаване към всеобхватно мирно споразумение“.

В делегацията на САЩ, освен Уиткоф, са участвали зетят на президента на САЩ Джаред Къшнър, комисарят на Федералната служба за обществени поръчки (ФАС) Джош Грюнбаум и старшият политически съветник на Държавния департамент Крис Къран.

„Приветстваме продължаващия ангажимент за разрешаване на нерешените въпроси, признавайки тяхното значение за по-широката глобална стабилност, и благодарим на президента на САЩ за неговото продължаващо лидерство в напредъка на тези усилия“, написа Уиткоф.

Делегации на САЩ и Украйна проведоха
Снимка: Фейсбук

След разговорите секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна (СНСО) Рустем Умеров написа в Telegram, че са били обсъдени „ключови въпроси и по-нататъшни стъпки в рамките на преговорния път“.

„Специално внимание беше обърнато на координирането на подходите за по-нататъшен напредък към постигане на практически резултати“, отбеляза Умеров, който участва в срещата.

Украинската делегация включва още Кирил Буданов, ръководител на офиса на украинския лидер, Давид Арахамия, ръководител на фракцията „Слуга на народа“ и Сергий Кислица, първи заместник-ръководител на офиса на Зеленски.

Разговорите ще продължат на 22 март.

По-рано от Кремъл обявиха, че руската страна няма да участва в срещата в Съединените щати. „Не, това ще бъдат двустранни контакти между украинци и американци“, каза говорителят на президента Дмитрий Песков. Той определи паузата в тристранните преговори като временна, обяснявайки, че „американските преговарящи в момента имат различни приоритети“.


  • 1 Гориил

    10 3 Отговор
    Русия няма намерение да участва в спасяването на Бандера. Това е вашата война и вие я губите.

    04:36 22.03.2026

  • 2 кръчмаря

    7 2 Отговор
    от кога местенето на въздуха е конструктивен разговор.

    04:36 22.03.2026

  • 3 Най важното е....

    1 0 Отговор
    Да снабдят х0х0лите с бели байряци...

    05:08 22.03.2026