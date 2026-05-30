Предвидима тактика от Кремъл! ЦРУ твърди, че със сигурност Владимир Путин е одобрил идеята руски дронове да бъдат използвани срещу Румъния

Анализаторът по външна политика Пол Гобъл, бивш специален съветник на Държавния департамент на САЩ и анализатор на ЦРУ, смята, че нахлуването на дронове от Русия в Румъния е било умишлена провокация, предназначена да изпита единството на НАТО и да окаже натиск върху Молдова, предава digi24, цитирана от Фокус.
Гобъл отбелязва, че отричането на Русия е било предвидимо, защото Москва печели, когато съюзниците обсъждат отговорностите, вместо да реагират колективно. Освен това анализаторът е убеден, че подобни провокации предварително биват одобрени от Путин.
Гобъл посочи пред пред Kyiv Post, че публичното отричане на руска намеса от Путин е предвидима тактика, предназначена да забави вземането на решения от Запада.
''Бихте очаквали г-н Путин да отрече това, защото има какво да спечели, ако хората задават въпроси за това, вместо ако се обединят срещу това, което е акт на агресия срещу страна от НАТО. Абсолютно сигурен съм, че Путин е одобрил идеята'', посочва анализаторът.
Алибито на Путин в Астана
Путин се опита да отклони вината към Украйна, предполагайки, че дронът, който удари жилищна сграда в Галац, се е отклонил от курса си поради техническа неизправност и вероятно е украински.
''Кой в Румъния казва, че това е руски дрон?“, попита Путин от Казакстан, запитан за инцидента. ''Никой не може да каже какъв е произходът на този или онзи дрон, докато не се извърши проверка'', заяви той по време на посещение в Казахстан.
Той предложи Букурещ да предаде останките от дрона за руско разследване.
Гобъл отхвърли тезата на Путин за вината на Киев, заявявайки, че доказателствата говорят сами за себе си.
''Така че не съм изненадан, че Путин казва това''. От казаното от румънците, които са изследвали дрона, е съвсем ясно, че той не е могъл да дойде от никъде другаде''.
Румънските военни власти и радарните данни потвърдиха, че дронът е дошъл директно от Русия през окупираните територии. Румънските следователи и президентът Никушор Дан обаче са категорични, че останките принадлежат на руски дрон ''Геран-2''.
Румънският президент свика извънредно заседание на Върховния съвет за национална отбрана (CSAT) и обяви инцидента за най-тежкия на румънска територия досега. В отговор Румъния също обяви генералния консул на Русия в Констанца за персона нон грата и нареди пълното затваряне на руското консулство в Костанца. Макар Дан да уточни вчера, че дронът е навлязъл в Румъния след кинетичен удар с украинската ПВО (което изключва директна руска инвазия), Гобъл подчертава, че Кремъл съзнателно поема тези рискове. Причината за това, вероятно е свързана с безпокойството на Русия относно Република Молдова, чието прозападно правителство установява тесни връзки с Букурещ и Украйна.
''Москва използва граничните търкания като инструмент за сплашване. Кремъл съзнателно използва подобни нахлувания'', категоричен е анализаторът.
''Москва използва граничното напрежение като инструмент за натиск върху прозападното правителство в Молдова, което в момента се интегрира все по-тясно с Румъния и ЕС'', допълва той.
Въпреки острата реакция на Букурещ и затварянето на руското консулство в Костанца, румънското Министерство на отбраната успокои гражданите, че ситуацията е под контрол и страната не е обект на умишлена военна атака, а понася косвените ефекти от конфликта, развиващ се близо до граница.
За НАТО инцидентът подчертава ключово предизвикателство: да се реагира на хибридни заплахи, без да се попада в публичното разделение, на което Путин разчита, заключва експертът.
4 Фъф факти
Коментиран от #23
19:28 30.05.2026
5 сноу
19:29 30.05.2026
6 Евгений Онанегин
19:32 30.05.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Дон Корлеоне
19:33 30.05.2026
9 Размишления
19:33 30.05.2026
10 Пако
19:36 30.05.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 И какво,
19:37 30.05.2026
13 1,3 милиона ватенки на оня свят.
До коментар #3 от "Пич":А натото още не са дошли.
Коментиран от #25
19:39 30.05.2026
14 бивш специален съветник?
А заглавието тук: "ЦРУ твърди, че със сигурност Владимир Путин е одобрил идеята руски дронове да бъдат използвани срещу Румъния"
Ами FOCUSници, сър!
19:43 30.05.2026
15 Ами сега
Забравихте за инцидента в Полша , като Русия отрече, а и укроклоун също, но цяла седмица обвиняваше Русия, а после всичко заглъхна, когато поляците най-после решили да кажат истината.
Сега и румънците се опитват да раздухат скандал.
Побързали да закрият консулството, а когато истината излезе наяве няма да се извинят.
Който не си признава грешките няма нито чест, нито достойнство.
19:43 30.05.2026
17 Мишел
Руски дронове срещу НатО са необходими сама на Украйна, за да предизвика военен конфликт НатО-Русия.
Коментиран от #22
19:44 30.05.2026
19 Руснакът е мръсно противно животно
Коментиран от #26
19:45 30.05.2026
22 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #17 от "Мишел":Клепар през коя година започна тридневната специална военна операция?
Коментиран от #24, #28
19:47 30.05.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Преди
До коментар #22 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":един ден.
19:48 30.05.2026
25 Мишел
До коментар #13 от "1,3 милиона ватенки на оня свят.":Пиши за милиард убити руснаци- пак ще е толкова вярно, но звучи много по ефектно
19:49 30.05.2026
26 Компот
До коментар #19 от "Руснакът е мръсно противно животно":А ти си чисто привлекателно животно, нали? Какво да те правим Розова панделке? Няма да те трепем!
19:50 30.05.2026
28 Компот
До коментар #22 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Голяма гъдулка си Веско!
19:52 30.05.2026
30 Компот
До коментар #27 от "Пиночет":Май прелитат близо до теб чичопей! Те ли така ти свирукат?
19:54 30.05.2026
33 Компот
До коментар #31 от "Мишел":Ти ли беше от с. Гущер? Вчера четох за теб.
19:56 30.05.2026
34 Ами
наложат санкции на Русия те ще рухне за няколко месеца?
Не бяха ли тия същите дето казаха на Тръмп
че ще победи Иран за няколко седмици?
19:56 30.05.2026