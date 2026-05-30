С нови дронове! Украинската армия пренесе войната в някога безопасния тил на Руската федерация

Нов вид дронове използва Украйна, за да превърне някога безопасния тил на руската армия в нов фронт и зона на поражение, пише Business Insider, цитиран от Фокус.
Досега Киев се отбраняваше с използването на FPV дронове на близки разстояния на фронта, където атакуваше живата сила и техника на врага. Далекобойни безпилотни летателни апарати пък атакуваха цели дълбоко на руска територия, като поразиха рафинерии, складове с боеприпаси и предприятия от отбранителната промишленост на Москва.
Новата стратегия
Сега Украйна успешно прилага дронове от самолетен тип, за да атакува тиловите позиции и пътищата за снабдяване на руската армия. Тези апарати се използват на разстояния от 20 до 300 километра от фронтовата линия. С тях се унищожават транспортни средства, складове, командни пунктове. Изданието коментира, че по-рано тилът се смяташе за относително безопасна територия от руското командване.
Новите възможности на украинските безпилотни системи, обаче, карат Москва да реорганизира логистиката си, да премества складовете още по-далеч от фронта, което, от своя страна, забавя доставките на въоръжение и други ресурси за фронтовата линия.
Значението във войната
Според представителя на украинската отбрана Тарас Березовец използването на тази тактика в по-широк мащаб значително ще промени ситуацията на фронта. Западни анализатори също отбелязаха ефективността на новата стратегия. Експерти от Американския институт за изследване на войната (ISW), цитирани от изданието, смятат, че ударите със средна дълбочина вече са повлияли на ситуацията на фронта.
Според техните оценки, през април, за първи път след украинската операция в Курска област през август 2024 г., Русия е завзела по-малко територия, отколкото е загубила.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
2 хмммм
Коментиран от #5, #12
19:04 30.05.2026
4 Хмн
Коментиран от #13
19:05 30.05.2026
5 Хмхмм
До коментар #2 от "хмммм":80% от руските жертви са от дронове!
19:05 30.05.2026
11 Така е
Коментиран от #24
19:09 30.05.2026
13 ФИтки не е от
До коментар #4 от "Хмн":сериозните сайтове. Те са долн0ор0бен с@йт. Рейтинга им е много нисък сред журналистическо допитване.
19:10 30.05.2026
14 Хихихи
До коментар #10 от "ОрешникГаражник":3 гаража и вой от нато мато а,а зеления посинье че му гътнаха тоалетните и натовските бракми
19:10 30.05.2026
15 Ние
19:11 30.05.2026
16 Из световните медии
Светът е потресен от броят на руските жертви!
Коментиран от #26
19:12 30.05.2026
17 Както той сам каза
До коментар #12 от "Обаче":Украинец с украински паспорт.
Коментиран от #22
19:12 30.05.2026
18 Няма ли врагове този папагал
19:13 30.05.2026
19 Вече е применуван
До коментар #10 от "ОрешникГаражник":Казва се Какашник ;)
19:19 30.05.2026
20 Отзад сила
19:19 30.05.2026
21 Мдаа
Коментиран от #23
19:20 30.05.2026
22 СВО 1 556 дни РЕЗИЛ
До коментар #17 от "Както той сам каза":По-точно етнически руснак с украинско гражданство и съответно паспорт.
19:23 30.05.2026
23 Оня с парчето
До коментар #21 от "Мдаа":Поздрави на маминка.
19:23 30.05.2026
24 Верно бе
До коментар #11 от "Така е":А кажи сега койтъибе! 😀
Коментиран от #27
19:24 30.05.2026
25 Да бе да
19:24 30.05.2026
26 На кой
До коментар #16 от "Из световните медии":Му пука за водкаджиите
19:27 30.05.2026
27 Кой ли
До коментар #24 от "Верно бе":Ами не си ти ,оти си Г.А.Й
19:29 30.05.2026
28 Руснакът е мръсно противно животно
19:31 30.05.2026
29 ?????
"П.С. Все още не съм готов да отговоря дали тези самолети или железният ред са били живи. Но като цяло, в Таганрог отдавна няма нищо живо. Или по-скоро не би трябвало да има.
П.С. Да, самолетите не летят и дори вече не са донори. Те стоят там от около двадесет години."
"Подробностите са пристигнали.
Това са самолети Ту-142МК и Ту-142МР, долети за ремонт през 1998 и 2002 г. от Николаев (Украйна).
Но гербовете(в оригинала е х@хлите) не са осигурили пари за ремонт, така че са изгнили, защото нямало какво да се вземе от тях.
Очевидно гербовете(в оригинала е х@хлите)не планират да ги реставрират.
Но все още дължат такси за паркиране!"
Преводът на Гугъл е отвратителен, но не ми се занимава.
Който иска може да си намери Fighterbomber в Телеграм.
19:51 30.05.2026
30 СЛОНА
19:55 30.05.2026
31 факт
19:57 30.05.2026