Артилерийска дипломация! Украйна нанесе нови удари по енергийната инфраструктура на Русия, жертви и от двете страни
  Тема: Украйна

30 Май, 2026 18:23, обновена 30 Май, 2026 19:12 1 630 69

Твърденията и на двете воюващи държави в конфликта не могат да бъдат проверени чрез независим източник, пише Ройтерс

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Украински безпилотни летателни апарати поразиха през изминалата нощ танкер в пристанището на Таганрог и петролна база в Армавир, Югозападна Русия, предаде Ройтерс, позовавайки се на регионалните руски власти съответно в Ростовска област и Краснодарския край, пише БТА.

Губернаторът на Ростовска област Юрий Слюсар съобщи в Телеграм, че възникналите вследствие на атаката пожари на борда на танкера и в пристанището на Таганрог – град с около 240 000 жители – са били потушени, като не се съобщава за течове на мазут. Двама души – мъж и жена – са ранени, уточни той и подчерта, че са приети в болница, като "по оценки на лекарите състоянието им е средно тежко".

Слюсар заяви, че над района са били свалени близо 50 дрона, като са постъпили сигнали за атаки над цялата област, която граничи с украинския регион Донбас – епицентъра на военните действия между Русия и Украйна.

Според него извън Таганрог са регистрирани само незначителни щети.

Кметът на града Светлана Камбулова заяви, от своя страна, че извънредното положение, обявено на местно ниво на 27 май, е било удължено.

По-късно командирът на Силите за безпилотни системи на Украйна майор Роберт Бровди съобщи, че украински дронове са нанесли удар срещу петролна рафинерия в Таганрог.

В съседния Краснодарски край властите в Армавир, с население от 185 000 души, съобщиха, че разразилият се пожар в петролна база в индустриалната зона на града е овладян и че няма пострадали.

Украинският президент Володимир Зеленски потвърди този удар, нанесен в Русия на около 500 километра от границата между двете страни, предаде още Ройтерс.

"С право връщаме войната там, откъдето дойде. Русия можеше да прекрати агресията си отдавна, но вместо това избра да я удължи и продължи", написа Зеленски в социалната мрежа Екс. "И така, достигнат бе още един обект на руската петролна индустрия – в Армавир, Краснодарски край", добави той.

Въоръжените сили на Украйна междувременно поеха отговорност в изявление на своя Генерален щаб за атаката в Таганрог, предаде ДПА.

Ударен бе петролен терминал, използван за руската армия, и бяха нанесени щети на резервоар за гориво, се казва в текста.

Тази вечер Роберт Бровди обяви, цитиран от Укринформ, че през нощта украински дронове са поразили два военни тренировъчни полигона, газово хранилище и вражеска логистика в окупираните от Русия територии.

През последните месеци Украйна извършва редовно атаки срещу руска енергийна инфраструктура, за да наруши доставките за армията и да я затрудни да води войната.

Министерството на отбраната на Руската федерация съобщи тази сутрин, че 127 украински дрона са били свалени през нощта над територията на страната и анексирания Кримски полуостров.

Министерството обикновено не предоставя подробности за евентуални щети, отбелязва ДПА.

Властите в Белгородска област обаче съобщиха за трима убити мъже при две отделни нападения на няколко километра от границата с Украйна.

Предишните данни бяха за две жертви.

Украинските военновъздушни сили, от своя страна, съобщиха, че Русия е изстреляла седем ракети, шест от които – крилати, и 290 дрона през нощта. Били се прехванати 284 от летящите обекти, но са регистрирани девет удара на седем места, а отломки са паднали на 10 места, пише в сводката.

Ръководителят на Запорожката военна областта администрация Иван Федоров съобщи за един убит и двама ранени при руска атака с дрон. Трима души са пострадали при руска атака в съседната Херсонска област, казаха регионалните власти.

Твърденията и на двете страни в конфликта не могат да бъдат проверени чрез независим източник.


Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 5 Във факти

    23 9 Отговор
    пак са яли западни гъбки

    18:28 30.05.2026

  • 6 Кукумяууу

    7 7 Отговор

    До коментар #4 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Мяуууу мяуууу,мяуча язе за филийка лебец щот съм гладна мачка

    18:29 30.05.2026

  • 7 не лъжи

    25 7 Отговор

    До коментар #1 от "стоян":

    Кризата започна още 2023. Всимкш зноем че рускште рафинерии отдавна са унищожени, няма нафта за танковете, няма и за тракторити, свършиха кортофите, глад налегна ушанките, народа се навдигна и свали Путин, който почина от неизлечима болест преди олигарсите да го свалят, а федерацията се разпадна.

    18:29 30.05.2026

  • 15 Читател

    17 8 Отговор
    Довечера пак орехите падат и киевчани у метрото с любезното съдействие на САЩ.

    18:34 30.05.2026

  • 17 хахаха

    5 5 Отговор
    еми оставете ги да се бият, не им пречете

    18:35 30.05.2026

  • 19 Дон Корлеоне

    8 11 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    Коментиран от #27

    18:35 30.05.2026

  • 24 Ярослав

    14 6 Отговор
    До кога ще ги гали Путин, дай им едни 100 килотона по Киев и Лвов и конфликта ще приключи?

    Коментиран от #32, #36

    18:36 30.05.2026

  • 25 ПИТАХА ПЕСКОВ

    6 7 Отговор
    ДЪЩЕРЯ ВИ

    ЗНАЕ ПО ДОБРЕ КИТАЙСКИ ЕЗИК.

    ОТ МАЙЧИНИЯТ СИ ?

    ХАХА ХАХАХА ХАХАХА

    Даже и Песков знае накъде отива

    ПУТЛЕРАЙХА .

    КЪМ КИТАЙ .

    ЗАТОВА СИ Е НАЕЛ

    КИТАЙСКА ДЕТЕГЛЕДАЧКА .

    18:37 30.05.2026

  • 27 ПИПИ ЕПИЛИРАНИЯ

    3 7 Отговор

    До коментар #19 от "Дон Корлеоне":

    Скоро много скоро

    Че Почна рязко да ми пада Рейтинга.

    18:38 30.05.2026

  • 29 Уникално

    9 11 Отговор
    Палачинката зловещо се обърна срещу съдиста Путин. Белким руснаците надигнат гръб и да изритат сатрапа и шайката му олигарси- крадци

    18:40 30.05.2026

  • 31 Вижте си заглавието

    12 6 Отговор
    Украйна нанесла нови удари но имало жертви и от двете страни излиза ако само заглавието прочетем че Украйна нанася удари и по своите за да има жертви от тях точка

    18:40 30.05.2026

  • 33 хахаха

    12 5 Отговор
    според кая калас европа има една единствена грижа - да защитава интересите на украина, а кой ще защитава интересите на европа не е ясно

    18:41 30.05.2026

  • 35 Баце

    10 3 Отговор
    Хем Крайна нанесла удар, хем жертви и ранени и от двете страни, а оправете си заглавието и това, което се опитвате да внушите, верно за бангарангите работи, ама има и нормални ора.

    18:42 30.05.2026

  • 36 Рублевка

    6 6 Отговор

    До коментар #24 от "Ярослав":

    Няма нужда от Орешник. Няколко Искандера с ЯО ще излезе по-евтино.

    18:42 30.05.2026

  • 39 Първанов

    7 7 Отговор
    Черешова задушниза,е!
    Бог да прости падналите от украинска и руска страна в тази безмислена, отвратителна и подла война, целяща дообогатяване на руските олигарси и за кефа на психопата Путин.

    Коментиран от #42

    18:44 30.05.2026

  • 42 Рублевка

    8 6 Отговор

    До коментар #39 от "Първанов":

    Забравяш да споменеш за златните тоалетни на зеления смъркач.

    Коментиран от #58

    18:46 30.05.2026

  • 43 Някой

    8 5 Отговор
    Явно няма кой знае какви укроуспехи, та една новина ни я представят днес по няколко пъти.

    Коментиран от #66

    18:47 30.05.2026

  • 49 Рублевка

    5 8 Отговор
    Нощес отново ще се носят писъци в Киев. Няма как. Око за две, зъб за чене!

    Коментиран от #52

    18:53 30.05.2026

  • 52 а ти

    4 3 Отговор

    До коментар #49 от "Рублевка":

    пак ше си раzпрана от груповка

    18:55 30.05.2026

  • 53 путтин

    6 5 Отговор
    кря ! кря ! кря !

    18:55 30.05.2026

  • 54 Вацев

    8 5 Отговор
    Русия не пабеди ли вече?

    18:56 30.05.2026

  • 55 Рублевка

    8 7 Отговор

    До коментар #51 от "СМЕЛИЯ ВЕЛИК МУЖИК":

    Путин има деньги, угажда си. Посрещат го като император. Не отива да проси, като зеления смъркач.

    Коментиран от #59

    18:57 30.05.2026

  • 57 хмммм

    10 6 Отговор
    Джуджето сега пак ще се оплаква по медиите че му готвят атака!

    Коментиран от #63

    18:57 30.05.2026

  • 58 от там

    3 4 Отговор

    До коментар #42 от "Рублевка":

    ли шмаркаш

    18:58 30.05.2026

  • 59 си дзън пън

    5 6 Отговор

    До коментар #55 от "Рублевка":

    карошая ноташка .дафай,дафай!

    18:59 30.05.2026

  • 63 Сам го каза

    2 6 Отговор

    До коментар #57 от "хмммм":

    Ще се свържем със САЩ .

    Както при Атаката
    Със 92 Дрона по
    Резиденцията на Валдайското Озеро.

    Хахахахаха

    Лошия Зеленски само Тръмп
    Може да го спре

    Хахаха хахаха хахаха

    19:04 30.05.2026

  • 65 Иван

    5 2 Отговор
    Геноцидна дипломация: Германия-1, Израел-2.....Израел може да измести Германия от първото място.

    19:23 30.05.2026

  • 67 Иван

    3 2 Отговор
    Геноцидна дипломация: Германия-1, Израел-2.....Израел може да измести Германия от първото място.

    19:27 30.05.2026

  • 68 Гост

    2 1 Отговор
    Всички украинци, с изключение на овластените и корумпирани, се чувстват повече руснаци, отколкото част от най- корумпираната държава в света!😎

    19:40 30.05.2026

  • 69 Иван

    1 0 Отговор
    Нацистка Германия-ционистки Израел = вечна дружба!

    19:45 30.05.2026

