С нови дронове! Украинската армия пренесе войната в някога безопасния тил на Руската федерация
30 Май, 2026 19:01

Сега Киев успешно прилага дронове от самолетен тип, за да атакува тиловите позиции и пътищата за снабдяване на руската армия

Нов вид дронове използва Украйна, за да превърне някога безопасния тил на руската армия в нов фронт и зона на поражение, пише Business Insider, цитиран от Фокус.

Досега Киев се отбраняваше с използването на FPV дронове на близки разстояния на фронта, където атакуваше живата сила и техника на врага. Далекобойни безпилотни летателни апарати пък атакуваха цели дълбоко на руска територия, като поразиха рафинерии, складове с боеприпаси и предприятия от отбранителната промишленост на Москва.

Новата стратегия

Сега Украйна успешно прилага дронове от самолетен тип, за да атакува тиловите позиции и пътищата за снабдяване на руската армия. Тези апарати се използват на разстояния от 20 до 300 километра от фронтовата линия. С тях се унищожават транспортни средства, складове, командни пунктове. Изданието коментира, че по-рано тилът се смяташе за относително безопасна територия от руското командване.

Новите възможности на украинските безпилотни системи, обаче, карат Москва да реорганизира логистиката си, да премества складовете още по-далеч от фронта, което, от своя страна, забавя доставките на въоръжение и други ресурси за фронтовата линия.

Значението във войната

Според представителя на украинската отбрана Тарас Березовец използването на тази тактика в по-широк мащаб значително ще промени ситуацията на фронта. Западни анализатори също отбелязаха ефективността на новата стратегия. Експерти от Американския институт за изследване на войната (ISW), цитирани от изданието, смятат, че ударите със средна дълбочина вече са повлияли на ситуацията на фронта.

Според техните оценки, през април, за първи път след украинската операция в Курска област през август 2024 г., Русия е завзела по-малко територия, отколкото е загубила.


  • 29 ?????

    0 0 Отговор
    Коментар от доста авторитетния руски авиационен блогър Fighterbomber(бивш военен летец), който не е забелязан в премълчаване на истината в Телеграм за нападението на летището в Таганрог, което се оказва просто гробище за самолети
    "П.С. Все още не съм готов да отговоря дали тези самолети или железният ред са били живи. Но като цяло, в Таганрог отдавна няма нищо живо. Или по-скоро не би трябвало да има.
    П.С. Да, самолетите не летят и дори вече не са донори. Те стоят там от около двадесет години."
    "Подробностите са пристигнали.
    Това са самолети Ту-142МК и Ту-142МР, долети за ремонт през 1998 и 2002 г. от Николаев (Украйна).
    Но гербовете(в оригинала е х@хлите) не са осигурили пари за ремонт, така че са изгнили, защото нямало какво да се вземе от тях.
    Очевидно гербовете(в оригинала е х@хлите)не планират да ги реставрират.
    Но все още дължат такси за паркиране!"
    Преводът на Гугъл е отвратителен, но не ми се занимава.
    Който иска може да си намери Fighterbomber в Телеграм.

    19:51 30.05.2026

