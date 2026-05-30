Артилерийска дипломация! Украйна нанесе нови удари по енергийната инфраструктура на Русия, жертви и от двете страни

Украински безпилотни летателни апарати поразиха през изминалата нощ танкер в пристанището на Таганрог и петролна база в Армавир, Югозападна Русия, предаде Ройтерс, позовавайки се на регионалните руски власти съответно в Ростовска област и Краснодарския край, пише БТА.
Губернаторът на Ростовска област Юрий Слюсар съобщи в Телеграм, че възникналите вследствие на атаката пожари на борда на танкера и в пристанището на Таганрог – град с около 240 000 жители – са били потушени, като не се съобщава за течове на мазут. Двама души – мъж и жена – са ранени, уточни той и подчерта, че са приети в болница, като "по оценки на лекарите състоянието им е средно тежко".
Слюсар заяви, че над района са били свалени близо 50 дрона, като са постъпили сигнали за атаки над цялата област, която граничи с украинския регион Донбас – епицентъра на военните действия между Русия и Украйна.
Според него извън Таганрог са регистрирани само незначителни щети.
Кметът на града Светлана Камбулова заяви, от своя страна, че извънредното положение, обявено на местно ниво на 27 май, е било удължено.
По-късно командирът на Силите за безпилотни системи на Украйна майор Роберт Бровди съобщи, че украински дронове са нанесли удар срещу петролна рафинерия в Таганрог.
В съседния Краснодарски край властите в Армавир, с население от 185 000 души, съобщиха, че разразилият се пожар в петролна база в индустриалната зона на града е овладян и че няма пострадали.
Украинският президент Володимир Зеленски потвърди този удар, нанесен в Русия на около 500 километра от границата между двете страни, предаде още Ройтерс.
"С право връщаме войната там, откъдето дойде. Русия можеше да прекрати агресията си отдавна, но вместо това избра да я удължи и продължи", написа Зеленски в социалната мрежа Екс. "И така, достигнат бе още един обект на руската петролна индустрия – в Армавир, Краснодарски край", добави той.
Въоръжените сили на Украйна междувременно поеха отговорност в изявление на своя Генерален щаб за атаката в Таганрог, предаде ДПА.
Ударен бе петролен терминал, използван за руската армия, и бяха нанесени щети на резервоар за гориво, се казва в текста.
Тази вечер Роберт Бровди обяви, цитиран от Укринформ, че през нощта украински дронове са поразили два военни тренировъчни полигона, газово хранилище и вражеска логистика в окупираните от Русия територии.
През последните месеци Украйна извършва редовно атаки срещу руска енергийна инфраструктура, за да наруши доставките за армията и да я затрудни да води войната.
Министерството на отбраната на Руската федерация съобщи тази сутрин, че 127 украински дрона са били свалени през нощта над територията на страната и анексирания Кримски полуостров.
Министерството обикновено не предоставя подробности за евентуални щети, отбелязва ДПА.
Властите в Белгородска област обаче съобщиха за трима убити мъже при две отделни нападения на няколко километра от границата с Украйна.
Предишните данни бяха за две жертви.
Украинските военновъздушни сили, от своя страна, съобщиха, че Русия е изстреляла седем ракети, шест от които – крилати, и 290 дрона през нощта. Били се прехванати 284 от летящите обекти, но са регистрирани девет удара на седем места, а отломки са паднали на 10 места, пише в сводката.
Ръководителят на Запорожката военна областта администрация Иван Федоров съобщи за един убит и двама ранени при руска атака с дрон. Трима души са пострадали при руска атака в съседната Херсонска област, казаха регионалните власти.
Твърденията и на двете страни в конфликта не могат да бъдат проверени чрез независим източник.
