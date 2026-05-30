Предвидима тактика от Кремъл! ЦРУ твърди, че със сигурност Владимир Путин е одобрил идеята руски дронове да бъдат използвани срещу Румъния
Предвидима тактика от Кремъл! ЦРУ твърди, че със сигурност Владимир Путин е одобрил идеята руски дронове да бъдат използвани срещу Румъния

30 Май, 2026 19:23

Руският президент се опита да отклони вината към Украйна, предполагайки, че дронът, който удари жилищна сграда в Галац, се е отклонил от курса си поради техническа неизправност и вероятно е украински

Анализаторът по външна политика Пол Гобъл, бивш специален съветник на Държавния департамент на САЩ и анализатор на ЦРУ, смята, че нахлуването на дронове от Русия в Румъния е било умишлена провокация, предназначена да изпита единството на НАТО и да окаже натиск върху Молдова, предава digi24, цитирана от Фокус.

Гобъл отбелязва, че отричането на Русия е било предвидимо, защото Москва печели, когато съюзниците обсъждат отговорностите, вместо да реагират колективно. Освен това анализаторът е убеден, че подобни провокации предварително биват одобрени от Путин.

Гобъл посочи пред пред Kyiv Post, че публичното отричане на руска намеса от Путин е предвидима тактика, предназначена да забави вземането на решения от Запада.

''Бихте очаквали г-н Путин да отрече това, защото има какво да спечели, ако хората задават въпроси за това, вместо ако се обединят срещу това, което е акт на агресия срещу страна от НАТО. Абсолютно сигурен съм, че Путин е одобрил идеята'', посочва анализаторът.

Алибито на Путин в Астана

Путин се опита да отклони вината към Украйна, предполагайки, че дронът, който удари жилищна сграда в Галац, се е отклонил от курса си поради техническа неизправност и вероятно е украински.

''Кой в Румъния казва, че това е руски дрон?“, попита Путин от Казакстан, запитан за инцидента. ''Никой не може да каже какъв е произходът на този или онзи дрон, докато не се извърши проверка'', заяви той по време на посещение в Казахстан.

Той предложи Букурещ да предаде останките от дрона за руско разследване.

Гобъл отхвърли тезата на Путин за вината на Киев, заявявайки, че доказателствата говорят сами за себе си.

''Така че не съм изненадан, че Путин казва това''. От казаното от румънците, които са изследвали дрона, е съвсем ясно, че той не е могъл да дойде от никъде другаде''.

Румънските военни власти и радарните данни потвърдиха, че дронът е дошъл директно от Русия през окупираните територии. Румънските следователи и президентът Никушор Дан обаче са категорични, че останките принадлежат на руски дрон ''Геран-2''.

Румънският президент свика извънредно заседание на Върховния съвет за национална отбрана (CSAT) и обяви инцидента за най-тежкия на румънска територия досега. В отговор Румъния също обяви генералния консул на Русия в Констанца за персона нон грата и нареди пълното затваряне на руското консулство в Костанца. Макар Дан да уточни вчера, че дронът е навлязъл в Румъния след кинетичен удар с украинската ПВО (което изключва директна руска инвазия), Гобъл подчертава, че Кремъл съзнателно поема тези рискове. Причината за това, вероятно е свързана с безпокойството на Русия относно Република Молдова, чието прозападно правителство установява тесни връзки с Букурещ и Украйна.

''Москва използва граничните търкания като инструмент за сплашване. Кремъл съзнателно използва подобни нахлувания'', категоричен е анализаторът.

''Москва използва граничното напрежение като инструмент за натиск върху прозападното правителство в Молдова, което в момента се интегрира все по-тясно с Румъния и ЕС'', допълва той.

Въпреки острата реакция на Букурещ и затварянето на руското консулство в Костанца, румънското Министерство на отбраната успокои гражданите, че ситуацията е под контрол и страната не е обект на умишлена военна атака, а понася косвените ефекти от конфликта, развиващ се близо до граница.

За НАТО инцидентът подчертава ключово предизвикателство: да се реагира на хибридни заплахи, без да се попада в публичното разделение, на което Путин разчита, заключва експертът.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    24 5 Отговор
    Ама кой още вярва на ЦРУ, екскюз ми!😶

    19:27 30.05.2026

  • 2 Христо

    17 5 Отговор
    Да, хайли лайкли, нали

    19:28 30.05.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Фъф факти

    23 5 Отговор
    Наистина ли сте ударили дъното,задминахте и ония близаджиите от блиц

    Коментиран от #23

    19:28 30.05.2026

  • 5 сноу

    9 5 Отговор
    Всички бивши са оцапани до коленете и се озъртат с какво да се избършат..

    19:29 30.05.2026

  • 6 Евгений Онанегин

    3 4 Отговор
    Колко мъдро предложение... Така някои чаркове ще се ползват повторно. Слава!

    19:32 30.05.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Дон Корлеоне

    7 8 Отговор
    Хаяско що се оправдава?

    19:33 30.05.2026

  • 9 Размишления

    10 5 Отговор
    Значи САЩ искат да има конфликт между Русия и Европа щом раздухват истерията около дрона поне този извод може да си направи човек.

    19:33 30.05.2026

  • 10 Пако

    5 6 Отговор
    В редът на нещата е ВСУ да изчакат Приднестровието.Плехара в бункера ще чертае червени линии.

    19:36 30.05.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 И какво,

    7 3 Отговор
    Те и за други неща лъгаха по същия "сигурен " начин.

    19:37 30.05.2026

  • 13 1,3 милиона ватенки на оня свят.

    5 8 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    А натото още не са дошли.

    Коментиран от #25

    19:39 30.05.2026

  • 14 бивш специален съветник?

    6 4 Отговор
    и то "Гобъл посочи пред пред Kyiv Post"

    А заглавието тук: "ЦРУ твърди, че със сигурност Владимир Путин е одобрил идеята руски дронове да бъдат използвани срещу Румъния"

    Ами FOCUSници, сър!

    19:43 30.05.2026

  • 15 Ами сега

    6 4 Отговор
    Пълни глупости дрънка този експерт.
    Забравихте за инцидента в Полша , като Русия отрече, а и укроклоун също, но цяла седмица обвиняваше Русия, а после всичко заглъхна, когато поляците най-после решили да кажат истината.
    Сега и румънците се опитват да раздухат скандал.
    Побързали да закрият консулството, а когато истината излезе наяве няма да се извинят.
    Който не си признава грешките няма нито чест, нито достойнство.

    19:43 30.05.2026

  • 16 руската мечка

    4 5 Отговор
    ще играе казачок по командата на САЩ, ако ли не ще гризне голямото дръвце.

    19:44 30.05.2026

  • 17 Мишел

    5 3 Отговор
    И за какво му е на Путин да ползва руски дронове срещу Румъния/ НатО?
    Руски дронове срещу НатО са необходими сама на Украйна, за да предизвика военен конфликт НатО-Русия.

    Коментиран от #22

    19:44 30.05.2026

  • 18 Валери

    5 4 Отговор
    Оооо, да! Лично Путин е пуснал дрона! Аман от малоумни статии!

    19:44 30.05.2026

  • 19 Руснакът е мръсно противно животно

    4 6 Отговор
    Трепе се!

    Коментиран от #26

    19:45 30.05.2026

  • 20 Нямат край

    4 4 Отговор
    руското БЕЗСИЛИЕ и УНИЖЕНИЕ, нямат...😂

    19:46 30.05.2026

  • 21 факт

    2 2 Отговор
    путин и тръмп назначи

    19:46 30.05.2026

  • 22 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    3 4 Отговор

    До коментар #17 от "Мишел":

    Клепар през коя година започна тридневната специална военна операция?

    Коментиран от #24, #28

    19:47 30.05.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Преди

    4 2 Отговор

    До коментар #22 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    един ден.

    19:48 30.05.2026

  • 25 Мишел

    4 2 Отговор

    До коментар #13 от "1,3 милиона ватенки на оня свят.":

    Пиши за милиард убити руснаци- пак ще е толкова вярно, но звучи много по ефектно

    19:49 30.05.2026

  • 26 Компот

    4 2 Отговор

    До коментар #19 от "Руснакът е мръсно противно животно":

    А ти си чисто привлекателно животно, нали? Какво да те правим Розова панделке? Няма да те трепем!

    19:50 30.05.2026

  • 27 Пиночет

    2 1 Отговор
    Руската мечка ще играе казачок по заповед от НАТО, иначе пак ще гризне дръвцето!

    Коментиран от #30

    19:52 30.05.2026

  • 28 Компот

    2 2 Отговор

    До коментар #22 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Голяма гъдулка си Веско!

    19:52 30.05.2026

  • 29 Многоходовото

    2 0 Отговор
    градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега проси заеми от господаря си Китай.

    19:53 30.05.2026

  • 30 Компот

    0 2 Отговор

    До коментар #27 от "Пиночет":

    Май прелитат близо до теб чичопей! Те ли така ти свирукат?

    19:54 30.05.2026

  • 31 Мишел

    1 0 Отговор
    Пропагандната журналистика на Кремъл започна подготовка на руското население за загуба на Русия във войната. Един от символите на кремълската "журналистика" в лицето на "Московски комсомолец" публикува статия със заглавие: "Поразителни загуби: Когато геополитическите неуспехи могат да бъдат по-полезни от блестящите победи". В статията Дмитрий Краснов, адвокат и член на Московската гражданска камара, пише, че "големите геополитически поражения понякога са били по-полезни от победата". Според него "всеки срамен мир" е довел до "изчерпване на елитите и по-голяма свобода за народа", а като положителен ефект "победената страна започна бързо да набира сила".

    Коментиран от #33

    19:54 30.05.2026

  • 32 ОТ 1953г ДО ДНЕС

    1 1 Отговор
    ОСНОВНАТА ДЕЙНОСТ НА ЦРУ Е ДА ПРАВИ ИНТРИГИ, ДА ТЪРГУВА С ДРъГ И ДА РАЗПАЛВА КОНФЛИКТИ

    19:55 30.05.2026

  • 33 Компот

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "Мишел":

    Ти ли беше от с. Гущер? Вчера четох за теб.

    19:56 30.05.2026

  • 34 Ами

    0 0 Отговор
    Не бяха ли точно ЦРУ тия дето разправяха, че след като се
    наложат санкции на Русия те ще рухне за няколко месеца?
    Не бяха ли тия същите дето казаха на Тръмп
    че ще победи Иран за няколко седмици?

    19:56 30.05.2026

