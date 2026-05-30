Предвидима тактика от Кремъл! ЦРУ твърди, че със сигурност Владимир Путин е одобрил идеята руски дронове да бъдат използвани срещу Румъния

Анализаторът по външна политика Пол Гобъл, бивш специален съветник на Държавния департамент на САЩ и анализатор на ЦРУ, смята, че нахлуването на дронове от Русия в Румъния е било умишлена провокация, предназначена да изпита единството на НАТО и да окаже натиск върху Молдова, предава digi24, цитирана от Фокус.

Гобъл отбелязва, че отричането на Русия е било предвидимо, защото Москва печели, когато съюзниците обсъждат отговорностите, вместо да реагират колективно. Освен това анализаторът е убеден, че подобни провокации предварително биват одобрени от Путин.

Гобъл посочи пред пред Kyiv Post, че публичното отричане на руска намеса от Путин е предвидима тактика, предназначена да забави вземането на решения от Запада.

''Бихте очаквали г-н Путин да отрече това, защото има какво да спечели, ако хората задават въпроси за това, вместо ако се обединят срещу това, което е акт на агресия срещу страна от НАТО. Абсолютно сигурен съм, че Путин е одобрил идеята'', посочва анализаторът.

Алибито на Путин в Астана

Путин се опита да отклони вината към Украйна, предполагайки, че дронът, който удари жилищна сграда в Галац, се е отклонил от курса си поради техническа неизправност и вероятно е украински.

''Кой в Румъния казва, че това е руски дрон?“, попита Путин от Казакстан, запитан за инцидента. ''Никой не може да каже какъв е произходът на този или онзи дрон, докато не се извърши проверка'', заяви той по време на посещение в Казахстан.

Той предложи Букурещ да предаде останките от дрона за руско разследване.

Гобъл отхвърли тезата на Путин за вината на Киев, заявявайки, че доказателствата говорят сами за себе си.

''Така че не съм изненадан, че Путин казва това''. От казаното от румънците, които са изследвали дрона, е съвсем ясно, че той не е могъл да дойде от никъде другаде''.

Румънските военни власти и радарните данни потвърдиха, че дронът е дошъл директно от Русия през окупираните територии. Румънските следователи и президентът Никушор Дан обаче са категорични, че останките принадлежат на руски дрон ''Геран-2''.

Румънският президент свика извънредно заседание на Върховния съвет за национална отбрана (CSAT) и обяви инцидента за най-тежкия на румънска територия досега. В отговор Румъния също обяви генералния консул на Русия в Констанца за персона нон грата и нареди пълното затваряне на руското консулство в Костанца. Макар Дан да уточни вчера, че дронът е навлязъл в Румъния след кинетичен удар с украинската ПВО (което изключва директна руска инвазия), Гобъл подчертава, че Кремъл съзнателно поема тези рискове. Причината за това, вероятно е свързана с безпокойството на Русия относно Република Молдова, чието прозападно правителство установява тесни връзки с Букурещ и Украйна.

''Москва използва граничните търкания като инструмент за сплашване. Кремъл съзнателно използва подобни нахлувания'', категоричен е анализаторът.

''Москва използва граничното напрежение като инструмент за натиск върху прозападното правителство в Молдова, което в момента се интегрира все по-тясно с Румъния и ЕС'', допълва той.

Въпреки острата реакция на Букурещ и затварянето на руското консулство в Костанца, румънското Министерство на отбраната успокои гражданите, че ситуацията е под контрол и страната не е обект на умишлена военна атака, а понася косвените ефекти от конфликта, развиващ се близо до граница.

За НАТО инцидентът подчертава ключово предизвикателство: да се реагира на хибридни заплахи, без да се попада в публичното разделение, на което Путин разчита, заключва експертът.